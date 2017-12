Ποιες γυναίκες ηθοποιοί επέστρεψαν το 2017 και εντυπωσίασαν

Τη χρονιά που πέρασε επέστρεψαν στο Χόλιγουντ γυναίκες ηθοποιοί για να επιβεβαιώσουν ότι δεν ισχύει το παλιό ρητό «δεν υπάρχουν καλοί ρόλοι για τις γυναίκες άνω των 40 ετών».

Κάποιες από τις ηθοποιούς που επέστρεψαν το 2017 στη μεγάλη οθόνη και εντυπωσίασαν:

Λόρα Ντερν

Φέτος, όπου κι αν γύριζες έβλεπες τη Λόρα Ντερν. Ξεχώρισε για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά "Big Little Lies", μετέτρεψε τη «Ρενάτα» σε έναν χαρακτήρα με τη δική του βάση καλτ θαυμαστών και κέρδισε έναν Emmy. Το καλοκαίρι συμμετείχε στην αναβίωση του «Twin Peaks» και έπειτα μπήκε στο σύμπαν του «Star Wars» ως αντιναύαρχος Holdo στο «The Last Jedi», σύμφωνα με δημοσίευμα στο Wmagazine.

Μέρι Τζ. Μπλάιτζ

Ενώ εξακολουθεί να θεωρείται βασίλισσα του πνεύματος του hip hop, η Μπλάιτζ διατήρησε περιστασιακή καριέρα ως ηθοποιός με εμφανίσεις σε ταινίες όπως «Rock of Age» και «I can do Bad All By myself». Όμως δέχθηκε εγκωμιαστικές κριτικές, ως η μητριάρχης της οικογένειας στη ταινιά της Dee Rees «Mudbound» και εδραιώθηκε ως αληθινό ταλέντο με ήδη αρκετές υποψηφιότητες για το ρόλο.

Μισέλ Φάιφερ

Πριν από δεκαπέντε χρόνια η Μισέλ Φάιφερ αποφάσισε να κάνει το αδιανόητο στο Χόλιγουντ: εγκατέλειψε την καριέρα της για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Εμφανιζόταν όμως σε ταινίες χωρίς να κάνει θόρυβο. Πράγματι, ο τελευταίος της ρόλος πριν από το 2017 ήταν το 2013. Τα παιδιά της μεγάλωσαν και επέστρεψε στην ενεργό δράση. Η επιστροφή ξεκίνησε ήρεμα τον Ιανουάριο με τον ρόλο της στην ταινία της Sundance «Where is Kyra», o οποίoς αποδείχθηκε ένας από τους πιο απαιτητικούς της καριέρας της. Μέχρι τον Μάιο, πρωταγωνιστούσε ως Ruth Madoff μαζί με τον Bernie Madoff του Robert De Niro στο «Wizard of Lies» του HBO (και κέρδισε υποψηφιότητες για Emmy και Golden Globes). Επίσης συμμετέχει στην ταινία «September's mother!», η οποία δίχασε. 'Ολοι όμως συμφώνησαν ότι είναι πολύ ωραία η επάνοδος της Φάιβερ στη μεγάλη οθόνη.

Η χρονιά τελείωσε με τον ρόλο της στη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία «Το έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές».

Λόρι Μέτκαφ

Το πρελούδιο της αναγέννησης της Μέτκαλφ ήταν το 2016, όταν ήταν υποψήφια σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες για Emmys. Το 2017 με το θεατρικό Dolly's 2 House στο Μπρόντγουεϊ κέρδισε το βραβείο Tony καλύτερης ηθοποιού και συνέχισε τη χρονιά με την ερμηνεία της στο Lady Bird που μπορεί όχι μόνο να οδηγήσει στην πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, αλλά μπορεί να την οδηγήσει και στη σκηνή για να παραλάβει το τρόπαιο τον ερχόμενο Μάρτιο.