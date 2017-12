Σφαγή στο Ντένβερ - Κόλαση πυροβολισμών - Νεκρός αστυνομικός, πολλοί οι τραυματίες (Videos)

Ένας νεκρός αστυνομικός, άλλοι πέντε τραυματίες, δύο πολίτες τραυματισμένοι από πυρά και -κατά πάσα πιθανότητα- νεκρός και ο ένοπλος που άνοιξε πυρ νωρίτερα σε συνοικία του Ντένβερ, στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν η αστυνομία μετέβη σε πολυκατοικία, όπου είχε γίνει καταγγελία για καυγά και αναστάτωση.

#Breaking: we just heard gunshots in the distance. Police are now closing Colorado at otero. We are moving to the media staging area. @DenverChannel pic.twitter.com/7sZi7LjBiP