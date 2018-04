O «Άντι Γουόρχολ της Ιαπωνίας» ζωγραφίζει για τη Louis Vuitton (Photos)

Όταν ο Κάνιε Γουέστ (Kanye West) κυκλοφόρησε το Graduation πριν από δέκα χρόνια, ο Τακάσι Μουρακάμι (Takashi Murakami) έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής ως ο μυστηριώδης καλλιτέχνης πίσω από τα anime-style γραφικά στο εξώφυλλο του άλμπουμ.

Ο Μουρακάμι, ο οποίος αποκαλείται και «Άντι Γουόρχολ της Ιαπωνίας», είχε μια ακόμη επιτυχία στην εμπορική μόδα το 2002, όταν ο Μαρκ Τζέικομπς τον κάλεσε να βοηθήσει στο σχεδιασμό μιας εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς από τσάντες για τον Louis Vuitton.

Τώρα, τρία χρόνια μετά τη λήξη της συνεργασίας για τη συγκεκριμένη σειρά, ο γαλλικός οίκος ειδών πολυτελείας παρουσιάζει το έργο του Μουρακάμι σε μια νέα ομαδική έκθεση στις γκαλερί Frank Gehry του Ιδρύματος Louis Vuitton στο Παρίσι.

Με τίτλο «In Tune With the World» (Σε αρμονία με τον κόσμο) η έκθεση καλύπτει έναν ολόκληρο όροφο του κτιρίου για να φιλοξενήσει τα έργα του Μουρακάμι, συμπεριλαμβανομένης της τοιχογραφίας που παρουσιάζεται πρώτη φορά: The Octopus Eats Its Own Leg (Το χταπόδι τρώει το δικό του πόδι) και απεικονίζει χαρακτήρες από την κινεζική μυθολογία.

Τα έργα άλλων 28 γνωστών σύγχρονων καλλιτεχνών, όπως ο Henri Matisse και ο Gerhard Richter που εξερευνούν τον υπαρξισμό προβάλλονται στις γκαλερί και προκαλούν ερωτήματα σχετικά με τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν και τους δεσμούς που τον συνδέουν με το περιβάλλον και τον έμβιο κόσμο, υπογραμμίζοντας τις διασυνδέσεις μεταξύ ανθρώπων, ζώων, φυτών και ακόμη και άψυχων αντικειμένων.

Ο όροφος με τα εμβληματικά έργα του Μουρακάμι χωρίζεται σε τρία τμήματα: Το πρώτο παρουσιάζει τον Dr DOB, τον διάσημο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του τρωκτικού που θεωρείται ως το alter ego του διάσημου εικαστικού καλλιτέχνη. Το άλλο τμήμα είναι αφιερωμένο στη νέα τοιχογραφία και το τρίτο με τίτλο «Kawaii» (σημαίνει χαριτωμένος στα ιαπωνικά) στεγάζει γλυπτά, ταπετσαρίες, ζωγραφιές λουλουδιών και ταινίες κινουμένων σχεδίων εμπνευσμένες από τα manga.

Γνωστός για τα έντονα χρωματισμένα και μανιακά χαρούμενα έργα του, ο Τακάσι Μουρακάμι, γλύπτης, ζωγράφος, εικαστικός καλλιτέχνης απέκτησε τεράστια φήμη στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης και αντιμετωπίστηκε τόσο με διθυράμβους και όσο και με κριτική.

Ο Μουρακάμι συγχωνεύει την ποπ κουλτούρα με την πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά της Ιαπωνίας εκμηδενίζοντας αποτελεσματικά κάθε διάκριση ανάμεσα στην εμπορικότητα και την υψηλή τέχνη.

Ο καλλιτέχνης δημιουργεί έναν κόσμο ξεχωριστό, σκοτεινό και μυθικό, που συνδυάζει την αισθητική του Kawaii με αναφορές στα τραύματα της χώρας του, όπως η ατομική βόμβα ή, πιο πρόσφατα, το τσουνάμι.

Ο DOB, είναι ο πρώτος χαρακτήρας που εφευρέθηκε από τον καλλιτέχνη το 1993. Εμφανίζεται με τη μορφή ενός χαριτωμένου τρωκτικού στο στυλ του Mickey Mouse, αλλά και ως ένα κακόβουλο, άγριο τέρας, καλυμμένο με μάτια και αιχμηρά δόντια.

Το όνομα DOB προέρχεται από τον ιαπωνικό όρο slang «dobozite» που μεταφράζεται ως «γιατί». Το μανιακό γέλιο του κ. DOB μπορεί να γίνει κατανοητό ως η στάση του Μουρακάμι προς τον κόσμο της τέχνης, αλλά και προς τη Δύση.

Η έκθεση με τίτλο «In Tune With the World» εγκαινιάστηκε στις 11 Απριλίου στις γκαλερί Frank Gehry του Ιδρύματος Luis Vuitton και θα διαρκέσει έως τις 27 Αυγούστου 2018.