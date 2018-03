Νέες απειλές Ερντογάν προς Ε.Ε: Θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα ψάχνετε τρύπες να κρυφτείτε (Video)

Συνεχίζει στο γνωστό προκλητικό ύφος ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Ευρώπης και της Ελλάδας, με αφορμή το προσφυγικό.

Απευθυνόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζήτησε τον τερματισμό των επιχειρήσεων στο Αφρίν της Συρίας, ο Τούρκος πρόεδρος είπε:

«Πώς μιλάτε για το Αφρίν; Εμείς για επτά χρόνια φιλοξενούμε 3.500.000 πρόσφυγες από τη Συρία. Μας ικετεύατε να μην το κάνουμε αλλά αν ανοίξουμε τα σύνορα, θα ψάχνετε τρύπα να κρυφτείτε».

In a public rally in eastern province Erzurum today, #Erdogan threatened Europe with opening border gates to flood EU with refugees, says "you begged us to not do that.. if we do it, you'll be scrambled to find a hiding hole" as he gets the crowd booed European Parliament. pic.twitter.com/JdpfsR5YFr