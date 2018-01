Σπυροπούλου: Το τελευταίο sms πριν φύγει για Άγιο Δομίνικο - Tι έγραψε στη Γερμανού

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πριν κλείσει οριστικά το κινητό της μιας και μπαίνει στο Survivor 2 έστειλε το τελευταίο της μήνυμα με παραλήπτη τη Ναταλία Γερμανού! Τι της έγραψε;

Οι δύο γυναίκες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και η σχέση τους, όπως και η συνεργασία τους, έχει περάσει από... σαράντα κύματα! Τουλάχιστον έτσι γραφόταν τότε στα media. Παρ' όλα αυτά έχουν καταφέρει να διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. Όταν λοιπόν χθες η Ναταλία αποκάλυψε πως η Κωνσταντίνα "κόπηκε" από το Dancing with the stars 6 από διάσημη που θα μπει στο σόου χορού καθώς η τελευταία άσκησε βέτο τύπου "ή εγώ ή αυτή", η Σπυροπούλου "μίλησε" γι' αυτό μέσα από το μήνυμα που έστειλε στην παρουσιάστρια της εκπομπής Επιτέλους Σαββατοκύριακο. Η Κωνσταντίνα έγραψε στη Ναταλία: "Σωστή", δείχνοντας να γνωρίζει το παρασκήνιο που λειτούργησε εις βάρος της στους κόλπους του Dancing with the stars. Φαίνεται όμως πως το έχει προσπεράσει, παρ' όλο που με τον τρόπο της... επιβεβαίωσε το όλο παρασκήνιο.

Όλη αυτή η ιστορία με το μήνυμα της Σπυροπούλου αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή της Ναταλίας.

Πηγή: gossip-tv.gr