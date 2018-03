Δείτε πώς ήταν η Πόπη Τσαπανίδου πριν από 25 χρόνια! (Photo)

Η Πόπη Τσαπανίδου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δημοσίευσε μια φωτογραφία της που τραβήχτηκε πριν από 25 χρόνια στην οποία απεικονίζεται να κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί ,κυοφορώντας τα δίδυμά της.

Μάλιστα, συνόδεψε την εν λόγω φωτογραφία με ένα μακροσκελές μήνυμα, επισημαίνοντας ότι όποιος θέλει να τα καταφέρει ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες μπορεί να το πετύχει, έστω κι αν όλοι οι υπόλοιποι το αμφισβητούν.

«Είναι τα δεύτερα γενέθλια της κόρης μου και είμαι έγκυος στα δίδυμα. Όλοι με κοιτούν και αμφισβητούν πως θα τα καταφέρω.

Μου λένε πως ως γυναίκα με τρία παιδιά δεν θα μπορέσω να χτισθώ την καριέρα που ονειρεύομαι στη δημοσιογραφία.

Τους λέω: “watch me”.

Μην δίνεις σημασία στο τι σου λένε οι άλλοι. Μην τους ακούς όταν σου βάζουν όρια. Εσύ και μόνο εσύ ξέρεις ποια είσαι και τι μπορείς να κάνεις. Αν τους άκουγα δεν θα ήμουν αυτή που έγινα. Δεν θα είχα καν την υπέροχη οικογένειά μου. Αφορμή για το post αυτό και την αναδρομή στο παρελθόν μου είναι το παγκόσμιο κίνημα My Beauty, My Say. Αν έχεις και εσύ υπερασπιστεί τον εαυτό σου απέναντι σε κάποιον που σε σταματούσε, τότε βοήθησε και άλλες γυναίκες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

