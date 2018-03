«Πήγαν να με δολοφονήσουν» - Στο νοσοκομείο γνωστός ηθοποιός - Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι (Photos)

Δολοφονική επίθεση με μαχαίρι καταγγέλλει ότι δέχθηκε γνωστός ηθοποιός, το όνομα του οποίου έχει βρεθεί στο επίκεντρο αποκαλύψεων για σεξουαλικά σκάνδαλα στο Χόλιγουντ.

Θύμα της επίθεσης, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος αποκάλυψε , είναι ο Κόρεϊ Φέλντμαν, ο οποίος ανέβασε φωτογραφίες του από το νοσοκομείο στο Twitter, αναφέροντας ότι «Είμαι στο νοσοκομείο! Δέχθηκα επίθεση απόψε! Ένας άνδρας άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου μου και με κάρφωσε με κάτι! Ευτυχώς στο αυτοκίνητο ήμουν μόνο εγώ και η ασφάλειά μου, όταν μας πλησίασαν τρεις άνδρες. Μόλις η ασφάλειά μου αφαιρέθηκε για λίγο, ένα αυτοκίνητο εμφανίστηκε και δέχθηκα επίθεση. Είμαι καλά».

IM IN THE HOSPITAL! I WAS ATTACKED 2NITE! A MAN OPENED MY CAR DOOR & STABBED ME W SOMETHING! PLEASE SAY PRAYERS 4 US! THANK GOD IT WAS ONLY MYSELF & MY SECURITY IN THE CAR, WHEN 3 MEN APPROACHED! WHILE SECURITY WAS DISTRACTED, W A GUY A CAR PULLED UP & ATTACKED! I’M OK! pic.twitter.com/TZ0ppZeEWN

Ο Φέλντμαν, ο οποίος γνώρισε μεγάλες δόξες στις δεκαετίες του 1980 και 1990 ως παιδί και έφηβος ηθοποιός, μόλις ξέσπασαν τα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Χόλιγουντ, προέβη σε καταγγελίες για κυκλώματα παιδοφιλίας και αποκάλυψε ότι ο στενός του φίλος Κόρεϊ Χάιμ είχε πέσει θύμα βιασμού.

Σε δεύτερο tweet του, o Φέλντμαν έγραψε ότι «δέχομαι απειλές σε όλα τα social media. Υπάρχει αυτή η "λυκοσυμμορία" και είμαι σίγουρος ότι η επίθεση είναι αποτέλεσμα αυτών των χυδαίων πράξεων. Έχω λόγους να πιστεύω ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους», ωστόσο, σύμφωνα με το Fox News, η αστυνομία του Λος Άντζελες δεν επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για την επίθεση κατά του ηθοποιού, παρότι ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

@LAPD R CURRENTLY INVESTIGATING THE CASE AS AN ATTEMPTED HOMICIDE! I HAVE HAD MOUNTING THREATS ON ALL SM PLATFORMS BY THIS VILE “WOLFPACK” & THIS IM SURE IS A RESULT OF THOSE NEGATIVE ACTIONS! I HAVE REASON 2 BELIEVE ITS ALL CONNECTED! ENOUGH IS ENOUGH! HOW SICK R THESE PPL?!?