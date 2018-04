Oμάδα περίπου 100 οπαδών του ΠΑΟΚ βρέθηκε δίπλα στον Λευκό Πύργο,

Με διαμαρτυρία για την τιμωρία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε ο τερματισμός του 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου "Μέγας Αλέξανδρος".

Φωνάζοντας συνθήματα σε βάρος πολιτικών, περίπου 100 οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο κρατώντας πανό που ανέφεραν: "Grexit is the only solution", "Απόσχιση από το κράτος των Αθηνών" και "Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη".