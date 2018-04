Στίβεν Σπίλμπεργκ: Ο επόμενος Indiana Jones θα μπορούσε να είναι γυναίκα!

Με τον Σάια ΛαΜπέφ να μην επιστρέφει στο κινηματογραφικό franchise Indiana Jones, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ανακοίνωσε ότι οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν ακόμη μία αναδιάρθρωση στο περιπετειώδες αρχαιολογικό τοπίο.

Σε νέα συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα «The Sun» ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι ήρθε η ώρα ο χαρακτήρας να εξελιχθεί σε μια «διαφορετική μορφή» και φάνηκε να απαντά καταφατικά, όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι ο Indiana Jones θα γίνει γυναίκα.

«Θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα από το Jones σε Joan» δήλωσε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών. «Και δεν θα ήταν καθόλου κακό» τόνισε.

Όταν η ταινία «Indiana Jones 5» φθάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2020 ο Χάρισον Φορντ θα είναι 80 ετών.

«Προφανώς είναι καιρός ο ηθοποιός να παραδώσει το καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θεωρεί ότι αυτό μπορεί να συμβεί περνώντας τις γραμμές των φύλων», σχολιάζουν δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

«Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού» το 1981 ήταν η πρώτη ταινία Indiana Jones που σημείωσε εμπορική επιτυχία και οδήγησε στη δημιουργία των επόμενων ταινιών: Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) και Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008), όλες με τη συμμετοχή των Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τζορτζ Λούκας και Χάρισον Φορντ.

Τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2019, ενώ θα κάνει πρεμιέρα το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ