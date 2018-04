Το πρώτο WOAH Fest ολοκληρώθηκε, με τις πιο awesome εντυπώσεις

Stay tuned για το επόμενο WOAH ραντεβού και το πιο συναρπαστικό FOAM Party!

To Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, το Piraeus 117 Academy γέμισε μουσική και χρώματα σε ένα μοναδικό πάρτι… Where Only Awesome Happens! H Coca-Cola, μέσα από τη νέα εφαρμογή WOAH διοργάνωσε το πρώτο WOAH Fest Powered by Mad και χάρισε την πιο awesome εμπειρία σε όλους τους παρευρισκόμενους, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη WOAH «στάση», το πιο awesome Foam Party!

Παρουσιαστής στο πιο WOAH μουσικό γεγονός της χρονιάς ήταν ο NOZ, ενώ επί σκηνής, βρέθηκαν οι Bars & Melody, όπου το κοινό τους απόλαυσε για πρώτη φορά στη χώρα μας, αλλά και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες του ελληνικού και ξένου στερεώματος και συγκεκριμένα οι Kristian Kostov, Iggy Kelly, Βαγγέλης Κακουριώτης, The Players, Starboyz, Tag, Δημήτρης Θεοδοσιάδης και σε special DJ sets οι Jimmy Gian, Άρις Πετράκης και Dj Pitsi, οι οποίοι ξεσήκωσαν τα πλήθη!

Οι 1.500 τυχεροί νικητές του WOAH διαγωνισμού, κέρδισαν από μια διπλή πρόσκληση, ενώ 100 από αυτούς κέρδισαν ένα early entrance pass, για να βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στο stage, δίπλα στους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Φυσικά, δεν μπορούσαν να λείψουν τα meet n greet που το WOAH εξασφάλισε αποκλειστικά για 30 τυχερούς που κέρδισαν στον αντίστοιχο διαγωνισμό.

Οι πιο φανατικοί, ετοίμασαν πολλά WOAH πανό, εκφράζοντας με τον πιο δημιουργικό τρόπο τον ενθουσιασμό τους. Από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της βραδιάς ήταν ο διαγωνισμός που έτρεχε παράλληλα με την συναυλία. Με ένα ειδικό μηχάνημα, η παραγωγή, πέταγε στον αέρα, μπλουζάκια WOAH στο κοινό, το οποίο παραληρούσε για να τα πιάσει. Οι ενδιαφερόμενοι, έπρεπε να φωτογραφηθούν με 4 άτομα που οι μπλούζες τους συμπλήρωναν τη λέξη WOAH και να ανεβάσουν την φωτογραφία στο προσωπικό τους Facebook λογαριασμό με το hashtag #woahfest18 για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα! Μοναδική στιγμή ήταν επίσης, όταν ο Iggy Kelly ζήτησε από το κοινό να ανάψουν το flash του κινητού τους για να βγάλουν μια selfie, λίγο πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, φωτίζοντας με τον πιο WOAH τρόπο το Piraeus 117 Academy! Στο τέλος της συναυλίας η σκηνή γέμισε με πολύχρωμα confetti, κλείνοντας πολύχρωμα μια βραδιά που θα μείνει σε όλους αξέχαστη!

Αν θες να ζήσεις πάλι από την αρχή την πιο WOAH εμπειρία, αλλά κι εσύ που δεν κατάφερες να παρευρεθείς στο WOAH Fest Powered by Mad, no worries… μπες εδώ, δες τι έγινε στο πιο awesome μουσικό φεστιβάλ και άσε την Coca-Cola να σε οδηγήσει πάλι step by step… WHERE ONLY AWESOME HAPPENS!

Τα awesome events όμως δεν τελειώνουν εδώ…! Το επόμενο WOAH ραντεβού δίνεται στις 02/06 και σε συνεργασία με το Mad, διοργανώνουμε το πιο awesome FOAM Party! Μια μοναδική εμπειρία, με ατελείωτο χορό και πολύ αφρό! Oι πιο δυνατοί DJs της Trap, Hip-Hop & RnB μουσικής θα βρεθούν στα decks για την πιο δυναμική και γεμάτη αφρό εμπειρία! Stay tuned!

Κατέβασε εδώ την WOAH εφαρμογή και ανακάλυψε έναν κόσμο με αποκλειστικά videos, σειρές, άρθρα και δώρα στο κινητό σου. Διεκδίκησε μοναδικές προσφορές και κέρδισε φοβερά δώρα μέσα από τα mini games του.