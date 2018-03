Φονικές πλημμύρες στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 7 νεκροί (Photos-Videos)

Η σφοδρή καταιγίδα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους απομακρύνεται από τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, θα συνεχίσει ωστόσο την καταστροφική της πορεία σαρώνοντας τις ακτές με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους κα τις πλημμύρες.

Οι χιονοπτώσεις και οι βροχές σταμάτησαν σήμερα το πρωί, η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, όμως, προειδοποιεί ότι ισχυροί άνεμοι με ριπές έως τα 80 χιλιόμετρα την ώρα θα επιμείνουν.

Authorities lift a toppled school bus, blown over by high winds from a nor'easter. There were no students on board, but the driver suffered minor injuries. https://t.co/UeYze2Y47i pic.twitter.com/iisJ98tMAl