Τα Playoffs του NBA & η αναμέτρηση Γιουβέντους–Νάπολι ζωντανά & αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Ποικιλία σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο υπάρχει και αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στα ποδοσφαιρικά, ξεχωρίζουν αναμετρήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Ισπανία, μετά τον αποκλεισμό από το UEFA Champions League, η Μπαρτσελόνα πηγαίνει στην έδρα της Θέλτα, όπου σε δύο επισκέψεις την τελευταία τετραετία, δέχθηκε τέσσερα γκολ. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε χρειάζεται να αντιστρέψει τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί από την ευρωπαϊκή έξοδο (Τρίτη 17/4, 22.00, COSMOTE SPORT 2HD). Επίσης, η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί την Μπέτις (Κυριακή 22/4, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD), έχοντας τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά στην κατάληψη της δεύτερης θέσης στη φετινή LaLiga Santander.

Στη Serie A TIM, την Τετάρτη 18/4, η Φιορεντίνα που διανύει περίοδο εξαιρετικής κατάστασης, υποδέχεται τη Λάτσιο (21.45, COSMOTE SPORT 7HD), ομάδα που είναι σε ρυθμό μετά τους προημιτελικούς του UEFA Europa League. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της φετινής κούρσας στην Ιταλία, η Γιουβέντους υποδέχεται τη Νάπολι (Κυριακή 22/4, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD). Η Νάπολι είναι η μοναδική ομάδα που πλησίασε τόσο πολύ στην “αποκαθήλωση” της “Vecchia Signora”, στα χρόνια της κυριαρχίας της και έχει μια τελευταία ευκαιρία, αν τώρα κερδίσει.

Το Σάββατο 21/4, στις 19.30, οι συνδρομητές μεταφέρονται στην Bundesliga, για τη σέντρα του αγώνα Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν (COSMOTE SPORT 3HD). Η νικήτρια ομάδα θα βρεθεί πιο κοντά στην εξασφάλιση του “εισιτηρίου” στο UEFA Champions League, στη συναρπαστική μάχη της τετράδας που διεξάγεται στη Γερμανία.

Από το πρόγραμμα της Premier League, για την 35η αγωνιστική, ξεχωρίζει το παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Γουέστ Χαμ (Κυριακή 22/4, COSMOTE SPORT 1HD, 15.30). Οι “Κανονιέρηδες” διεκδικούν μια θέση στο UEFA Champions League, μέσω του UEFA Europa League και η Γουέστ Χαμ νιώθει πιο ασφαλής, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα που έδινε μάχη να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Επιπλέον, στο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, ανήκουν και οι ημιτελικοί του UEFA Youth League. Την Παρασκευή 20/4, διεξάγεται το Τσέλσι-Πόρτο (14.00), αλλά και το Μάντσεστερ Σίτι-Μπαρτσελόνα (18.00) (COSMOTE SPORT 7HD). Ο τελικός πραγματοποιείται τη Δευτέρα 23/4 στις 18.00.

Από τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις, ξεχωρίζουν επίσης οι αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα αναδείξουν τους δύο φιναλίστ που θα παλέψουν για το τρόπαιο στον τελικό της διοργάνωσης. Την Τρίτη 17/4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο (19.00, COSMOTE SPORT 1HD), ενώ την Τετάρτη 18/4, η ΑΕΛ μεταβαίνει στο ΟΑΚΑ, για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (19.30, COSMOTE SPORT 1HD).

Οι φαν του μπάσκετ, έχουν στη διάθεσή τους τα NBA Playoffs που μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά στο COSMOTE SPORT 4HD. Μεταξύ των ζευγαριών που θα δούμε να διασταυρώνουν τα ξίφη τους είναι τα: Μπλέιζερς-Πέλικανς (18/04, 05.30), Ουόριορς-Σπερς (20/04, 04.30), Πέισερς- Καβαλίερς (21/04, 02.00), Πέλικανς- Μπλέιζερς (22/04, 00.00), Μπακς- Σέλτικς (22/04, 20.00), Σπερς- Ουόριορς (22/04, 22.30) και Τζαζ- Θάντερ (24/04, 05.30).

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μεταφερθούν στο Circuit of The Americas, όπου συνεχίζεται η μάχη των καλύτερων οδηγών των πιο γρήγορων μοτοσυκλετών του πλανήτη. Την Παρασκευή 20/4, στις 17.50 πραγματοποιούνται οι πρώτες ελεύθερες δοκιμές, ενώ ο αγώνας την Κυριακή 22/4, στις 21.30 (COSMOTE SPORT 5HD). Στο NASCAR Cup Series, μεταδίδεται την Κυριακή 22/4, ο αγώνας Richmond Toyota Owners 400 (COSMOTE SPORT 7HD, 01.30).

Οι φίλοι του βόλεϋ, μεταφέρονται στην Κίνα για να παρακολουθήσουν τους ημιτελικούς ανδρών στο FIVB Beach Volleyball World Tour (Σάββατο 21/4, 10.35,11.35), αλλά και αυτούς των γυναικών (Κυριακή 22/4, 04.05, 05.05). Την Κυριακή 22/4, διεξάγονται οι τελικοί, στις 10.05 και 11.05 αντίστοιχα (COSMOTE SPORT 8HD).

Στο τένις, το ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo γιορτάζει τα 112α γενέθλια του και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν καθημερινά τη δράση από τα ανοιχτά γήπεδα με χώμα του Monte Carlo Country Club, μέσω του COSMOTE SPORT 6HD. Οι προημιτελικοί της διοργάνωσης διεξάγονται την Παρασκευή 20/4 (12.00, 14.00, 16.00,18.00), οι ημιτελικοί το Σάββατο 21/4 (14.30,16.30), ενώ ο τελικός την Κυριακή 22/4 (15.30).

Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, παρακολουθούμε την πρεμιέρα του δράματος σερβικής παραγωγής, Η καλή σύζυγος (The Good Wife) που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί η Μιριάνα Καράζοβιτς (Πέμπτη 19/4, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), αλλά και αυτή του περιπετειώδους θρίλερ, Θανάσιμη Συνάντηση (Alleycats) για έναν ποδηλάτη που παρασύρεται στον κόσμο της διαφθοράς, της εξουσίας και της παράνομης διεξαγωγής αγώνων ποδηλασίας (Παρασκευή 20/4, 22.50). Επίσης, οι φαν της περιπέτειας, θα έχουν στη διάθεσή τους σε Α΄ προβολή την ταινία Δύσκολος Στόχος 2 (Hard Target 2) την συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας που είχε σκηνοθετήσει ο Τζον Γου (Δευτέρα 23/4, 21.00, ζώνη Action). Στο κανάλι, κάνουν πρεμιέρα και η επιτυχημένη κομεντί Μαμάδες με Κακή Διαγωγή (Bad Moms) με τις Μίλα Κούνις, Κρίστεν Μπελ και Κριστίνα Απλιγκέιτ, αλλά και το θρίλερ Η Διπλή Όψη της Επανάστασης (Septembers of Shiraz) με τους Σάλμα Χάγιεκ και Έντριεν Μπρόντι (Τετάρτη 18/4, 21.00).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, η δραμεντί του Φερνάντο Τρουέμπα, Η Βασίλισσα της Ισπανίας (The Queen of Spain), σίκουελ της πολυβραβευμένης ταινίας Το Κορίτσι των Ονείρων σου, μας «μεταφέρει» στα γυρίσματα μιας ταινίας εποχής, με πρωταγωνίστρια τη διάσημη ηθοποιό Μακαρένα Γρενάδα (Πενέλοπε Κρουζ) (Α’ προβολή, Τετάρτη 18/4, 22.00, ζώνη Ladies First), ενώ το δράμα του Τζέιμς Κεντ, Στον έρωτα και στον πόλεμο (The Testament of Youth) φέρνει στο επίκεντρο την ιστορία ενός ζευγαριού της υψηλής τάξης που το περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, όταν ξαφνικά ξεσπά πόλεμος που ανατρέπει τα δεδομένα της ζωής τους. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Vera Brittain (Α’ προβολή, Σάββατο 21/4, 22.00). Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Κιτ Χάρινγκτον (Game of Thrones) και η Αλίσια Βικάντερ (Tomb Raider, The Danish Girl). Στο κανάλι, προβάλλονται ακόμα σε Α΄ προβολή η δραματική ταινίατου Γκας Βαν Σαντ, Μια Θάλασσα από Δέντρα (The Sea of Trees) με τον Μάθιου ΜακΚόναχι και τη Ναόμι Γουάτς (Παρασκευή 20/4, 22.00), αλλά και το αστυνομικό θρίλερ Dealer (Δευτέρα 23/4, 22.00). Οι συνδρομητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν, στο πλαίσιο του μηνιαίου αφιερώματος στη Νάταλι Πόρτμαν την υποψήφια για 3 OSCAR® ταινία, Jackie, στην οποία διάσημη ηθοποιός ενσαρκώνει την πρώτη κυρία των ΗΠΑ της δεκαετίας του ‘60, Τζάκι Κένεντι με επίκεντρο τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά τη δολοφονία του συζύγου της και τότε προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι (Τρίτη 17/4, 22.00).

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, συνεχίζεται το αφιέρωμα στην Ελένη Ανουσάκη με την κωμωδία του Θανάση Βέγγου, Τρελός, Παλαβός και Βέγγος (Δευτέρα 23/4, 22.00).

Ανάμεσα στις πρεμιέρες του Village Cinema HD ξεχωρίζει την Παρασκευή 20/4 η περιπέτεια Οι επίλεκτοι (The Squad) με τον Ζαν Ρενό (21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους από την Τετάρτη 18/4 το οσκαρικό, Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι του θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Μάρτιν ΜακΝτόνα με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, τον Σαμ Ρόκγουελ και τον Γούντι Χάρελσον

