Γιουβέντους–Μίλαν & Τσέλσι–Τότεναμ αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Πλούσιο σε σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο είναι και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στο ποδόσφαιρο, τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα στα κανάλια COSMOTE SPORT και οι συνδρομητές λίγα εικοσιτετράωρα πριν αρχίσει η προημιτελική φάση του UEFA Champions League θα παρακολουθήσουν το ματς Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ, για την 28η ημέρα της Bundesliga (Σάββατο 31/3, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD), αλλά και το ντέρμπι της Serie A TIM, Γιουβέντους – Μίλαν (Σάββατο 31/3, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD). Στις 22.30 την ίδια ημέρα θα δοθεί η σέντρα στο παιχνίδι Μπράγκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Liga NOS. (COSMOTE SPORT8HD). Στη LaLiga Santander, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται προ της πιο δύσκολης εξόδου, καθώς για την 30η ημέρα του πρωταθλήματος, επισκέπτεται τη Σεβίλλη, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση (Σάββατο 31/3, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD).

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεαι την Κυριακή 1/4, με 20 ζωντανές και αποκλειστικές μεταδόσεις. Ενδεικτικά, στις 15.30, μεταφερόμαστε στο αγγλικό πρωτάθλημα μέσω του COSMOTE SPORT 1HD για το Άρσεναλ-Στόουκ, ενώ 18.00, δεν χάνουμε στο ίδιο κανάλι το λονδρέζικο ντέρμπι Τσέλσι-Τότεναμ. Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο βρίσκεται ακριβώς πάνω από τους "μπλε", στην κατάταξη, και δεν έχει περιθώρια απώλειας σε αυτό το ματς. Στις 16.30, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους την αναμέτρηση από την Bundesliga, Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ (COSMOTE SPORT 3HD). Οι “αετοί” έχουν βρει τη θέση τους στην τετράδα και οραματίζονται το ΤΟΡ3. Στις 17.15, μεταβαίνουμε στο ισπανικό πρωτάθλημα, για τη σέντρα του Λεγανές-Βαλένθια (COSMOTE SPORT 2HD).

Οι φαν του μπάσκετ, θα απολαύσουν όπως κάθε εβδομάδα μέσω του COSMOTE SPORT 4HD, ζωντανές και αποκλειστικές μεταδόσεις από το ΝΒΑ. Την Κυριακή 1/4, οι Καβαλίερς αντιμετωπίζουν τους Πέλικανς (03.00), οι Σίξερς μεταβαίνουν στη Σάρλοτ (20.00) και οι Σπερς υποδέχονται τους πρωτοπόρους της Δύσης, Ρόκετς (22.30).

Στη δική μας Stoiximan.gr Basket League, ξεχωρίζει τo παιχνίδι της Κυριακής 1/4 όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ (19.30, COSMOTE SPORT 5HD). Τη Δευτέρα 2/4 ο Άρης, ο οποίος μάχεται για την παραμονή του στην Α1, φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό Superfoods στο ΟΑΚΑ (18.00, COSMOTE SPORT 4HD).

Στο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, υπάρχουν και αυτή την εβδομάδα μεταδόσεις από τα μεγαλύτερα τουρνουά τένις παγκοσμίως μέσω του COSMOTE SPORT 6HD. Στα highlights ανήκει η τελική ευθεία του ATP Masters 1000 Miami Open Presented by Itau, στο οποίο αναμετρώνται οι κορυφαίοι των κορτ (Παρασκευή 30/3, 20.00, 1ος ημιτελικός, Σάββατο 31/1, 02.00, 2ος ημιτελικός, Κυριακή 1/4, 20.00, τελικός). Επίσης, στο ίδιο κανάλι ξεχωρίζουν οι ημιτελικοί του WTA Miami Open Presented by Itau (Πέμπτη 29/3, 20.00 & Παρασκευή 30/3, 04.00), αλλά και ο μεγάλος τελικός (Σάββατο 31/4, 20.00).



Το Σάββατο 31/3, τα βλέμματα στρέφονται στην Ουαλία και τη μεγάλη πυγμαχική αναμέτρηση που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή στην κατηγορία βαρέων βαρών. Ο αήττητος πρωταθλητής στα WBA, IBF και IBO, Anthony Joshua τίθεται αντιμέτωπος με τον Joseph Parker, ο οποίος κατέκτησε επίσης χωρίς ήττα, τον τίτλο της κατηγορίας, στο WBO (COSMOTE SPORT 5HD, 20.00).

Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν και αυτή την εβδομάδα, ταινίες και σειρές σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Στο κανάλι των σειρών, COSMOTE CINEMA 4HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της νέας σειράς The Royals με την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, η οποία μας βάζει στον κόσμο μιας φανταστικής βασιλικής οικογένειας στην Αγγλία (Σάββατο 31/3, 21.00), αλλά και η επιστροφή των σειρών Ice (Παρασκευή 30/3, 23.00) και Vice Principals με 2η σεζόν (Κυριακή 1/4, 21.30).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, παρακολουθούμε σε Α’ προβολή την κομεντί My Bakery in Brooklyn (Ζαχαροπλαστείο στο Μπρούκλιν) (Τετάρτη 28/3, 21.00), αλλά και τη δραματική ταινία Ο Ευεργέτης (Franny) με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την Ντακότα Φάνινγκ (Πέμπτη 29/3, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Στη ζώνη Family του καναλιού οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν σε μεταγλώττιση την ταινία κινουμένων σχεδίων, Ο Άλβιν & η παρέα του: Σκίουροι στο δρόμο (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip) (Σάββατο 31/3, 21.00), ενώ στη ζώνη Blockbuster την Κυριακή 1/4, στις 21.00, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία δράσης και φαντασίας, Warcraft: Η Σύγκρουση Δύο Κόσμων του Ντάνκαν Τζόουνς.

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων η πρεμιέρα της κωμωδίας The Nice Guys με τους Ράσελ Κρόου και Ράιαν Γκόσλινγκ (Κυριακή 1/4, 22.00) αλλά και αυτή της βραβευμένης στο φεστιβάλ της Βενετίας, δραματικής ταινίας, Με τα Μάτια Ανοιχτά (As I open my eyes) (Τετάρτη 28/3, 22.00, Ladies First). Την Παρασκευή 30/3, στις 19.10 συνεχίζεται στο κανάλι το αφιέρωμα στους πολυβραβευμένους σκηνοθέτες Μάρτιν Σκορσέζε και Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, με το οσκαρικό, Η Επιστροφή (The Revenant), η οποία χάρισε στον πρωταγωνιστή Λεονάρντο ΝτιΚάπριο του πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο.

Επιπλέον, στο κανάλι δεν χάνουμε σε Α’ τηλεοπτική προβολή το ντοκιμαντέρ του Τζόνι Όοουεν, Ι Βelieve inΜiracles, για το απίστευτο κατόρθωμα του ιδιόρυθμου και απίστευτα δύσκολου στη συνεργασία προπονητή, Brian Clough, ο οποίος κατάφερε να φτάσει την Νότιγχαμ Φόρεστ, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, στην κορυφή της Ευρώπης στα τέλη της δεκαετίας του ’70 (Παρασκευή 30/3, 22.00, ζώνη Doc o’ Clock).

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, ξεκινά το αφιέρωμα στην Ελένη Ανουσάκη, με τη δραματική ταινία του Οδυσσέα Κωστελέτου, Αγωνία (Δευτέρα 2/4, 22.00).

Ανάμεσα στις πρεμιέρες του Village Cinema HD ξεχωρίζει την Παρασκευή 30/3, στις 21.00, το δραματικό θρίλερ Το Λυκόφως του Τρόμου (Maggie), με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους το υποψήφιο για 4 OSCAR® blockbuster, Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi (Star Wars: The Last Jedi.)

Weekly Hightlights

Η πιο επικίνδυνη έξοδος της “Μπάρσα”

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται προ της πιο δύσκολης εξόδου έως την ολοκλήρωση της φετινής LaLiga Santander, καθώς για την 30η ημέρα του πρωταθλήματος, επισκέπτεται τη Σεβίλλη, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση (Σάββατο 31/3, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD).

Anthony Joshua vs Joseph Parker

Ο αήττητος πρωταθλητής στην κατηγορία βαρέων βαρών στα WBA, IBF και IBO, Anthony Joshua τίθεται αντιμέτωπος με τον Joseph Parker, ο οποίος κατέκτησε επίσης χωρίς ήττα, τον τίτλο της κατηγορίας, στο WBO. Πρόκειται για τον αγώνα που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή της κατηγορίας, το Σάββατο 31/3 (COSMOTE SPORT 5HD, 20:00).

Η νέα πρόκληση των Ρόκετς

Οι Σπερς υποδέχονται τους πρωτοπόρους της Δύσης, Ρόκετς, σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες αγώνες του ΝΒΑ (Κυριακή 1/4, 22.30, COSMOTE SPORT 4HD). Νωρίτερα, στις 20.00, οι 76ερς μεταβαίνουν στη Σάρλοτ, με στόχο να συνεχίσουν το έργο τους, που τους έχει φέρει στην πρώτη τετράδα της Ανατολής. Επίσης την ίδια ημέρα, οι Καβαλίερς αντιμετωπίζουν τους Πέλικανς (03.00).

Η COSMOTE TV σε ΟΑΚΑ & ΣΕΦ

Η Πρωταπριλιά περιλαμβάνει μια ξεχωριστή συνάντηση για την 21η αγωνιστική της Stoiximan.gr Basket League. Στις 18.30 μέσα από το COSMOTE SPORT 5HD, θα γίνει η πρώτη σύνδεση με το ΣΕΦ, μέσω της pregame εκπομπής του αγώνα Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ενώ στις 19.30 δίνεται το τζάμπολ (COSMOTE SPORT 5HD). Την Δευτέρα 2/04 θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά το παιχνίδι του Παναθηναικού Superfoods με τον Άρη, που μάχεται για τη ‘’ζωή’’ του στην ελίτ των ελληνικών πρωταθλημάτων (COSMOTE SPORT 4HD, 18:00)

Ζαχαροπλαστείο στο Μπρούκλιν My Bakery in Brooklyn – Α’ Προβολή

Η Vivien και η Chloe, είναι δύο ξαδέρφες που ήταν αχώριστες μέχρι και τον ξαφνικό θάνατο της θείας τους, Isabelle που τους άφησε κληρονομιά έναν φούρνο στο Μπρούκλιν. Οι δύο κοπέλες, διαφωνούν έντονα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του μαγαζιού, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται όλο και πιο πολύ. Ωστόσο, όταν η τράπεζα τις ενημερώνει ότι ο φούρνος κινδυνεύει να κλείσει, η Vivien και η Chloe πρέπει να αντιμετωπίσουν τις διαφορές τους και να ενωθούν για να σώσουν το πιο φημισμένο αρτοποιείο της περιοχής (Τετάρτη 28/3, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Ice – Νέος Κύκλος

Η αστυνομική δραματική σειρά ακολουθεί τα ετεροθαλή αδέλφια Jake και Freddy, καθώς εισχωρούν στο κύκλωμα του εμπορίου διαμαντιών του Los Angeles. Όταν ο Freddy σκοτώσει έναν έμπορο διαμαντιών, ο αδελφός του πρέπει να τον βοηθήσει και να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση από τον άρχοντα του εγκλήματος του εμπορίου διαμαντιών. Στον 2ο κύκλο με τόσο τα οικονομικά τους, όσο και τη φήμη τους σε πτώση ο Jake και ο Freddy πρέπει να βρουν έναν τρόπο ανοικοδόμησης (Παρασκευή 30/3, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

The Royals - Νέα Σειρά

Η σειρά εξελίσσεται στη σύγχρονη Αγγλία και ακολουθεί τη ζωή μιας φανταστικής βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Ο πρίγκιπας Liam (William Moseley) έρχεται στο προσκήνιο μετά το θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του καθώς μετατρέπεται σε διεκδικητής του θρόνου. Όταν ο βασιλιάς Simon (Vincent Regan) ανακοινώνει ότι σκέπτεται να καταργήσει τη μοναρχία, η χειριστική βασίλισσα Helena (Elizabeth Hurley) θα κάνει ό, τι χρειάζεται για να παραμείνει στην εξουσία (Σάββατο 31/3, 21.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

Με τα μάτια ανοιχτά – Α΄ Προβολή

Η 18χρονη Φάρα, μόλις έχει τελειώσει το σχολείο και η οικογένειά της ήδη την φαντάζεται να σπουδάζει Ιατρική. Εκείνη όμως έχει άλλα όνειρα. Τραγουδάει σε ένα συγκρότημα με πολιτικό στίχο, που μόλις ξεκινά να δίνει συναυλίες. Είναι παθιασμένη με τη ζωή, πίνει αλκοόλ, ανακαλύπτει τον έρωτα και την πόλη της τη νύχτα (Τετάρτη 28/3, COSMOTE CINEMA 2HD, 22.00, ζώνη Ladies First).

Vice Principals – Νέος Κύκλος

Η κωμική σειρά του ΗΒΟ επικεντρώνεται στην ιστορία ενός γυμνασίου και των αντίπαλων υποδιευθυντών, οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν την άδεια θέση του διευθυντή. Στον 2ο κύκλο η ταραχώδης σχολική χρονιά στο North Jackson συνεχίζεται με πολλές αλλαγές. Οι δύο άνδρες είναι έτοιμοι να μάθουν ότι το μόνο πράγμα σκληρότερο από την απόκτηση εξουσίας είναι να κρατηθείς σε αυτή (Κυριακή 1/4, 21.30, COSMOTE CINEMA 4HD).

The Zodiac Killer: Case Closed?

Ο Ζωδιακός, ίσως ο πιο μοχθηρός σειριακός δολοφόνος της Αμερικής, τρομοκρατούσε το Σαν Φρανσίσκο στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, σκοτώνοντας 5 άνδρες και γυναίκες, αφήνοντας πίσω του παράξενα κρυπτογραφημένα μηνύματα. Αν και μελετήθηκαν από προηγμένους εμπειρογνώμονες της εποχής, μόνο το 25% των μηνυμάτων κατάφεραν να αποκωδικοποιηθούν. Σήμερα ο Sal La Barbera, ο πιο επιτυχημένος ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών αποκαλύπτει περίπλοκους κώδικες που

ίσως περιέχουν το όνομά του και τον συνδέουν με μια άλυτη υπόθεση (από Πέμπτη 29/3, 00.00, Crime + Investigation).