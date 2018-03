Μεγάλοι μπελάδες για το Facebook: Στο Κογκρέσο καλείται να καταθέσει ο Ζάκερμπεργκ

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας γνωστοποίησε σήμερα ότι κάλεσε τους διευθύνοντες συμβούλους των κολοσσών του Διαδικτύου Facebook Inc, Alphabet Inc and Twitter Inc να καταθέσουν σε μια ακροαματική διαδικασία που θα διεξαχθεί την 10η Απριλίου με αντικείμενο την προστασία των δεδομένων των χρηστών.

Ο γερουσιαστής Τσάρλς Γκράσλεϊ, ο πρόεδρος της επιτροπής, είπε ότι κάλεσε τον CEO του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ «να καταθέσει κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σχετικά με τις παρελθοντικές κα μελλοντικές πολιτικές του Facebook για την προστασία και την παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών».

Το Facebook δέχεται πιέσεις από τους διαφημιστές καθώς ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται αντιμέτωπος με τους εξονυχιστικούς ελέγχους της κυβέρνησης μετά τις κατηγορίες ότι εταιρεία συμβούλων είχε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook.

Εκπρόσωπος τύπου του Facebook επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έχει παραλάβει την κλήση και την εξετάζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ