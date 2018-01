Την έκπληξη κάνει ο Ant1: Ποια εκπομπή έρχεται στα μέσα Φεβρουαρίου;

Την έκπληξη έκανε ο Γιάννης Λάτσιος ανακοινώνοντας ένα νέο πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στον αέρα του Ant1.

«Μετά το Dancing θα ξεκινήσουν το Sunday Live με την Ζέτα Μακρυπούλια και τον Νίκο Μουτσινά και το Hell’s Kitchen με τον Έκτορα Μποτρίνι στον βασικό ρόλο.

Θα έχουμε και το Game Of Love, ένα καινούργιο πρόγραμμα οποίο θα δούμε επίσης μέσα στον Φεβρουάριο, το Celebrity Game Night με τον Θοδωρή Αθερίδη και πολλά άλλα προγράμματα που θα σας τα ανακοινώνουμε με τον χρόνο» είπε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια αποκάλυψε πως το Game Of Love θα αντικαταστήσει το The Bachelor και θα το παρουσιάσει ο Χάρης Χριστόπουλος.