Τηλεθέαση: Το MasterChef «καίει» Dancing και Power of Love

Δεν χωράει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα προγράμματα της φετινής σεζόν. To MasterChef έχει κερδίσει φανατικούς τηλεθεατές που του χαρίζουν απλόχερα υψηλή τηλεθέαση, κάτι που κοστίζει σημαντικά στο Dancing With The Stars και στο Power of Love.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το MasterChef σημείωσε τηλεθέαση 22% στο σύνολο και 27,6% στο δυναμικό κοινό. Το reality μαγειρικής έφτασε σε τέταρτο το 33,6%.

Το Power of Love ακολούθησε με 15,9% και 17,3% αντίστοιχα, ενώ το Dancing With The Stars δεν ξεπέρασε το 13,6% στο γενικό και μόλις το 10,2% στις ηλικίες 18-54.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το MasterChef ολοκληρώνεται αρκετά νωρίτερα από τα δύο αντίπαλα προγράμματα. Μέχρι τις 22:30, λοιπόν, οι επιδόσεις DWTS και Power of Love ήταν πολύ χαμηλές, έως και μονοψήφιες.

