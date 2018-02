ΑΕΚ – Ολυμπιακός ζωντανά & αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Πλούσιο σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο είναι και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στα ποδοσφαιρικά, ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων οι αγώνες ρεβάνς που θα αναδείξουν τις ομάδες που θα προκριθούν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Την Τετάρτη 7/2, μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά οι αγώνες ΑΕΛ-ΠΑΣ Γιάννινα (17.15, COSMOTE SPORT 2HD), ΑΕΚ-Ολυμπιακός (19.30, COSMOTE SPORT 1HD), Λαμία –Πανιώνιος (21.45, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ την Πέμπτη 8/2, ξεκινά στις 19.30, το Ατρόμητος-ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORT 1HD).

Για την 24η αγωνιστική της Serie A TIM, η Φιορεντίνα υποδέχεται τη Γιουβέντους, την Παρασκευή 9/2, στις 21.45, (COSMOTE SPORT1HD), ενώ στο γερμανικό πρωτάθλημα, δεν χάνουμε τη συνάντηση των Σωκράτη Παπασταθόπουλου και Κυριάκου Παπαδόπουλου. Ντόρτμουντ και Αμβούργο θα αναμετρηθούν το Σάββατο 10/2, στις 16.30 (COSMOTE SPORT 2HD). Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη, ώστε να μείνουν στην τετράδα των ομάδων που διεκδικούν την πρόκριση στο UEFA Champions League της ερχόμενης σεζόν. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη, έχουν ανάγκη τους βαθμούς, για να απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το Σάββατο 10/2, Τότεναμ και Άρσεναλ αναμετρώνται στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League (14.30, COSMOTE SPORT 1HD). Oι “Σπερς” έχουν μείνει πίσω, σε ό,τι αφορά στις θέσεις που οδηγούν στο UEFA Champions League και δεν έχουν περιθώρια για άλλη απώλεια. Οι “Κανονιέρηδες” από την άλλη, ενισχύθηκαν με τους Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και Χενρίχ Μχιταριάν και έχουν ως ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η δεύτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίζει στο Νιουκάστλ (Κυριακή 11/2, 16.15, COSMOTE SPORT 1HD) και η τρίτη Λίβερπουλ, δοκιμάζεται εκτός, στο Σαουθάμπτον (Κυριακή 11/2, 18.30, COSMOTE SPORT 1HD). Όσο για την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι, υποδέχεται το Σάββατο 10/2, στις 19.30, τη Λέστερ (COSMOTE SPORT 1HD).

Την Κυριακή 11/2, διεξάγεται το ματς Βαλένθια-Λεβάντε, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της LaLiga Santander (21.45, COSMOTE SPORT 2HD). Επίσης, η πρώτη στη βαθμολογία Μπαρτσελόνα, υποδέχεται τη Χετάφε (Κυριακή 11/2, 17.15, COSMOTE SPORT 2HD), η Ατλέτικο που ακολουθεί παίζει στη Μάλαγα (Σάββατο 10/2, 17.15, COSMOTE SPORT 1HD), ενώ η τρίτη Βαλένθια υποδέχεται τη Λεβάντε (Κυριακή 11/2, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD).

Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Liga NOS, η Σάβες αντιμετωπίζει την Πόρτο (Κυριακή 11/2,18.00, COSMOTE SPORT 5HD). Οι “Δράκοι” θέλουν να μείνουν στην κορυφή και μακριά από τους «διώκτες» τους (Σπόρτινγκ και Μπενφίκα), την ώρα που οι γηπεδούχοι διεκδικούν με αξιώσεις την πρόκριση στην Ευρώπη.

Στο μπάσκετ, το ενδιαφέρον στρέφεται στις μεταδόσεις από τον συναρπαστικό κόσμο του ΝΒΑ. Την Κυριακή 11/2, αποκλειστικά στο πρόγραμμα του COSMOTE SPORT 4HD βρίσκουμε τις αναμετρήσεις Νετς-Πέλικανς (01.00), Χόρνετς-Ράπτορς (20.00) και Βοστώνη-Κλίβελαντ (22.30). Νωρίτερα την Τετάρτη 7/2, στα παρκέ των καναλιών COSMOTE SPORT απολαμβάνουμε τις συνατήσεις των Γκόλντεν Στέιτ με την Οκλαχόμα Σίτι (05.30), ενώ την Παρασκευή 9/2, τον αγώνα Ουάσινγκτον-Σέλτικς (03.00). Από το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, NCAA, ξεχωρίζει το παιχνίδι του Duke με την πρωταθλήτρια North Carolina (Παρασκευή 9/2, 03.00, COSMOTE SPORT 8HD).

Η νέα σεζόν του πρωταθλήματος NASCAR είναι προ των πυλών και οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα έχουν στη διάθεσή τους αποκλειστικά και τους 36 αγώνες του Monster Energy NASCAR Cup Series. Μέσα από τις αναμετρήσεις του Daytona Advance Auto Parts Clash (Κυριακή 11/2, 22.00, COSMOTE SPORT 5HD), οι οποίες προηγούνται της πρεμιέρας (Daytona 500, Κυριακή 18/2, 21.30, COSMOTE SPORT 5HD), οι συνδρομητές θα διαπιστώσουν πρώτοι την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων.

Όσον αφορά στο βόλεϊ, ΠΑΟΚ και Χάλκμπανκ συναντιούνται την Τρίτη 13/2, στις 19.00, (COSMOTE SPORT 8HD), για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League. Ο “Δικέφαλος του Βορρά” δεν έχει ακόμα μετρήσει νίκη στη διοργάνωση και τα περιθώρια πρόκρισης στους “12” στενεύουν.

Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν ταινίες και σειρές σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Στο κανάλι των σειρών, COSMOTE CINEMA 4HD, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, η 2η σεζόν της επιτυχημένης σειράς, The Heart Guy (Παρασκευή 9/2, 22.00). Την Τετάρτη 7/2 ξεκινά με διπλό επεισόδιο η βρετανική σειρά του BBC, Quacks η οποία μας μεταφέρει στη Βικτωριανή εποχή, τότε που η ιατρική δεν θεωρούνταν ακριβώς επιστήμη και οι γιατροί προχωρούσαν σε επικίνδυνες δοκιμές στον εαυτό τους και σε ασθενείς (23.00).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα του θρίλερ, Family of Lies, για τρία αδέλφια που «στοιχειώνονται» από μια σειρά από μυστηριώδη γεγονότα μετά το θάνατο των γονέων τους (Τετάρτη 7/2, 21.00), αλλά και η δραμεντί Έρωτες & Φιλίες (Love & Friendship) με τις Κέιτ Μπεκινσέιλ (Underworld) και Κλόι Σεβινί (American Horror Story) (Πέμπτη 8/2, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Την Κυριακή 11/2 (21.00, ζώνη Blockbuster) ξεχωρίζει η πρεμιέρα του συγκλονιστικού θρίλερ Τρέξε! (Get Out), το οποίο διεκδικεί OSCAR σε 4 κατηγορίες στη φετινή τελετή απονομής (Καλύτερης ταινίας, Α’ Ανδρικού ρόλου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου). Η δραμεντί Η Τρομερή Γκίλυ (The Great Gilly Hopkins) ανήκει επίσης σε Α΄ Προβολή στο πρόγραμμα του καναλιού (Τρίτη 6/2, 21.00), όπως και η ταινία δράσης Το Φάντασμα στο Κέλυφος (Ghost in the Shell) με την Σκάρλετ Γιόχανσον (Δευτέρα 12/2, 21.00, ζώνη Action). Μικροί και μεγάλοι, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την υποψήφια για OSCAR ταινία του Τιμ Μπάρτον, Frankenweenie (Σάββατο 10/2, 21.00, ζώνη Family).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, εννιά διαφορετικές ιστορίες αγάπης, μίσους, εκδίκησης ξετυλίγονται σε διάφορες συνοικές του Ρίο Ντε Τζανέιρο μέσα από την κομεντί, Ρίο, Σ’Αγαπώ (Rio, I Love you), την Παρασκευή 9/2 στις 22.00, ενώ το Σάββατο 10/2, τρεις άνδρες με πολεμικό παρελθόν, συναντιούνται στο πολεμικό δράμα, Ο δρόμος της Ύαινας (22.00). Στο κανάλι, ξεχωρίζουν ακόμη η βραβευμένη στο Φεστιβάλ της Αθήνας ταινία μυστηρίου του Δανού Jonas Alexander Arnby, Όταν Ξυπνά το Θηρίο (When Animals Dream) (Δευτέρα 12/2, 22.00). Την Τρίτη 6/2 στις 22.00, δεν χάνουμε την ταινία του Γιώργου Κορδέλλα, H Ρόζα της Σμύρνης, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV.

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, συνεχίζεται την Δευτέρα 12/2 το αφιέρωμα στον Βασίλη Καϊλα με την ταινία της Μαρίας Πλυτά, Ο Εμποράκος (22.00).

Ανάμεσα στις ταινίες του Village Cinema HD, ξεχωρίζει σε Α’ προβολή το θρίλερ, Κωδικός Ασφαλείας (The Numbers Station) με τον Τζον Κιούζακ (Παρασκευή 9/2, 21.00).

Παπασταθόπουλος vs. Παπαδόπουλου

Oι δυο Έλληνες στόπερ της Bundesliga, Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος θα βρεθούν στο ίδιο γήπεδο, καθώς Ντόρτμουντ και Αμβούργο θα αναμετρηθούν το Σάββατο 10/2, στις 16.30 (COSMOTE SPORT 2HD). Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη, ώστε να μείνουν στην τετράδα των ομάδων που διεκδικούν την πρόκριση στο UEFA Champions League της ερχόμενης σεζόν. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη, έχουν ανάγκη τους βαθμούς, για να απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Ίρβινγκ υποδέχεται τον “Βασιλιά”

H prime time της Κυριακής 11/2 ανήκει στο ΝΒΑ και στις δυο συνεχόμενες live μεταδόσεις στο COSMOTE SPORT 4HD. Στις 20.00 παρακολουθούμε το Χόρνετς-Ράπτορς και στις 22.30 τη μεγάλη συνάντηση της εξαιρετικής φέτος, Βοστώνης με το Κλίβελαντ και το τετ α τετ του Κάιρι Ίρβινγκ με τον ΛεΜπρον Τζέιμς. Στη 01.00, θα προβληθεί, στο ίδιο κανάλι, το παιχνίδι των Νετς με τους Πέλικανς.

Το NASCAR επιστρέφει

Η νέα σεζόν του πρωταθλήματος NASCAR είναι προ των πυλών και οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα διαπιστώσουν πρώτοι την κατάσταση των ομάδων, μέσω του Daytona Advance Auto Parts Clash (Κυριακή 11/2, 22.00, COSMOTE SPORT 5HD) που ανήκει στους αγώνες, οι οποίοι προηγούνται της πρεμιέρας (Daytona 500, Κυριακή 18/2, 21.30, COSMOTE SPORT 5HD). Οι 36 αγώνες του Monster Energy NASCAR Cup Series, ανήκουν και φέτος αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE SPORT.

The Heart Guy – Νέος Κύκλος

Ένας ανερχόμενος καρδιοχειρουργός, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει και ξαφνικά να βρίσκεται σε μια μικρή πόλη. Το γεγονός αυτό, αναμένεται να αποτελέσει, είτε κατάρα είτε ευλογία για αυτόν. Ο 2Ος κύκλος της σειράς επιστρέφει στο COSMOTE CINEMA 4HD, την Παρασκευή 9/2, στις 22.00.

Τρέξε! (Get Out) – Α΄Προβολή

Ο Αφροαμερικανός Κρις (Ντάνιελ Καλούγια) αποφασίζει να περάσει ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι των γονιών της κοπέλας του, Ρόουζ (Άλισον Ουίλιαμς). Ωστόσο, παρά την αρχικά φιλική διάθεση των γονιών, ο Κρις θα παρατηρήσει μια περίεργα ασυνήθιστη συμπεριφορά και η διήμερη εκδρομή δεν αργεί να μετατραπεί σε εφιάλτη. H ταινία είναι υποψήφια για 4 βραβεία OSCAR® και έρχεται σε Α΄τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE CINEMA 1HD (Κυριακή 11/2, 21.00, ζώνη Blockbuster). μεταξύ αυτών για καλύτερη ταινία και καλύτερου Α Ανδρικού Ρόλου

Έρωτες & Φιλίες - A’ Προβολή

Η πανέμορφη νεαρή χήρα Λαίδη Σούζαν Βέρνον εγκαθίσταται προσωρινά στην έπαυλη των πεθερικών της, μέχρι να καταλαγιάσουν οι φήμες που κυκλοφορούν στους αριστοκρατικούς κύκλους, σχετικά με την προσωπική της ζωή. Όσο βρίσκεται εκεί είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει σύζυγο, τόσο για την ίδια, όσο και για την κόρη της Φρειδερίκη. Η ταινία είναι βασισμένη στο διήγημα ‘Λαίδη Σούζαν’ της Τζέιν Όστεν (Πέμπτη 8/2, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Quacks– Νέα Σειρά

Η κωμική σειρά του BBC, λαμβάνει μέρος στην εξωφρενική εποχή της βικτωριανής εποχής, έχοντας ως επίκεντρο μια ομάδα πρωτοπόρων ιατρών που προσπαθούν να ξεπεράσουν τα όρια του ιατρικού πεδίου, κάνονατς συχνά επικίνδυνες δοκιμές πάνω τους, αλλά και στους ασθενείς τους. Η σειρά κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Τετάρτη 7/2, στις 23.00, στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Homeland 7 – Νέος Κύκλος

Η Πρόεδρος Keane, ενώ έχει γλιτώσει από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον της, διατάζει την σύλληψη πρακτόρων των υπηρεσιών κατασκοπείας, μεταξύ των οποίων και του Saul Berenson. Ο 7ος κύκλος ξεκινά με την Carrie να έχει εγκαταλείψει τη θέση της στον Λευκό Οίκο και να έχει επιστρέψει στην Ουάσινγκτον όπου ζει με την αδερφή της Maggie, ενώ ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπη με τη διοίκηση της Keane, προσπαθώντας να διασφαλίσει την απελευθέρωση των πρακτόρων (Δευτέρα 12/2, 21.50, FOX)

Earth's Natural Wonders – Νέα Σειρά

Σε ολόκληρο τον πλανήτη μας υπάρχουν μέρη που κυριολεκτικά συγκλονίζουν. Τα νέα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ του BBC Earth, αποκαλύπτουν ακόμα περισσότερα μοναδικά τοπία του πλανήτη εξυμνώντας έτσι τα σημαντικότερα θαύματα της φύσης και αποκαλύπτοντας την ιστορία -αλλά ταυτόχρονα και τον θρίαμβο- των ανθρώπων που πασχίζουν να επιβιώσουν σε αυτές τις εκπληκτικές και συχνά αφιλόξενες περιοχές (Κυριακή 11/2, 19.00)

Not So Valentine’s Day – Πρεμιέρα Ταινίας

Τα αστέρια του Nickelodeon προσκαλούνται στο αρχηγείο του Έρωτα όπου ανακαλύπτουν ένα διαβολικό σχέδιο που θα καταστρέψει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τώρα είναι στα χέρια τους να αποκαταστήσουν την αγάπη και τη φιλία σε όλο τον κόσμο (Κυριακή 11/2, 20.00).