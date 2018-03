Αυτά είναι τα λάθη που κάνουν οι γυναίκες στο σεξ!

Καιρός να το παραδεχτείτε: Όταν η σεξουαλική σας ζωή παίρνει την κατηφόρα, αρχίζετε να ψάχνετε όλα τα ελαττώματα του συντρόφου σας.

Η αλήθεια είναι ότι οι άνδρες δεν φημίζονται για την ικανότητά τους να κατανοούν το γυναικείο σώμα, καθώς και τι τους προσφέρει μεγαλύτερη ευχαρίστηση, γεγονός που τους καθιστά εύκολους στόχους όταν πρόκειται για τον καταλογισμό ευθυνών στον τομέα της σεξουαλικής ικανοποίησης.

Το σεξ όμως είναι παιχνίδι για δύο και όπως επισημαίνουν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και ειδικοί του σεξ, οι γυναίκες κάνουν εξίσου συχνά λάθη.

Δείτε τα έξι πιο συνηθισμένα, αλλά και τι μπορείτε να κάνετε για να επανορθώσετε:

Λάθος #1: Δεν παίρνετε πρωτοβουλίες

Πολλές γυναίκες ανησυχούν ότι θα τσαλακώσουν τη θηλυκή εικόνα τους, αν κάνουν εκείνες το πρώτο βήμα. Πιστεύουν ότι δεν πρέπει να είναι κυρίαρχες του παιχνιδιού και να έχουν επιθετική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον Les Parrot, ιδρυτή του Κέντρου Ανάπτυξης Σχέσεων (Centre for Relationship Development) στο Pacific University του Σιάτλ και συγγραφέα των μπεστ σέλερ "High-Maintenance Relationships", "The Control Freak" και "Crazy Good Sex", η αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι γυναίκες στο σεξ. Οι άνδρες θέλουν να νιώθουν εξίσου επιθυμητοί, γι' αυτό μην μένετε προσκολλημένες σε ξεπερασμένες ιδέες για τους ρόλους των φύλων. Εκφράστε το ενδιαφέρον σας κάνοντας κάποιες φορές κι εσείς το πρώτο βήμα.

Λάθος #2: Ανησυχείτε υπερβολικά για την εικόνα σας

Αν σκέφτεστε πώς φαίνεστε την ώρα του σεξ, δεν απολαμβάνετε τη διαδικασία και μειώνετε τις πιθανότητες να φτάσετε σε οργασμό. Η Helen Fisher, ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο του Rutgers και συγγραφέας του βιβλίου "Why Him, Why Her", συμβουλεύει να μην σκέφτεστε το λίπος στην κοιλιά ή αν θα χαλάσει το make up και να συγκεντρώνεστε στην ευχαρίστηση της πράξης. «Οι άνδρες θέλουν οι σύντροφοί τους να αφήνονται στο σεξ, και αυτό δεν είναι πολύ πιθανό εάν έχουν άγχος για την εικόνα τους», λέει.

Οι άνδρες δεν παρατηρούν λεπτομέρειες, όταν οι γυναίκες είναι ενθουσιώδεις και συμμετέχουν ενεργά στο σεξουαλικό παιχνίδι. Σύμφωνα με τη Fisher, υπάρχει μια Δαρβινική εξήγηση για την «επιλεκτική τύφλωση» των ανδρών στις φυσικές ατέλειες των γυναικών που σχετίζεται με την αναζήτηση γυναίκας για να φέρουν στον κόσμο υγιή παιδιά.

Λάθος #3: Πιστεύετε ότι το σεξ είναι ανδρική συνήθεια

Αφήστε κατά μέρος τις παλιομοδίτικες αντιλήψεις ότι οι γυναίκες δεν απολαμβάνουν το σεξ ή ότι αποτελεί απλά βιολογική ανάγκη των ανδρών. Για κάποιους άνδρες το σεξ είναι σημαντική διαδικασία και δεν πρέπει να το υποτιμάτε.

Οι έρευνες δείχνουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το σεξ όταν υπάρχει οικειότητα και στο πλαίσιο μιας σταθερής σχέσης. Γι’ αυτό και το περισσότερο αλλά και ποιοτικότερο σεξ είναι «προνόμιο» των παντρεμένων ζευγαριών, όπως επιβεβαιώνεται από τις έρευνες.

Έρευνα της Fisher και συναδέλφων της για το one night stand, έδειξε ότι οι άνδρες το αντιμετωπίζουν εξίσου σοβαρά με τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, πάνω από το 50% των γυναικών και το 52% των ανδρών που έκαναν one night stand, ανέφεραν ότι το έκαναν με την ελπίδα να δημιουργήσουν μια μακροχρόνια σχέση. Το ένα τρίτο από αυτούς, το κατάφεραν.

Ποιο είναι το συμπέρασμα; «Ποτέ μην υποθέτετε ότι ένας άντρας δεν είναι ρομαντικός», λέει η Fisher.

Λάθος #4: Πιστεύετε ότι έχει πάντα όρεξη για σεξ

Σίγουρα, τα περισσότερα αγόρια στη εφηβεία είναι έτοιμα και πρόθυμα σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή, όχι όμως οι ενήλικοι άνδρες. Το άγχος της καθημερινότητας, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οικονομικές δυσκολίες κλπ., μπορεί να επηρεάσουν τη λίμπιντο ενός άνδρα. Μην το παίρνετε λοιπόν προσωπικά!

Λάθος # 5: Δεν τον καθοδηγείτε

Ακόμη και αν βρίσκεστε σε μακροχρόνια σχέση, κάποια πράγματα μπορεί να σας κάνουν να αισθανθείτε άβολα. Πρέπει λοιπόν να αναλαμβάνετε την ευθύνη για ό,τι σας αρέσει και κυρίως για ό,τι δεν σας αρέσει στο σεξ. «Κανένας άντρας δεν μπορεί να φέρει μια γυναίκα σε οργασμό αν εκείνη δεν αναλάβει την ευθύνη για την σεξουαλική της εμπειρία. Ακόμα και ο καλύτερος εραστής δεν μπορεί να ξέρει τι θέλετε αν δεν του το πείτε».

Τα καλά νέα, σύμφωνα με τη Fisher, είναι ότι οι άνδρες θέλουν να ευχαριστήσουν τις συντρόφους σας, γι’ αυτό αν καταφέρετε να τους πείτε τι σας ευχαριστεί με τρόπο που δεν σκοτώνει το “εγώ” τους, θα το εκτιμήσουν.

Λάθος #6: Ενοχλείστε όταν σας προτείνει κάτι νέο

Ένα ζευγάρι που βρίσκεται καιρό σε σχέση, είναι φυσικό να αναζητά νέες εμπειρίες. Το να σας προτείνει ο σύντροφός σας να δοκιμάσετε κάτι καινούριο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένος με εσάς και τη σεξουαλική σας ζωή. Είναι φυσικά σημαντικό, να το θέλετε και οι δύο.

«Στον τομέα της σεξουαλικότητας, κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται υποχρεωμένος να κάνει κάτι που δεν θέλει. Εάν ο σύντροφός σας σάς ζητήσει να δοκιμάσετε κάτι που είναι εκτός των ηθικών ορίων σας, ξεκαθαρίστε το και εξηγήστε τους λόγους. Φυσικά, καλό είναι να το κάνετε με ήπιο τρόπο. Εάν το θέμα δεν είναι ηθικής φύσης, εξηγήστε και πάλι τους λόγους και πάρτε χρόνο για να το σκεφτείτε» λέει ο Parrott.

Πηγή: onmed