Ταινίες που ξεχώρισαν στα OSCAR® 2018 έρχονται στην COSMOTE TV

Τις ταινίες και ερμηνείες που ξεχώρισαν στην 90η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR φέρνουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή τα κανάλια COSMOTE CINEMA της COSMOTE TV, η οποία μετέδωσε ζωντανά και αποκλειστικά την λαμπερή τελετή.

Μεταξύ των βραβευμένων ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα στην COSMOTE TV, είναι: το ιστορικό δράμα Η Πιο Σκοτεινή Ώρα («Darkest Hour») του Τζο Ράιτ που χάρισε στον Γκάρι Όλντμαν, το OSCAR Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ βραβεύτηκε και στην κατηγορία Καλύτερου Makeup/Hairstyling, το βιογραφικό Εγώ, Η Τόνια («I, Tonya») που απέσπασε το OSCAR Β’ γυναικείου ρόλου (Άλισον Τζάνεϊ), όπως και η ιδιαίτερη ταινία κινουμένων σχεδίων Coco, που κέρδισε τα OSCAR Καλύτερου Animation Μεγάλου Μήκους, αλλά και Πρωτότυπου Τραγουδιού για το συναισθηματικό «Remember Me».

Μεταξύ των οσκαρικών προβολών συμπεριλαμβάνεται η δραματική ταινία από τη Χιλή, «Μια Φανταστική Γυναίκα», που βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ το κοινωνικοπολιτικό θρίλερ, «Τρέξε!» (Get out), το οποίο χάρισε στον Τζόρνταν Πιλ OSCAR Πρωτότυπου Σεναρίου, έχει κάνει πρεμιέρα ήδη στην COSMOTE TV.

Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή και άλλες ταινίες που ξεχώρισαν στη φετινή οσκαρική κούρσα και απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, είναι η περίφημη «Αόρατη Κλώστη» (Phantom Thread) του (υποψήφιου για 8 βραβεία μέχρι τώρα) Πόλ Τόμας Άντερσον που κέρδισε το OSCAR καλύτερων κουστουμιών, ενώ διεκδίκησε βραβείο σε άλλες 5 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Ντάνιελ Ντέι Λιούις. Πρεμιέρα στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, θα κάνουν και οι ταινίες: Το Τετράγωνο (The Square) (υποψήφιο για OSCAR Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας), το υποψήφιο σε 5 κατηγορίες κωμικό δράμα της Γκρέτα Γκέργουικ, Πασχαλίτσα (Lady Bird), το blockbuster Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi (Star Wars: The Last Jedi) (υποψήφιο για OSCAR Καλύτερου ήχου), το υποψήφιο για OSCAR Β’ Ανδρικού Ρόλου (Γουίλεμ Νταφόε) δράμα,The Florida Project αλλά και τα επίσης υποψήφια Molly’s Game, ,Η Ψυχή Και Το Σώμα (On Body and Soul), Χωρίς Αγάπη (Loveless), Mudbound: Δάκρυα Στον Μισισιπή (Mudbound) και Βικτώρια & Αμπντούλ (Victoria & Abdul).

Επιπλέον, Η Πεντάμορφη Και το Τέρας (Beauty And The Beast) και η ταινία Φύλακες Του Γαλαξία 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2), που διεκδίκησαν επίσης το χρυσό αγαλματίδιο, προβάλλονται ήδη στα κανάλια COSMOTE CINEMA.

Το προσεχές διάστημα, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, τον μεγάλο νικητή της φετινής απονομής, με 4 OSCAR, Η Μορφή του Νερού (The Shape of Water) του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, αλλά και το βραβευμένο στις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Β’ Ανδρικού Ρόλου,Οι Τρεις Πινακίδες έξω Από Το Έμπινγκ, Στο Μιζούρι (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) του Μάρτιν Μακντόνα. Μέσα από την υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμες οι ταινίες Δουνκέρκη (Dunkirk) και Blade Runner 2049.

Η 90η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, θα προβληθεί σε επανάληψη και με υπότιτλους, την Παρασκευή 9/3 στις 18.45, στο COSMOTE CINEMA 1HD και θα είναι διαθέσιμη και στην υπηρεσία COSMOTE TV GO.