Πέθανε ο διάσημος τραγουδιστής Ντ. Έντουαρντς

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε στο Σικάγο ο βασικός τραγουδιστής των Temptations Ντένις Έντουαρντς.

Η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδιστή, με τις μεγάλες επιτυχίες κατά το παρελθόν, επιβεβαίωσε την απώλεια, δεν κοινοποίησε ωστόσο τα αίτια του θανάτου.

Το διάσημο συγκρότημα χάρισε στον κόσμο τεράστιες επιτυχίες, όπως: «Cloud Nine», «I Can’t Get Next to You», «Papa Was a Rollin’ Stone», ενώ το 1984, έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στη σόλο καριέρα του και συγκεκριμένα το «Don’t Look Any Further».