«Με τα μάτια ανοιχτά»: Το Ελληνικό Ντοκιμαντέρ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (29 Μαρτίου - 1 Απριλίου)

4 μέρες | 15 ντοκιμαντέρ | 3 μεγάλες κατηγορίες | 2 μονόωρα Case Study | ένα μοναδικό MasterClass με τον Niels Pagh Andersen

Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συνδιοργανώνουν για τέταρτη συνεχή χρονιά το αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά».

Από τις 29 Μαρτίου έως την 1 Απριλίου, η καρδιά του ελληνικού ντοκιμαντέρ θα χτυπήσει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, δίνοντάς μας την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κάποιες από τις σημαντικότερες ταινίες της χρονιάς που μας πέρασε και όχι μόνο, να συνομιλήσουμε με τους συντελεστές τους και να μοιραστούμε μοναδικές εμπειρίες.

Το φετινό πρόγραμμα αποτελείται από 15 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους και είναι χωρισμένο σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Κοινωνικό, Ιστορικό και Περιβαλλοντικό – Εθνογραφικό. Μετά την ολοκλήρωση της προβολής κάθε ταινίας, θα ακολουθεί Q&A με τον σκηνοθέτη, ενώ τα 2 μονόωρα Case Study της Παρασκευής και του Σαββάτου, με παρουσία των συντελεστών των επιλεγμένων ταινιών, θα μας φέρουν πιο κοντά με την ιδέα, τις συνθήκες παραγωγής και… τα «μυστικά» τους.

Η έναρξη του φεστιβάλ σηματοδοτείται από ένα μοναδικό masterclass με τον πολυβραβευμένο μοντέρ Niels Pagh Andersen, με ελεύθερη είσοδο. Μια μοναδική ευκαιρία για τους Έλληνες ντοκιμαντερίστες και τους λάτρεις του κινηματογράφου να ακούσουν και να γνωρίσουν από κοντά τον μοντέρ των ταινιών The Act of Killing (2012), The Look of Silence (2014) και του υποψήφιου για Oscar καλύτερου ντοκιμαντέρ Human Flow (2017), να αναλύει την τέχνη του μοντάζ στο ιδιαίτερο αυτό κινηματογραφικό είδος. Μη τον χάσετε!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

18:00 – 20:00 MASTERCLASS* με τον διεθνούς φήμης μοντέρ Niels Pagh Andersen (είσοδος ελεύθερη)

20:10 ΣΤΡΙΓΓΛΕΣ / STRING-LESS (2017, 86’) Σκηνοθεσία: Άγγελος Κοβότσος

22:00 ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (2017, 17’) Σκηνοθεσία: Νίκος Πήλος

22:35 ΤΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ (2013, 54’) Σκηνοθεσία: Αύρα Γεωργίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

17:30 ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ (2017, 23’) Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταμάτης,

Ιωάννα Νεοφύτου

18:15 HARVEST IN NEW LIFE (2017, 10’) Σκηνοθεσία: Αντώνης Κιτσίκης

18:40 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ / PRINCIPES FELIZES (2017, 81’)

Σκηνοθεσία: Πάνος Δεληγιάννης

20:00 – 21:00 CASE STUDY

Ο σκηνοθέτης και οι συντελεστές της ταινίας ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ αναλύουν και συζητούν την ιδέα και τις συνθήκες παραγωγής του ντοκιμαντέρ.

21:10 Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (2017, 40’) Σκηνοθεσία: Δάφνη Τόλη

22:10 ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ – ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ (2018, 105’)

Σκηνοθεσία: Χρύσανθος Κωνσταντινίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

18:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΥΤΟΠΙΑ (2017, 90’) Σκηνοθεσία: Φώτος Λαμπρινός

19:30 – 20:15 CASE STUDY

Ο σκηνοθέτης και οι συντελεστές της ταινίας Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΥΤΟΠΙΑ αναλύουν και συζητούν την ιδέα και τις συνθήκες παραγωγής του ντοκιμαντέρ.

20:30 ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ (2016, 88’)

Σκηνοθεσία: Τίμων Κουλμάσης

22:25 ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΘΥΜΑΤΑΙ (2018, 90’) Σκηνοθεσία: Κώστας Φόλλας

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ – ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

18:00 SUDAMÉRICA: ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (2018, 104’)

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Ζήρου

20:10 ΑΛΥΚΕΣ (2014, 35’) Σκηνοθεσία: Ήρα Ντίκα, Γιώργος Σαβόγλου

21:00 ΟΙ ΝΥΜΦΕΣ ΤΟΥ HINDU KUSH (2011, 80’) Σκηνοθεσία: Αννέτα Παπαθανασίου

22:30 ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΙΣΚΙΟΣ ΜΟΥ: ENA ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

(2017, 100’) Σκηνοθεσία: Μιχάλης Αριστείδου, Ιωάννης Γρηγορόπουλος

Μετά το τέλος κάθε προβολής ακολουθεί Q&A με το σκηνοθέτη.

*Το MasterClass θα γίνει στα αγγλικά χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση.

«Με τα μάτια ανοιχτά»

4ο Αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ

Τέσσερις μέρες γεμάτες εικόνες αληθινής ζωής

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 29 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2018

Χώρος Διεξαγωγής: Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο

Εισιτήρια: Ημερήσιο 5 ευρώ | Για 4 ημέρες 15 ευρώ

Προπώληση:

Για περισσότερες πληροφορίες:

GREEK DOCUMENTARY ASSOCIATION greekdocumentaryassociation@gmail.com

