Κάνιε Γουέστ: Γράφει φιλοσοφικό βιβλίο σε real time στο Twitter!

Ο Αμερικανός ράπερ, παραγωγός, σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας Kanye West (Κάνιε Γουέστ) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι γράφει ένα βιβλίο φιλοσοφίας που εξετάζει την τέχνη, τη διαχρονικότητα και την πνευματικότητα και θα έχει τίτλο «Break the Simulation».

Ο Κάνιε Γουέστ αναφέρθηκε στο βιβλίο σε συνέντευξή του στον διακοσμητή εσωτερικών χωρών, αντικέρ, συλλέκτη έργων τέχνης Άξελ Βερβούρντ, η οποία δημοσιεύθηκε στο «The Hollywood Reporter». Η συνέντευξη συνέπεσε με την επιστροφή του ράπερ, συζύγου της Κιμ Καρντάσιαν πρωταγωνίστριας του τηλεοπτικού ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» στο Twitter, όπου δημοσίευσε πολλές φιλοσοφικές ιδέες «μεγέθους μπουκιάς», σύμφωνα με την εφημερίδα «The Independent».

Ο Γουέστ ανακοίνωσε ότι τα πρόσφατα tweets δεν είναι μόνον οι στοχασμοί του συζύγου της Καρντάσιαν, αλλά φιλοσοφικά μανιφέστα που συνθέτουν το βιβλίο.

«Αυτό είναι το βιβλίο μου που το γράφω σε πραγματικό χρόνο» έγραψε στο Twitter. «Κανένας εκδότης ή δημοσιογράφος δεν θα μου πει τι να βάλω πού ή πόσες σελίδες να γράψω. Αυτό δεν είναι μια οικονομική ευκαιρία είναι μια έμφυτη ανάγκη να εκφραστώ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ