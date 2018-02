20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Κινηματογραφικές περιπλανήσεις και θεματικές που σοκάρουν...

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – που συγκαταλέγεται στα δέκα καλύτερα του κόσμου – γιορτάζει φέτος είκοσι χρόνια ζωής! Είκοσι χρόνια συναρπαστικής σχέσης με τη δημιουργική τέχνη του ντοκιμαντέρ σε ένα επετειακό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 11 Μαρτίου με ειδικά αφιερώματα, ξεχωριστές δράσεις, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και, φυσικά, συγκλονιστικές εκπλήξεις!

Μια μεγάλη καλλιτεχνική γιορτή όπου μουσικά ινδάλματα, σπουδαία ονόματα του ντοκιμαντέρ αλλά και ήρωες της διπλανής πόρτας επιστρέφουν με ξεχωριστές δημιουργίες και θέματα που σοκάρουν... Να δούμε λοιπόν κάποια από τα πιο δυνατά ντοκιμαντέρ που θα παρακολουθήσουμε φέτος στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκινάμε με το «Faithfull», που εξιστορεί τόσο τα προσωπικά όσο και τα καλλιτεχνικά βήματα της θρυλικής τραγουδίστριας Μαριάν Φέιθφουλ, από την εποχή που πρωτοπαρουσιάστηκε ως 17χρονη ενζενί μέχρι και τη μεταμόρφωσή της σε επιβλητική παρουσία στο Λονδίνο των ’60s.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που δεν παραλείπει να αναφερθεί στην «άγρια» σχέση της με τον Μικ Τζάγκερ αλλά και στη μάχη της με τα πάθη και τους εθισμούς της για να φθάσει στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Τότε που κατάφερε να επανεφεύρει τον εαυτό της, να επανακτήσει τις δυνάμεις της και να ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες της, ζώντας μια άκρως δημιουργική περίοδο με επιτυχημένες συνεργασίες με σπουδαίους σύγχρονους καλλιτέχνες. Ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε η Γαλλίδα ηθοποιός Σαντρίν Μπονέρ.

Σε μια άλλη σπουδαία φιγούρα, αυτή του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, εστιάζει το «Filmworker» του Τόνι Ζιέρα, με τον πιο στενό του συνεργάτη να αποκαλύπτει τα μυστικά της προσωπικότητας αλλά και της τέχνης του, αποκαλύπτοντας την ιδιοφυΐα, τις μεθόδους, τις εμμονές και όλα αυτά που θα θέλαμε να γνωρίζουμε γι’ αυτόν τον αινιγματικό σκηνοθέτη...

Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ έχουν, επίσης, δυο ταινίες που συνθέτουν τη δυναμική επιστροφή της βραβευμένης με δύο Όσκαρ ντοκιμαντερίστριας Μπάρμπαρα Κοπλ. Πρόκειται για το «This is Everything: Gigi Gorgeous», που αφηγείται την ιστορία της transgender σταρ Gigi Lazzarato, μοντέλο και ΥouΤuber με εκατομμύρια followers, και το «A Murder in Mansfield», που διηγείται μια σκοτεινή και τραγική ιστορία ενός νεαρού άνδρα που συναντά τον πατέρα του, τον άνθρωπο δηλαδή που σκότωσε τη μητέρα του όταν ο ίδιος ήταν ακόμα παιδί...

Έχετε αναρωτηθεί πώς θα ήταν ο κόσμος αν σταματούσαμε να τρώμε κρέας; Αυτήν την απάντηση καλείται να δώσει ένα ακόμα σπουδαίο ντοκιμαντέρ, και συγκεκριμένα το «The End of Meat». Σε αυτό, ο Μαρκ Πίρσελ αναλύει το κίνημα της χορτοφαγίας και πραγματικά σοκάρει αναφερόμενος στις συνέπειες της κατανάλωσης κρέατος, αλλά και στο κρίσιμο μέλλον της ανθρωπότητας.

Με αφορμή τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και όχημα τη διεισδυτική ματιά του, ο Φρέντερικ Γουάιζμαν στο φιλμ «Ex Libris: New York Public Library» καταφέρνει να κοιτάξει πίσω από τα βιβλία, τους διαδρόμους και τις εκδηλώσεις του ιδρύματος, ανακαλύπτοντας με θαυμαστό τρόπο την ανθρώπινη καρδιά του! Επειδή «οι βιβλιοθήκες δεν έχουν να κάνουν με τα βιβλία. Έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν πράγματα, και τα βιβλία είναι μόνο ένα από τα διαθέσιμα μέσα».

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι οι δομές, οι λειτουργίες και οι δράσεις της Βιβλιοθήκης, αλλά όλα όσα εκείνη συνεπάγεται κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά και, κυρίως, ανθρωπιστικά. Ένα σπουδαίο έργο του Γουάιζμαν, ο οποίος επικεντρώνεται στις μειονότητες και την αφομοίωσή τους στο ενιαίο κοινωνικό σύνολο, καταφέρνοντας να αναδείξει όχι μόνο ένα ιστορικό κέντρο της Νέας Υόρκης, αλλά ένα ολοζώντανο κέντρο ζωής και πολιτισμού που αντικατοπτρίζει την καρδιά της πόλης.

Ακολουθεί ο Τζον Άλμπερτ, ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα στον χώρο του ντοκιμαντέρ, που με το «Cuba And The Cameraman» παρουσιάζει την πολυτάραχη ιστορία της Κούβας, μέσα από τις ζωές τριών οικογενειών, στο χρονικό διάστημα των τελευταίων 45 χρόνων. Μια διαδρομή που ξεκινά από την αισιοδοξία του ’70 για αλλαγή και φθάνει έως τον θάνατο του Φιντέλ Κάστρο το 2016.

Σε μια τεραστίων διαστάσεων ιστορικοπολιτική πρόκληση, ο Τζο Μπέρλιντζερ με το «Intent to Destroy» εστιάζει στις δυνάμεις άρνησης και λογοκρισίας που αποκρύπτουν τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον αποτελεί και το «Of Fathers and Sons», στο οποίο ο Σύρος ντοκιμαντερίστας Ταλάλ Ντερκ, παρακολουθώντας τους γιους μιας οικογένειας τζιχαντιστών, αποκαλύπτει με καθηλωτικό τρόπο πώς εκπαιδεύονται και ποιες μέθοδοι και πρακτικές φυτεύουν μέσα τους μίσος και οργή για μια ολόκληρη ζωή...

Μια ξεχωριστή παρουσία στο φεστιβάλ αποτελεί, τέλος, το ντοκιμαντέρ «Cyborgs Among Us» του Ραφέλ Ντουράντ Τόρεντ, που σε ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας μας παρουσιάζει τα cyborgs. Πλάσματα, δηλαδή, που συνδυάζουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά με τεχνολογικά επιτεύγματα, γεννώντας μας το ερώτημα: «Ποια είναι τελικά τα όρια ανθρώπου και μηχανής;».