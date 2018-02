Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία: «Αποκλείει» με Navtex τη Μεγίστη

Τις προκλήσεις συνεχίζει η Τουρκία, αφού μετά τον εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού στα Ίμια και τις δηλώσεις για «τουρκική κυριαρχία» στην περιοχή, η Άγκυρα εξέδωσε Navtex με την οποία δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Μεγίστη.

Η Navtex εκδόθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη προκειμένου να πραγματοποιηθεί άσκηση για έρευνα και διάσωση από τουρκικές δυνάμεις.

Αναλυτικά, η τουρκική Navtex:



Η NAVTEXQ



ZCZC FA91 ANTALYA TURK RADIO ZCZC



130654 UTC FEB 18



NAVTEX NW NR0235/18



MEDITERRANEAN SEA



SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 15 FEB 18 FROM 1100Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;



36 21.44 N – 029 08.88 E



35 39.64 N – 029 08.88 E



35 39.64 N – 029 59.60 E



36 12.92 N – 029 59.60 E



CAUTION ADVISE