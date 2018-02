Ένα ακόμη βραβείο για την Αντζελίνα Τζολί: Πιο όμορφη από ποτέ στην τελετή απονομής (Photos)

Είναι γνωστό ότι η Αντζελίνα Τζολί δε βιώνει την καλύτερη περίοδο της ζωής της στα προσωπικά της ζητήματα. Το πολύκροτο διαζύγιό της με τον Μπαντ Πιτ είναι κάτι που αναμφισβήτητα «σκιάζει» την ευτυχία της και σε κάθε περίπτωση την… ηρεμία της!

Ωστόσο, η Χολιγουντιανή σταρ δε σταμάτησε ποτέ να σημειώνει επιτυχίες στον επαγγελματικό τομέα. Ένα ακόμη βραβείο παρέλαβε, λοιπόν, η διάσημη ηθοποιός σε μια λαμπερή τελετή που διοργάνωσε η Ένωση Αμερικανών Κινηματογραφιστών.

Πρόκειται για το Board of Governors Award με το οποίο τιμήθηκε για την προσπάθειά της να αναδείξει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα μέσα από την ταινία First They Killed My Father που σκηνοθέτησε η ίδια.

Η Angelina εμφανίστηκε στην τελετή με μια εκθαμβωτική τουαλέτα με τούλι, δαντέλα και λαμέ στοιχεία που φέρει την υπογραφή του διάσημου Λιβανέζου σχεδιαστή μόδας Elie Saab και για ακόμα μια φορά, μαγνήτισε κάθε βλέμμα γύρω της…