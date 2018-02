Οργή Τουσκ για τις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ: Σταματήστε τις απειλές

Αυστηρό και σαφές μήνυμα στην Τουρκία, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, στέλνει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ Ντόναλντ Τουσκ.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Τουσκ καλεί την Τουρκία να αποφύγει απειλές ή ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε μέλους της ΕΕ και αντ' αυτού να δεσμευτεί για καλές σχέσεις γειτονίας, για ειρηνική επίλυση διαφορών και για σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας.

After my phone call with President @AnastasiadesCY this evening. I call on Turkey to avoid threats or actions against any EU member and instead commit to good neighbourly relations, peaceful dispute settlement and respect for territorial sovereignty.