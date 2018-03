Οι δράσεις για τον μήνα Απρίλιο στο «βρυσάκι»

Ανοίγει μέσα στον Απρίλιο η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για το Athens Fringe Live 2018. Μια non-curated διοργάνωση, ανοιχτή σε όλους τους καλλιτέχνες από όλο το φάσμα των Τεχνών και της δημιουργίας! Ακολουθεί το κείμενο για το φετινό κάλεσμα:

Το Βρυσάκι είναι κομμάτι του τοπίου της Πλάκας στο οποίο ενσωματώνονται ανθρώπινες προθέσεις και ενέργειες από διάφορες ιστορικές περιόδους. Είναι ένα από τα λίγα διασωθέντα κτήρια μετά την κατεδάφιση της ομώνυμης παλιάς συνοικίας των Αθηνών για τις ανασκαφές της περιοχής.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, είναι το σπίτι για μια κοινότητα ανθρώπων. Ως νέοι κάτοικοι, αναζητώντας την ποιότητα στην καθημερινή ζωή και πιστεύοντας στην δύναμη της έκφρασης, ανοίξαμε τις πόρτες του για να υποδεχτούμε και να υποστηρίξουμε την καλλιτεχνική δημιουργία, τη συμμετοχή, την εκπαίδευση και την κοινωνική δράση.

Τα αναλλοίωτα από τον χρόνο χαρακτηριστικά ενός σπιτιού έγιναν τα κύρια γνωρίσματα του νέου χώρου. Ένας οικείος και ζωντανός πυρήνας συνάντησης όπου μοιραζόμαστε νοήματα και εκφράζουμε ανησυχίες αφήνοντας ίχνη. Αυτός είναι ο τρόπος επανακατακοίκησης που προτείνουμε, αναδεικνύοντας τα σημεία συνάντησης του παλιού με το νέο. Έτσι, αναζητούμε τα κομμάτια που λείπουν για να δομήσουμε και να αφηγηθούμε την ιστορία του σπιτιού της οδού Βρυσακίου 17 και της χαμένης του γειτονίας, προς τη δημιουργία ενός “ζωντανού μουσείου”. Ενός χώρου όπου παράγονται κοινά αναγνωρίσιμα νοήματα μέσα από την ανάπτυξη μιας δυναμικής σχέσης με τον επισκέπτη που υπολαμβάνει ρόλο ταυτόχρονα εκθέματος και κοινού, πομπού και δέκτη περιεχομένου.

Αυτό το ταξίδι ξεκινάει μαζί με την καθιερωμένη καλοκαιρινή γιορτή της κοινότητας του Βρυσακίου, το Athens Fringe Live… και φυσικά είστε όλοι καλεσμένοι! Από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου θέατρο, μουσική, εκθέσεις, performances, workshops και ανοικτές συζητήσεις είναι μερικές από τις δράσεις που θα φιλοξενήσουμε.

Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες και ομάδες να παρουσιάσουν το έργο τους και να συνδιαμορφώσουν με τα εργαλεία τους το αφηγηματικό περιβάλλον. Παράλληλα, απευθύνουμε την πρόσκλησή σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές (αρχιτεκτονικής, ιστορίας, αρχαιολογίας, μουσειολογίας, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας κ.α) να συμβάλουν στο εγχείρημά μας προσφέροντας γνώσεις, κατευθύνσεις και εμπειρία συνομιλώντας με το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση και τους όρους συμμετοχής παρακαλούμε όπως μεταβείτε στα FAQs.

Δεχόμαστε τις προτάσεις σας στο info@vryssaki.gr από 10 Απριλίου έως 12 Μαΐου.

Θέατρο: Πριγκίπισσες

Οι Πριγκίπισσες είναι μια αλληγορική παράσταση για το trafficking που μπερδεύει τα όρια του πραγματικού και πραγματεύεται τα όρια της σκληρής βιωματικότητας των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, σε ένα παιχνίδι με την αφηγηματικότητα του θεάτρου.

Τρεις γυναίκες αφηγήτριες παρουσιάζουν την ιστορία κάποιων κοριτσιών που πέφτουν θύματα trafficking. Κοριτσιών που καθώς προέρχονται από όλο τον κόσμο, συμβολοποιούνται παίρνοντας τα ονόματα τους από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Κάθε μία ξεχωριστά πρέπει να περάσει μια δοκιμασία για να αναδειχθεί σε Πριγκίπισσα, πληρώνοντας όμως ένα σημαντικό τίμημα. Ποια θα είναι η κατάληξη των κοριτσιών;

Το έργο παρουσιάστηκε πρόσφατα σε μορφή εκπαιδευτικού δράματος («(Πριγκίπισσες) Ένα παραμύθι για το trafficking») σε συνεργασία το Δήμο Αθηναίων, το ΚΜΟΠ, την ΕΑΤΑ και τον ΟΠΑΝΔΑ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «You.Change.Com – Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities». Οι ιστορίες βασίζονται σε πραγματικές μαρτυρίες.

Παίζουν: Βουκουβαλίδου Κύνθια, Νουόκε Γκρέις

Αφήγηση παραμυθιού: Αμπντέλ Χαμίντ Σάρα

Σκηνοθεσία: Νταλιάνη Βαρβάρα

Συγγραφέας: Μαυρόγιαννης Αλέξανδρος

Σκηνικά-κοστούμια- αφίσα: Καπούλα Μιμίκα

Επεξεργασία κειμένου & συλλογή ντοκουμέντων: Νταλιάνη Βαρβάρα, Βουκουβαλίδου

Κύνθια, Ιωάννου Γεράσιμος, Μαυρόγιαννης Αλέξανδρος

Βοηθός σκηνοθέτη: Αντερέμι Αντεκούμπι

Φωτογραφίες: Γιαννούλη Νικολέττα

Επιστημονική επιμέλεια: Διαμαντή Κωνσταντίνα, εκπρόσωπος της Α21, ΜΚΟ για την κατάργηση της εμπορίας ανθρώπων στον 21ο αιώνα.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κιούκα Αναστασία

Ημερομηνίες παραστάσεων: 3, 10, 17 & 24 Απριλίου 2018

Ώρα: 21.30

Προγραμματισμένη πρεμιέρα: Τρίτη 3/4 2018, 9:30 μμ

Διάρκεια: 80’

Εισιτήρια: 10€, 6€

Κρατήσεις: 210 3210179

Μουσική: William Shakespeare Sonnets…on the rocks

Οι Dead Poets παρουσιάζουν William Shakespeare Sonnets…on the rocks. Ένα ταξίδι όπου η μουσική συναντάει την ποίηση. Μια ανθολογία σονέτων του William Shakespeare με θέμα τον έρωτα και τον θάνατο, πλαισιωμένα με σύγχρονες, πειραγμένες μπαλάντες από Pink Floyd, Doors, Archive, Eurhythmics, Radiohead, Nirvana, REM, Nick Cave με ένα τσέλο και μια κιθάρα. Μια μοναδική συνάντηση με τα κορυφαία ποιητικά έργα του βρετανού δραματουργού, σε ένα επιβλητικό, ατμοσφαιρικό σκηνικό.

τσέλο: Βάσω Ζήσου

κιθάρα, φωνή: Θεόδωρος Οικονομίδης

Act performing: Χαριτωμένη Γκουράσα

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σπύρος Οικονομάκος

Οργάνωση παραγωγής: Βασιλική Μάρκου

Ημερομηνίες: Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Απριλίου 2018

Ώρα: 21.15

Εισιτήριο: 10€

Κρατήσεις: 210 3210179

Παρουσίαση ποιητικής συλλογής «Ίχνη εντός μου»

Ονομάζομαι Καλλιόπη Ζούλια. Γεννήθηκα στις 30 Οκτωβρίου του 1967 στην βροχερή Αθήνα. Μεγάλωσα στο Παγκράτι. Τα τρία πρώτα μαθητικά χρόνια τα πέρασα στο σχολείο απέναντι από το άλσος στην οδό Σπύρου Μερκούρη, μετά στο Τοσίτσειο της Εκάλης και τέλος τα πιο όμορφα στο

Αρσάκειο Ψυχικού απ΄ όπου και αποφοίτησα το 1985. Το 1987 πέρασα την πόρτα του Southeastern College στην Κηφισιά. Παρέμεινα τέσσερα χρόνια σπουδάζοντας κλινική Ψυχολογία , μα δεν κατάφερα να τις ολοκληρώσω .Το 1991 με βρήκε να εργάζομαι….

Από τότε κάθομαι σε ένα γραφείο κάνοντας προσθέσεις , αφαιρέσεις και «μαθηματικές δολοπλοκίες». Δεν έγραψα ποτέ καλές εκθέσεις , δεν είχα έφεση στο «καλουπαρισμένο» γράψιμο.

Τα συρτάρια μου γεμάτα από χαρτάκια υπενθύμισης με μισοτελειωμένες φράσεις και λέξεις ανάκατες προσπαθώντας να ταιριάξουν με την «τακτοποιημένη» μου ζωή. Σε αυτές τις λίγες σελίδες καταθέτω ένα κομμάτι από την ψυχή μου, με την ελπίδα να αγγίξω την δική σaς.

Οι Εκδόσεις Ηριδανός κι εγώ σας περιμένουμε 20 Απριλίου 2018, στις 18:00 στο Βρυσάκι, Χώρο Tέχνης και Δράσης, στην παρουσίαση της πρώτης μου ποιητικής συλλογής με τίτλο «Ίχνη εντός μου»

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Άννα Γαλανού, συγγραφέας των εκδόσεων «Διόπτρα».

Ημερομηνία & Ώρα: Παρασκεύη 20 Απριλίου 2018, στις 18.00

Είσοδος Ελεύθερη

Παρουσίαση «Αthens Photo Scratch»

Το Athens Photo Scratch είναι μιά βραδιά που παρουσιάζει εν εξελίξει φωτογραφικά θέματα. To Athens Photo Scratch είναι μια εκδήλωση από φωτογράφους για φωτογράφους και ανθρώπους που αγαπούν τη φωτογραφία και την εικόνα. Είναι μια μοναδική στη φύση της βραδιά όπου φωτογράφοι έχουν την ευκαιρία να δείξουν δουλειά τους σε εξέλιξη και να ανταλλάξουν ιδέες και σχόλια με το κοινό σε χαλαρό και ανεπίσημο πλαίσιο. Αποτελεί μια ευκαιρία για τους φωτογράφους να κατανοήσουν πως το κοινό αντιλαμβάνεται το έργο τους και μέσα από σχόλια και παρατηρήσεις να ανιχνεύσουν και να δρομολογήσουν τα επόμενα στάδια της δουλειάς τους. Για το κοινό είναι μια ευκαιρία μέσω της προεπισκόπησης έργων και θεμάτων σε εξέλιξη να συμετέχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο με τους δημιουργούς για το θέμα τους αλλά και τη φωτογραφία γενικότερα.

Πληροφορίες/συμμετοχές: athensphotoscratch@gmail.com

Ημερομηνία: Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Ώρα: 18.00

Είσοδος Ελεύθερη

Αλληλεγγύη: Μαθήματα Γ’ κύκλου

Το πρόγραμμα, ως γνήσιο τέκνο της ανάγκης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 βασισμένο σε μια ιδέα: τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, με την εθελοντική προσφορά μαθημάτων, ανοιχτά προς το κοινό. Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην κατάρτιση

των συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά. Τα μαθήματα του προγράμματος έχουν εργαστηριακή μορφή με απαραίτητες την παρωθητική αλληλεπικοινωνία και την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων. Στο

τέλος της περιόδου του προγράμματος, μαθητές και καθηγητές κάθε τμήματος θα παρουσιάσουν στην κοινότητα και στο ευρύ κοινό ένα δείγμα από τη δουλειά και όσα κατέκτησαν από κοινού καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Διάρκεια κύκλου: Έως Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Πληροφορίες: info@vryssaki.gr/ 210 3210179

Εργαστήριο: Θεατρικό παιχνίδι για ενήλικες

«Την ιστορία θα αλλάξω και μια καινούργια θα πλάσω.»

Οι ιστορίες αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Λέμε ιστορίες, ακούμε ιστορίες. Μια ιερή εξιστόρηση γεγονότων με αληθινό ή φανταστικό υλικό. Η ανάγκη να καταλάβουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει και να δώσουμε ερμηνείες ξεχωρίζουν στην αφήγηση μιας ιστορίας. Οι δυνάμεις που ελέγχουν τον κόσμο και ο άνθρωπος έρχονται στο προσκήνιο για να συγκρουστούν και να εξεταστούν. Με δραματικό ή κωμικό τρόπο γίνεται η παρουσίαση χαρακτήρων, πλασμάτων, δράσεων. Τα σύμβολα κουβαλάνε ένα δικό τους κρυμμένο μυστικό που ξεδιπλώνεται αργά για να φωτίσει την ιστορία. Η αφήγηση αποτελεί ένα άνοιγμα στο άγνωστο ή το καινούργιο κι έτσι παρασέρνει, αναπλάθει, διαμορφώνει συνειδήσεις. Αυτό που ήταν αντικειμενικό γίνεται υποκειμενικό. Νομίζουμε με μια πρώτη ματιά πως δεν μας αφορά αλλά συνδέεται άμεσα με τον εσωτερικό μας κόσμο. Εκεί κάπου βρίσκεται και η μαγεία αυτού του σεμιναρίου όπου η ιστορία γίνεται το μοναδικό κίνητρο για να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι. Να δούμε σε αυτό το σεμινάριο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ιστορία για να πλάσουμε μια άλλη, δικιά μας.

Πώς η ιστορία μας βοηθάει να βρούμε εκείνο το ιδιαίτερο κομμάτι του εαυτού μας που θα οικειοποιηθεί την ιστορία και θα δημιουργήσει κάτι δικό μας. Πώς μεταμορφώνεται η ιστορία σε μία άλλη, ολότελα δική μας. Να δούμε πώς αυτή η ιστορία η φτιαγμένη από εμάς, θα μεταδοθεί στην υπόλοιπη ομάδα και θα γίνει πια μια ιστορία φτιαγμένη ξεχωριστά από τον καθένα αλλά και ενωμένη από όλους. Έτσι θα καταλήξουμε σε αυτό το σεμινάριο σε μια αναγέννηση. Σε μια νέα ιστορία ριζικά αλλαγμένη. Σε μια ιστορία από όλους και για όλους...όπου θα έχουμε βάλει κάτι από εμάς. Κι η παράσταση θα ολοκληρώσει όλη την πορεία του σεμιναρίου. Η παράσταση θα είναι το αποτέλεσμα όλης της διαδικασίας του σεμιναρίου.

Εισηγητές Σεμιναρίου: Μαρία Μαλούχου/ Ανδρέας Ελματζόγλου

Μαρία Μαλούχου: Tην περίοδο (1997-1999) φοίτησε στο αγγλικό πανεπιστήμιο Roehampton Institute London, University of Surrey όπου και πήρε το πτυχίο Bachelor στην αγγλική λογοτεχνία και το θέατρο. (English Literature & Drama).Ύστερα (1999- 2000) φοίτησε ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο Royal Holloway, University of London όπου και πήρε το Master στις θεατρικές σπουδές. (Drama & Theatre Studies).Αργότερα (2000-2003) αποφοίτησε από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα. Συμμετείχε σε αρκετές παραστάσεις και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής 2017 Διέλευσις Άμλετ vs Τέλμα σε σκην. Χ.Κορνηλίου Η Παρέλαση της Λούλας Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Κ.Χατζή, Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρ.Ατάιντε σε σκηνοθεσία Κ.Χατζή, Αθήνα, 2008 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης Εξομολογήσεις Γυναικών του Νίκου Μανούδη σε σκηνοθεσία του Γ.Καραχισαρίδη, 2008 Περιοδεία Ελλάδα και

Αμερική Βάκχες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Λ. Λοιζίδη. (βοηθός σκηνοθέτη, Πενθέας, Χορός), 2007 Κ.Θ.Β.Ε Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία του Π.Μιχαηλίδη Κ.Θ. Β. Ε στην Θες/νίκη, 2015 Θέατρο Badminton Ηλέκτρα του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Σ.Ευαγγελάτου, 2013-14 Κ.Θ.Β.Ε Η πτωτική άνοδος του Αρτούρο Ούι του Μ.Μπρεχτ σε σκηνοθεσια του Ν.Χαραλάμπους κ.α. Ασχολείται επίσης με την διδασκαλία θεατρικού παιχνιδιού και με την συγγραφή (ενδεικτικά Α Βραβείο Σεναρίου από την Ένωση σεναριογράφων Ελλάδος για το σενάριο μεγάλου μήκους ταινίας κ.α ).

Ανδρέας Ελματζόγλου: Το πρώτο του πτυχίο είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων από το τμήμα ΤΕΙ Πειραιά. Από το 2015 μέχρι σήμερα είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δραματοθεραπείας στην σχολή «Αιών» του Στέλιου Κρασανάκη. Σχετικά με το θεατρικό παιχνίδι έχει ολοκληρώσει μαθήματα «θεατρικού παιχνιδιού» στο εργαστήριο Παιχνιδιού με την Φρόσω Μπενέτη. Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού και υποκριτικής. Στον τομέα του θεατρικού παιχνιδιού έχει εργαστεί είτε έμμισθα είτε εθελοντικά σε κατασκηνώσεις, και ΜΚΟ ως εισηγητής θεατρικού παιχνιδιού. Τέλος είναι μέλος της θεατρικής ομάδας Νέας Φιλαδέλφειας από το 2007 και έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις που ανέβασε η θεατρική ομάδα.

Kάθε Κυριακή, 15:00-17:00 (μέχρι τον Ιούνιο 2018)

Κόστος: 30€ ανά μηνά

Δηλώσεις συμμετοχών: 210 3210179, 6949746257/ info@vryssaki.gr

Ανοικτά μαθήματα: «Φαλούν Ντάφα»

Το Φάλουν Ντάφα, γνωστό επίσης και ως Φάλουν Γκόνγκ, είναι μια αρχαία εξάσκηση νου και σώματος βασισμένη στις αρχές της αλήθειας, καλοσύνης και ανεκτικότητας. Στα αρχαία χρόνια διδάσκονταν απο δάσκαλο σε μαθητή και το 1992 αναβιώθηκε στην Κίνα και απο τότε εξασκείται απο πάνω απο 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε πάνω απο 80 χώρες. Η εξάσκηση διδάσκεται εθελοντικά όπως και στα αρχαία χρόνια. Στην Ελλάδα έγινε γνωστό περίπου το 2000. Στην Κίνα διώκεται απο το Ιούλιο του 1999 κατόπιν εντολής του τότε ηγέτη του Κόμματος Τζιανγκ Ζεμίνγκ (http://www.lifo.gr/team/gnomes/35676).

Κάθε Δευτέρα, 11.30-13.00, με ελεύθερη είσοδο

Τηλέφωνο-πληροφορίες: 210 3210179