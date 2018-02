COSMOTE TV: Νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD με 85 οσκαρικές ταινίες

Η 90η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR® πλησιάζει και η COSMOTE TV, που θα μεταδώσει σε αποκλειστικότητα τη μεγάλη κινηματογραφική βραδιά, φέρνει το νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD με οσκαρικές ταινίες. Το κανάλι, που κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και θα είναι διαθέσιμο έως και την Κυριακή 4 Μαρτίου, θα προβάλει 85 ταινίες οι οποίες έχουν βραβευτεί ή ήταν υποψήφιες για OSCAR.

Το COSMOTE CINEMA OSCARS HD θα προβάλλει καθημερινά 3 ταινίες, ξεκινώντας από τις 18.30. Μεταξύ άλλων, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν ταινίες που διεκδικούν βραβεία στα φετινά OSCAR, όπως το Τρέξε! (Get Out), το Beauty and the Beast, και το Guardians of the Galaxy 2, τους περσινούς οσκαρικούς νικητές Μια Πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea), Moonlight, O Εμποράκος, Εμπόδια (Fences), αλλά και τις υποψήφιες ταινίες Οι Σύμμαχοι (Allied), Πάση Θυσία (Hell or High Water), Loving, Elle, Jackie, Florence Foster Jenkins, Moana, Νυκτόβια Πλάσματα (Nocturnal Animals), 20th Century Women κ.ά.

Το πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA OSCARS HD περιλαμβάνει επίσης:

• Ταινίες κινουμένων σχεδίων: Frankenweenie, Wall-E, H Πεντάμορφη και το Τέρας (1991), Οι Υπερέξι, H Μικρή Γοργόνα, Πινόκιο.

• Ντοκιμαντέρ, όπως το Amy, το ιταλικό Φωτιά στη Θάλασσα (Fuocoammare), το μικρού μήκους 4,1 Miles της Ελληνίδας κινηματογραφίστριας Δάφνης Ματζιαράκη και το βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τον Έντουαρντ Σνόουντεν, Citizen Four.

• Blockbusters που έχουν ξεχωρίσει με πολλές υποψηφιότητες, όπως τα: Μοιραία Έλξη (Fatal Attraction), Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ και The Martian, με τον Ματ Ντέιμον.

Στο pop-up κανάλι, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν επίσης την ευκαιρία θα παρακολουθήσουν κλασικά κινηματογραφικά αριστουργήματα, που θα μας ταξιδέψουν στο παρελθόν, όπως το βραβευμένο με 7 OSCAR Τα καλύτερα Χρόνια της Ζωής μας, το πολυβραβευμένο Μία Θέση στον Ήλιο με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, το Χιτσοκικό Ο Άνθρωπος που γνώριζε πολλά με την Ντόρις Ντέι και τον Τζέιμς Στιούαρτ, αλλά και τα 20.000 Λεύγες κάτω από τη Θάλασσα, Ο Υπέροχος Γκάτσμπι, Μικρές Αλεπούδες, Paper Moon και Mary Poppins.

Στο κανάλι θα προβληθούν και οι βραβευμένες ταινίες: Ο Επίμονος Κηπουρός και Ο Άγγλος ασθενής με τον Ρέιφ Φάινς, το δραματικό Το μυστικό του Brokeback Mountain με τους Χιθ Λέτζερ, Τζέικ Τζίλενχααλ και Μισέλ Ουίλιαμς, το βιογραφικό Frida με τη Σάλμα Χάγιεκ, Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ (Good Will Hunting) των Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, Η Λίστα του Σίντλερ, Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο, Ed Wood, E.T. του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Πέρα από την Αφρική, Η Ζωή είναι ωραία με τον Ρομπέρτο Μπενίνι κ.α.

Το κανάλι θα είναι διαθέσιμο στα πακέτα Cinema και Full της COSMOTE TV (θέση 200) και στις υπηρεσίες COSMOTE TV GO και COSMOTE REPLAY TV , ενώ σε συγκεκριμένο φάκελο OSCARS στο COSMOTE TV PLUS θα βρίσκονται ταινίες που προτάθηκαν ή βραβεύτηκαν με OSCAR.