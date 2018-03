Ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικότητας η Τουρκία: Δέσμευσε με NAVTEX το Καστελόριζο

Κλιμακώνει τις προκλήσεις της η Τουρκία, εκδίδοντας NAVTEX η οποία «βαφτίζει» το Καστελόριζο τουρκικό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα militaire.gr η Άγκυρα με την Navtex 345/2018 ανακοινώνει άσκηση έρευνας και διάσωσης στις 7 Μαρτίου σε χερσαίο τουρκικό έδαφος, αλλά και σε θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει ολόκληρο το Καστελόριζο.

ΝΑVTEX 345/2018

TURNHOS N/W : 0345/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 07 MAR 18 FROM 1100Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E

CAUTION ADVISED.

Πληροφορίες: enikos.gr/militaire.gr