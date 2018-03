Τερέζα Μέι: Η Ρωσία πίσω από τη δηλητηρίαση του Ρώσου διπλού κατάσκοπου

Το Κρεμλίνο «έδειξε» η Βρετανή πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ως υπεύθυνο για την απόπειρα δολοφονίας με νευροτοξικό παράγοντα, του Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του στις 4 Μαρτίου.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, η Μέι είπε ότι η κυβέρνησή της θεωρεί πολύ πιθανό ότι η Ρωσία κρύβεται πίσω από την επίθεση κατά του Σκριπάλ και ότι το χημικό που χρησιμοποιήθηκε εντάσεται σε μια οικογένεια νευροτοξικών ουσιών που ονομάζεται «Νοβιτσόκ».

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρέσβης στο Λονδίνο κλήθηκε για να δώσει εξηγήσεις για το αν η επίθεση αποτέλεσε «ευθεία δράση του ρωσικού κράτους» ή αν η χώρα έχει χάσει τον έλεγχο των νευροτοξικών όπλων της.

Προσέθεσε δε ότι η Βρετανία θα εξετάσει την αντίδρασή της, προσθέτοντας, ωστόσο ότι «αν δεν υπάρξει σαφής απάντηση (σ.σ. από τη Ρωσία) θα συμπεράνουμε ότι η πράξη αυτή αποτελεί παράνομη δράση βίας από τη Ρωσία σε βάρος της Βρετανίας».

Former Russian spy & his daughter poisoned in Salisbury by "military grade nerve agent of a type developed by Russia" - UK PM Theresa May https://t.co/U4h0vZpow5 pic.twitter.com/cDHz6f2wHP