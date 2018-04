Κοντά στη Συρία εντοπίστηκε ο αμερικανικός «φονιάς των υποβρυχίων» (Photos)

Εξωτερικά δεν διαφέρει και πολύ από τον πολιτικό αδελφό του, το περίφημο και πλέον δημοφιλές αεροσκάφος Boeing 737. Ωστόσο, πρόκειται για ένα από τα πλέον προηγμένα οπλικά συστήματα που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ και -επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που θέλουν τα «τύμπανα του πολέμου» να χτυπούν για τη Συρία- εντοπίστηκε να πετά κοντά στη Μέση Ανατολή.

U.S Navy P8 Poseidon south of #Cyprus travelling eastwards towards #Syria.#BREAKING pic.twitter.com/jb8XUQcJTx