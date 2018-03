Πυροβολισμοί στον Λευκό Οίκο: Βρήκαν τραυματία στη βόρεια πύλη (Video)

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στον βόρειο φράχτη του Λευκού Οίκου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα και σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έγραψαν σε ανάρτησή τους στο Τwitter ότι υπήρξαν αναφορές για έναν άνδρα ο οποίος τραυματίστηκε με όπλο κοντά στο βόρειο τείχος του Λευκού Οίκου.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και απαγόρευσαν την κυκλοφορία.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται στο οίκημα, αλλά έχει επισκεφθεί την Φλόριντα.

“We are on lockdown but now they’ve allowed us up into the [press] briefing room,” CBS News cameraman, Brian Fuss says from the White House. “It looks like the incident out on Pennsylvania avenue has quieted down.” https://t.co/xVqLfJ1YTj pic.twitter.com/xt2qbXk0h3