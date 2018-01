Νεκρή βρέθηκε στο σπίτι της στο Λονγκ Αϊλαντ Ελληνίδα ζωγράφος

Νεκρή βρέθηκε η 37χρονη Εστία Ζαφειράκη στο διαμέρισμά της στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτι, 20 ημέρες μετά τον θάνατό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας της ομογένειας «Εθνικός Kήρυξ», oι Αρχές δεν έχουν κάνει ακόμα γνωστή την αιτία του θανάτου της, ωστόσο δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια κάποιας επίθεσης, γεγονός που συμβάλει στην πιθανότητα να υπέκυψε λόγω κάποιας ασθένειας.

Η Εστία Ζαφειράκη, η οποία είχε εργαστεί ως επικοινωνιολόγος, διέμενε μόνη της στη Νέα Υόρκη, ενώ οι πληροφορίες θέλουν να μην μένει στην πόλη κάποιος στενός συγγενής της.

Οι Αρχές επικοινώνησαν με τους συγγενείς της στην Κρήτη, ενημερώνοντας για τον θάνατο της άτυχης γυναίκας τις αδερφές της, Ρούλα και Γεωργία Ζαφειράκη. Η κηδεία της αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη.

Συγκεντρώνονται χρήματα για την επιστροφή της σορού

Σημειώνεται δε, ότι έχει ανοιχτεί δημόσιος λογαριασμός στον ιστότοπο www.gofundme.com/estia-zafeiraki για τη συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη των εξόδων της αποστολής της σορού της άτυχης Εστίας στη γενέτειρά της την Κρήτη για την κηδεία και τον ενταφιασμό της.

Ποια ήταν η εικαστικός

Η Ε.Ζαφειράκη γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1980, έμενε στη Νέα Υόρκη και εργαζόταν ως εικαστικός καλλιτέχνης.

Ανάμεσα στις εταιρείες για τις οποίες είχε εργαστεί ήταν η Alma Bank και η Ενωση Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών (AGAPW), σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της σημείωμα στο «coroflot.com» αποφοίτησε από το Τμήμα Επικοινωνίας και Γραφιστικού Σχεδίου (Communication and Graphic Design) του διάσημου Pratt Institute, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ενώ προηγουμένως είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Βακαλό (Vakalo School of Art and Design) στην Αθήνα.