The Good Fight: Η 2η σεζόν κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Η 2η σεζόν της δραματικής σειράς, The Good Fight, έρχεται σε Α΄ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Τρίτη 6/3 στις 23.00, 48 ώρες μετά την Αμερική (COSMOTE CINEMA 4HD).

Η πλοκή της σειράς ξεκινά έναν χρόνο μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στο τελευταίο επεισόδιο του “The Good Wife” με επίκεντρο την τεράστια οικονομική απάτη που κατέστρεψε τη φήμη της νεαρής δικηγόρου, Maia Rindell (Ρόουζ Λέσλι), ενώ προκάλεσε και την οικονομική καταστροφή της μέντορα και νονάς της, Diane Lockhart (Κριστίν Μπαράνσκι).

Στο 2ο κύκλο του “The Good Fight”, οι τρεις συνεργάτιδες Diane, Lucca (Cush Jumbo) και Maia βρίσκονται υπό ψυχολογική πίεση, όταν πελάτης άλλης δικηγορικής εταιρείας σκοτώνει τον δικηγόρο του, λόγω υπερβολικής χρέωσης. Όταν το περιστατικό επαναλαμβάνεται, η εταιρεία των τριών, αρχίζει να στρέφεται με καχυποψία στους δικούς της πελάτες.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, βρίσκουμε και αυτή τη σεζόν τις Κριστίν Μπαράνσκι (Mamma Mia!, The Good Wife), Κας Τζάμπο (The Good Wife, Getting On), και Ρόουζ Λέσλι (Game of Thrones), αλλά και τους Όντρα ΜακΝτόναλντ (Beauty and the Beast, Private Practice), Σάρα Στιλ (Spanglish, The Humans), Τζάστιν Μπάρθα (The Hangover, National Treasure), Μάικλ Μπόουτμαν (The Good Wife, Spin City), Νιάμπι Νιάμπι (Mike & Molly) και Ντελρόι Λίντο (Cider House Rules, Clockers) .

Μετά την προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD, τo κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Το The Good Fight κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD την Τρίτη 6 Μαρτίου και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 23.00.