«Κάγκελο» ο Τραμπ: Η Μελάνια ανέκφραστη τον αφήνει σύξυλο! (Video)

Μετά την εμφάνιση της Μελάνια στο Κογκρέσο, κατά την ομιλία του συζύγου της για την Κατάσταση του Έθνους, που πολλοί ερμήνευσαν ακόμα και ως προάγγελο διαζυγίου, σειρά είχε η επόμενη δημόσια εμφάνιση του ζεύγους. Ο λόγος για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια για τους οποίους οι φήμες χωρισμού δίνουν και παίρνουν στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια.

Το βράδυ της Παρασκευής οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί με τον γιο τους, Μπαρόν, από την Ουάσινγκτον για το εξοχικό στη Φλόριντα. Στο αεροδρόμιο του περίμεναν πολλοί εκπρόσωποι του Τύπου προκειμένου να απαθανατίσουν την άφιξή τους αλλά και κάθε λεπτομέρεια που θα μαρτυρούσε τα «σύννεφα» στον γάμο τους.

Με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο, λοιπόν, ο πρόεδρος γύρισε προς την σύζυγό του να την προϋπαντήσει. Αντιθέτως εκείνη προψώρησε μπροστά με γρήγορο βηματισμό, αγέλαστη και χωρίς να του ρίξει ούτε μια ματιά…

