Eurovision 2018: Σε ποιες θέσεις θα εμφανιστούν η Ελλάδα και η Κύπρος

Σε λιγότερο από ένα μήνα, η Ελλάδα και η Κύπρος θα βρεθούν στη σκηνή του Α΄Ημιτελικού της Eurovision 2018, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 14η στη σκηνή, ενώ η Κύπρος θα ολοκληρώσει το διαγωνιστικό κομμάτι, κάνοντας την τελευταία εμφάνιση, στη 19η θέση. Η σειρά όλων των χωρών έχει ως εξής:

01. Αζερμπαϊτζάν: Aisel X – My Heart

02. Ισλανδία: Ari Ólafsson – Our Choice

03. Αλβανία: Eugent Bushpepa – Mall

04. Βέλγιο: Sennek – A Matter Of Time

05. Τσεχία: Mikolas Josef – Lie To Me

06. Λιθουανία: Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old

07. Ισραήλ: Netta – TOY

08. Λευκορωσία: ALEKSEEV – Forever

09. Εσθονία: Elina Nechayeva – La Forza

10. Βουλγαρία: EQUINOX – Bones

11. Π.Γ.Δ.Μ.: Eye Cue – Lost And Found

12. Κροατία: Franka – Crazy

13. Αυστρία: Cesár Sampson – Nobody But You

14. Ελλάδα: Γιάννα Τερζή – Όνειρό μου

15. Φινλανδία: Saara Aalto – Monsters

16. Αρμενία: Sevak Khanagyan – Qami

17. Ελβετία: ZiBBZ – Stones

18. Ιρλανδία: Ryan O’Shaughnessy – Together

19. Κύπρος: Ελένη Φουρέιρα – Fuego