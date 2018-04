Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες της αντισημιτικής επίθεσης που εξόργισε το Βερολίνο: Μαστίγωσαν νεαρό στο κέντρο της πόλης(Video)

Ο ένας από τους δράστες μιας αντισημιτικής επίθεσης που προκάλεσε οργή στη Γερμανία παραδόθηκε την Πέμπτη στην αστυνομία, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Ο ύποπτος είναι 19 ετών και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή που θα αποφασίσει εάν θα προφυλακιστεί ή όχι.

Το βράδυ της Τρίτης δύο νεαροί που φορούσαν κιπά, το παραδοσιακό εβραϊκό σκουφάκι, δέχτηκαν επίθεση ενώ περπατούσαν σε μια συνοικία του Βερολίνου. Σύμφωνα με ένα από τα θύματα, τον Άνταμ, 21 ετών, οι δράστες ήταν τρεις και τουλάχιστον ένας από αυτούς μιλούσε αραβικά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο 19χρονος που παραδόθηκε είναι Σύρος πρόσφυγας που ζούσε σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών κοντά στο Βερολίνο.

Το ένα θύμα, που δεν είναι Εβραίος αλλά Άραβας Ισραηλινός, εξήγησε ότι τον εξύβρισαν και αποφάσισε να βιντεοσκοπήσει την επίθεση με το κινητό τηλέφωνό του. Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ένας νεαρός να τον μαστιγώνει με τη ζώνη του, φωνάζοντας "γιαχούντ" ("Εβραίος" στα αραβικά) και να τον βρίζει.

Ο νεαρός εξήγησε ότι εκείνο το βράδυ φόρεσε για πρώτη φορά το κιπά, που του το έδωσε ένας φίλος του, για να αποδείξει ότι δεν κινδυνεύει κανείς όταν κυκλοφορεί με το παραδοσιακό εβραϊκό καπελάκι στους δρόμους του Βερολίνου.

Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ κατήγγειλε αυτό το "φρικτό επεισόδιο" και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση "θα αντιδράσει" απέναντι στον αντισημιτισμό.

