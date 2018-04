Συναρπαστικές αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Ποικιλία σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο υπάρχει και αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Από τα εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις σε Bundesliga, LaLiga Santander, Premier League, Serie A TIM και Liga NOS. Για την 30η ημέρα του γερμανικού πρωταθλήματος η Χόφενχαϊμ υποδέχεται το Αμβούργο (Σάββατο 14/4, 16.30, COSMOTE SPORT 5HD), για μία αναμέτρηση που ενδέχεται να κρίνει την παραμονή της ομάδας του Κυριάκου Παπαδόπουλου στην πρώτη κατηγορία. Την Κυριακή 15/4 οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το ματς Σάλκε-Ντόρτμουντ, γνωστό και ως Revierderby (16.30, COSMOTE SPORT3HD). Έπειτα από χρόνια οι σύλλογοι έχουν τον ίδιο στόχο, που δεν είναι άλλος από τη δεύτερη θέση και η «έξοδος» στο UEFA Champions League της νέας σεζόν.

Στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της ισπανικής λίγκας, διεξάγεται το Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, (Σάββατο 14/4, 17.15, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ στην Premier League, η Τότεναμ φιλοξενεί την Μάντσεστερ Σίτι (21.45, COSMOTE SPORT 1HD). Την Κυριακή 15/4, ξεχωρίζει από το ιταλικό πρωτάθλημα, το παιχνίδι Μίλαν-Νάπολι (16.00, COSMOTE SPORT 7HD). Η Νάπολι θέλει τη δεύτερη θέση και η Μίλαν την «έξοδο» σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στις 21.45 ξεκινά το Derby della Capitale ανάμεσα σε Λάτσιο και Ρόμα (COSMOTE SPORT 1HD). Και οι δύο ομάδες δεν έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην τετράδα της Serie A TIM και άρα την πρόκριση τους στο UEFA Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Την ίδια ημέρα, οι φαν του ποδοσφαίρου μεταφέρονται και στην Πορτογαλία για το Μπενφίκα-Πόρτο (20.00, COSMOTE SPORT 3HD). Στο Clássico του "Λουζ", στον τελικό πρωταθλήματος, η ομάδα του Ανδρέα Σάμαρη θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα "ηνία" για 5η σερί χρονιά.

Στο αθλητικό πρόγραμμα τις COSMOTE TV, συμπεριλαμβάνονται αγώνες από το συναρπαστικό πρωτάθλημα του ΝΒΑ, ζωντανά και αποκλειστικά μέσω του COSMOTE SPORT 4HD. Στο κανάλι, οι λάτρεις του αθλήματος θα έχουν την ευκαιρία μετά την ολοκλήρωση της regular season να απολαύσουν τα ΝΒΑ Playoffs, που ξεκινούν το Σάββατο 14/4 στις 22.30 με τον αγώνα των Golden State Warriors με τους San Antonio Spurs.

Από τη δική μας Stoiximan.gr Basket League, παρακολουθούμε το Παναθηναϊκός Superfoods-Κολοσσός H Hotels (Παρασκευή 13/4, 18.00, COSMOTE SPORT 4HD).

Στο πρόγραμμα μεταδόσεων, ξεχωρίζει και τo Shanghai International Circuit, στο οποίο συμμετέχουν οι γρηγορότεροι της Formula1. Την Παρασκευή 13/4 διεξάγονται οι πρώτες ελεύθερες δοκιμές (04.50), ενώ την Κυριακή 15/4, ο αγώνας (08.45, COSMOTE SPORT 5HD).

Στο τένις, παρακολουθούμε το ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, στο οποίο θα δούμε να αγωνίζονται μεταξύ άλλων οι Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς. Η πρώτη μετάδοση θα γίνει τη Δευτέρα 16/4, στις 12.00 στο COSMOTE SPORT 6HD, μέσα από το οποίο οι φαν του τα τένις θα απολαμβάνουν καθημερινό θέαμα.

Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν όπως κάθε εβδομάδα, ταινίες και σειρές σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, παρακολουθούμε σε Α’ Προβολή τη δραματική ταινία Ένα Kάποιο Tέλος (The Sense of an Ending) για έναν διαζευγμένο συνταξιούχο, που ζει μια απομονωμένη και σχετικά ήσυχη καθημερινότητα. Όλα αλλάζουν, όταν μαθαίνει ότι η μητέρα της φίλης του Veronica, του άφησε στη διαθήκη της ένα ημερολόγιο που φέρνει στιο προσκήνιο τις καταστροφικές συνέπειες των πράξεών του στο παρελθόν. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο με Booker βιβλίο του συγγραφέα Julian Barnes (Πέμπτη 12/4, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Την Κυριακή 16/4 ξεχωρίζει η πρεμιέρα του ιστορικού δράματος, Η Mεγάλη Yπόσχεση (The Promise) που μας μεταφέρει στα τέλη του 1914, οπότε και ο Mάικλ, ένας πολλά υποσχόμενος φοιτητής ιατρικής (Όσκαρ Άιζακ) συναντά την πανέμορφη δασκάλα χορού Άννα (Σάρλοτ Λε Μπον) στα τέλη του 1914. Η αρμένικη κληρονομιά τους θα τους φέρει κοντά, αλλά σύντομα ο ίδιος θα συγκρουστεί με τον Αμερικανό φωτοδημοσιογράφο (Κρίστιαν Μπέιλ) που έχει σχέση με την Άννα και είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει τα πάντα γύρω από τη γενοκτονία των Αρμενίων (21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster). Οι φαν της δράσης, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε Α’ προβολή την ταινία Overdrive με τον Σκοτ Ίστγουντ (The Fate Of The Furious, Snowden, The Longest Ride) (Δευτέρα 16/4, 21.00, ζώνη Action), ενώ μικροί και μεγάλοι δεν χάνουν το υποψήφιο για 6 OSCAR® βιογραφικό μιούζικαλ του 1952, Hans Christian Andersen για τον μεγάλο Δανό παραμυθά (Σάββατο 14/3, 21.00, ζώνη Family).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, παρακολουθούμε σε Α’ Προβολή την πρεμιέρα της επιτυχημένης ιταλικής κομεντί Τα Παράπονα στο Δήμαρχο (L’ ora legale) (Σάββατο 14/4, 22.00), αλλά και τη δραμεντί Το Παρίσι Μπορεί να Περιμένει (Paris can wait). H ταινία ακολουθεί την ηθοποιό Ντάιαν Λέιν στο ρόλο της σύζυγο ενός παραγωγού του Χόλιγουντ, η οποία ξεκινά ένα ταξίδι από τις Κάννες στο Παρίσι, το οποίο θα αποτελέσει μία εσωτερική ανακάλυψη (Δευτέρα 16/4, 22.00). Στο κανάλι, παρακολουθούμε επίσης την Παρασκευή 13/4 στις 22.00 σε Α’ Προβολή την ασιατική ταινία πολεμικών τεχνών, Ο Πολεμιστής με τη Χρυσή Ράβδο (The Golden Cane Warrior).

Στο κανάλι των σειρών, COSMOTE CINEMA 4HD, δεν χάνουμε την πρεμιέρα της μίνι σειράς Howards End που μας μεταφέρει στην Αγγλία του 20ου αιώνα, αναδεικνύοντας τις οικονομικές και κοινωνικές διαφορές ανάμεσα σε τρεις οικογένειες. Ανάμεσα στους δημιουργούς της σειράς είναι ο σεναριογράφος μεγάλων επιτυχιών, Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea, Gangs Of New York, Analyze This) (Πέμπτη 12/4, 23.00).

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, συνεχίζεται το αφιέρωμα στην Ελένη Ανουσάκη με δύο ταινίες back2back. Τη Δευτέρα 16/4 στις 20.15 παρακολουθούμε την κωμωδία του Ερρίκου Θαλασσινού, Πάρε Κόσμε, ενώ στις 22.00 την ταινία του Ορέστη Λάσκου, Άλλος για το Εκατομμύριο.

Ανάμεσα στις πρεμιέρες του Village Cinema HD ξεχωρίζει την Παρασκευή 13/4 η δραματική κομεντί Όσο Είμαστε Νέοι (While We're Young), με τους Μπεν Στίλερ και Ναόμι Γουάτς (21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους από την Πέμπτη 12/4 το blockbuster της NBC/Universal, Pitch Perfect 3, με τις Άννα Κέντρικ, Ρέμπελ Ουίλσον και Μπρίτανι Σνόου.

Τα highlights της εβδομάδας



Στο Μόντε Κάρλο οι καλύτεροι

Το ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo είναι ένα από τα τρία Μasters 1000 του ATP World Tour που διεξάγονται σε χωμάτινα γήπεδα και ο Ράφα Ναδάλ είναι ο παίκτης που έχει το ρεκόρ τίτλων. Κατέκτησε τα δυο τελευταία, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Και οι δύο θα παρουσιαστούν στο Monte Carlo County Club, όπως και άλλοι κορυφαίοι του είδους. Η πρώτη μετάδοση θα γίνεται τη Δευτέρα 16/4, στις 12.00 στο COSMOTE SPORT 6HD.



Τα ΝΒΑ Playoffs στην COSMOTE TV

H regular season του κορυφαίου μπασκετικού πρωταθλήματος παγκοσμίως ολοκληρώθηκε και τη σκυτάλη παίρνουν τα Playoffs. Το Σάββατο 14/4, στις 22.30 στον 1ο αγώνα της μεταξύ τους σειράς ρίχνονται στη μάχη οι Golden State Warriors με τους San Antonio Spurs, ενώ την Κυριακή 15/4 στις 22.30 οι Cleveland Cavaliers υποδέχονται τους Indiana Pacers. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανή καθημερινή δράση από τα Playoffs αποκλειστικά μέσα από το COSMOTE SPORT 4HD.



Η μεγάλη υπόσχεση – Α’ Προβολή

Ο Mάικλ, ένας εξαίρετος σπουδαστής ιατρικής (Όσκαρ Άιζακ) συναντά την πανέμορφη δασκάλα χορού Άννα (Σάρλοτ Λε Μπον) στα τέλη του 1914. Η αρμένικη κληρονομιά τους θα τους φέρει κοντά, αλλά σύντομα ο ίδιος θα συγκρουστεί με τον Αμερικανό φωτοδημοσιογράφο (Κρίστιαν Μπέιλ) που έχει σχέση με την Άννα και είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει τα πάντα γύρω από τη γενοκτονία των Αρμενίων (Κυριακή 15/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).



Howards End – Νέα μίνι Σειρά

Οι κοινωνικές διαφορές στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αγγλία σκιαγραφούνται μέσα από την αλληλεπίδραση τριών οικογενειών που ανήκουν σε διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα (Πέμπτη 12/4, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD).



Overdrive – Α΄ Προβολή

Δύο αδέρφια, κλέφτες πολυτελών αυτοκινήτων, ταξιδεύουν στη Νότιο Γαλλία αναζητώντας νέες ευκαιρίες. Εκεί προσλαμβάνονται για την κλοπή μιας εντυπωσιακής πολυτελούς Bugatti του 1937. Τα σχέδιά τους ωστόσο ανατρέπονται όταν ο ιδιοκτήτης της Bugatti, και τοπικός μαφιόζος, Τζέκομο Μοριέ τους πιάνει επ’ αυτοφώρω. Σε αντάλλαγμα της ζωής τους, τα δυο αδέρφια θα πρέπει να κλέψουν ένα αυτοκίνητο από την συλλογή του μεγάλου αντίπαλου του Μοριέ (Δευτέρα 16/4, COSMOTE CINEMA 1HD, 21.00, ζώνη Action).

Τα παράπονα στο Δήμαρχο – Α΄ Προβολή

Στο μικρό χωριό της Σικελίας, Πιετραμάρε, πλησιάζουν δημοτικές εκλογές. Για πάρα πολλά χρόνια, δήμαρχος ήταν ο διεφθαρμένος Γκαετάνο Πατάνε, ο οποίος είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θητεία του. Αυτή τη φορά όμως είναι υποψήφιος κι ο Πιερπάολο Νατόλι, υποδειγματικός πολίτης, γεμάτος ήθος και ιδανικά. Ενάντια στις πιθανότητες ο Πιερπάολο κερδίζει τις εκλογές και μια νέα εποχή νομιμότητας και τάξης αρχίζει στην πόλη (Παρασκευή 14/4, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).



The Voyage οf Ghibellina

Το Σάββατο 14/4 στις 19.00, ακολουθούμε το Ghibellina σε νέους, μαγευτικούς προορισμούς στη Μεσόγειο. Αυτή τη φορά το κομψό σκάφος πλησιάζει στις ακτές της Σικελίας, σταματώντας σε κάποιους από τους πιο όμορφους θαλάσσιους προορισμούς, από τη Φαβινιάνα και την πρωτεύουσα του νησιού, Παλέρμο, έως το Αγκριτζέντο (Nautical Channel).



Hunter Street – Νέα Επεισόδια

Το Hunter Street ακολουθεί τις αστείες περιπέτειες πέντε παιδιών που έρχονται αντιμέτωποι με την αναζήτηση της ζωής τους. Όταν οι ευκατάστατοι Erik και Kate Hunter εξαφανίζονται μυστηριωδώς, τα παιδιά αναλαμβάνουν να μάθουν τι συνέβη. Θα πρέπει να χωριστούν για να μαζέψουν τα στοιχεία και θα έρθουν αντιμέτωποι με άπληστους κληρονόμους (από Σάββατο 14/4, 16.00, Nickelodeon).