Τέχνη και Επιστήμη δεν έχουν σύνορα...

Το Athens Science Festival, το φεστιβάλ επιστήμης που έχει γίνει πια θεσμός, διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιά, επιχειρώντας να συνδέσει την επιστήμη με την καθημερινή ζωή, να πληροφορήσει και να ψυχαγωγήσει μικρούς και μεγάλους!

Πρόκειται για μια εκδήλωση αφιερωμένη στην επιστήμη, την τέχνη και τη δημιουργία, που προβάλλει την έρευνα και την καινοτομία εστιάζοντας στην ψυχαγωγική πλευρά των επιστημών. Έτσι, από τις 24 Απριλίου και για έξι ημέρες η χημεία, η βιολογία, τα μαθηματικά, η αστρονομία, η φυσική και οι τέχνες ενώνονται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και μαζί με συζητήσεις, ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαδραστικές εκθέσεις, εργαστήρια αλλά και εκπαιδευτικά παιχνίδια, κατορθώνουν να φέρουν την επιστήμη κοντά στο κοινό όλων των ηλικιών!

«Science without borders»

Με σλόγκαν «Επιστήμη χωρίς σύνορα», το φετινό φεστιβάλ καλείται να αποδείξει ότι η επιστήμη δεν γνωρίζει σύνορα, καθώς τόσο τα διεπιστημονικά δίκτυα που δημιουργούνται όσο και η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων διαφόρων χωρών και ειδικοτήτων καθιστούν ικανή τη διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας με ευκολία και επιτυχία, επιτρέποντας συνάμα την καινοτομία στην έρευνα! Άλλωστε, σε μια εποχή που το διαδίκτυο πρωτοστατεί, η επιστημονική κοινότητα μπορεί να κινηθεί με άνεση προς την κοινωνία, να διαδώσει αλλά και να εκλαϊκεύσει τα ευρήματά της.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ επιχειρείται, μεταξύ άλλων, ο συνδυασμός της επιστήμης με την τέχνη, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει την επιστήμη προσεγγίζοντάς την από την πιο ψυχαγωγική της πλευρά.

Επιστήμη για όλους

Ένα ακόμα ζήτημα στο οποίο το φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι το γεγονός ότι η επιστήμη μας αφορά όλους, καθώς όλοι μας, είτε είμαστε ειδικοί είτε όχι, γευόμαστε τα επιτεύγματά της σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Άλλωστε, ειδήμονες στην επιστήμη δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κυρίως εκείνοι που ασχολούνται και καταπιάνονται με αυτήν, διψώντας να ανακαλύψουν την κάθε της πτυχή και να μεταδώσουν τη «μαγεία» της σε ολόκληρο τον κόσμο! Αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει στο Athens Science Festival! Εκεί όπου οι καλύτερες ιδέες των επιστημόνων παίρνουν σάρκα και οστά, αψηφώντας κάθε εμπόδιο και κάθε περιορισμό!

Το πρότυπο της γυναίκας - επιστήμονα, καθώς και η σημασία της δυνατότητας πρόσβασης κάθε φύλου σε ίσες ευκαιρίες, είναι ένα ακόμη θέμα όπου το φεστιβάλ εστιάζει και αναδεικνύει μέσα από μια σειρά ομιλιών κορυφαίων προσωπικοτήτων στον χώρο της επιστήμης τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Η γυναίκα-σύμβολο, η θρυλική αστροναύτης, πιλότος και μηχανικός Marsha Ivins, για παράδειγμα, θα αναφερθεί στις χιλιάδες ώρες που έχει ταξιδέψει στο διάστημα, εξηγώντας την αξία της εκπαίδευσης αλλά και της ενδυνάμωσης του προτύπου της γυναίκας - επιστήμονα στην κοινωνία μας, ως σημεία εισόδου γυναικών στον κόσμο της επιστήμης (τίτλος ομιλίας: The Importance of Sending Humans to Space / Ημερομηνία και ώρα: 24 Απριλίου, 18.15 / Με την υποστήριξη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα).

H κορυφαία Ελληνίδα αστροφυσικός Αθηνά Κουστένη, διευθύντρια έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαστημικής Επιστήμης, θα μας οδηγήσει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι αναζήτησης ευνοϊκών συνθηκών για ανάπτυξη ζωής πέρα από τα σύνορα του πλανήτη μας (τίτλος ομιλίας: Υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για ζωή έξω από τη γη; / Ημερομηνία και ώρα: 24 Απριλίου, 19.00).

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής στο University College του Λονδίνου Alexandra Olaya-Castro μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει να ενώσει δύο συναρπαστικούς επιστημονικούς τομείς: εκείνον της κβαντικής επιστήμης και εκείνον της βιολογίας. Κατόπιν, αναλύοντας την εκπληκτική διαδικασία της φωτοσύνθεσης, μας παρουσιάζει τις θεμελιώδεις κβαντικές αρχές που διέπουν τη δέσμευση, τη μεταφορά και τη μετατροπή ενέργειας (τίτλος ομιλίας: Φωτοσύνθεση: γεφυρώνοντας την κβαντική επιστήμη και τη βιολογία / Ημερομηνία και ώρα: 28 Απριλίου, 20.00).

Η καθηγήτρια μοριακής βιοφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Elspeth Garman μας «ταξιδεύει» σε συναρπαστικά μονοπάτια, γνωρίζοντάς μας την επιστήμη της κρυσταλλογραφίας. Μαζί της θα έχουμε, μάλιστα, την ευκαιρία να κατανοήσουμε πώς μπορεί να σχετίζεται η αγαπημένη μας σοκολάτα με την ανακάλυψη εξατομικευμένων φαρμάκων και θεραπειών! (τίτλος ομιλίας: Από τη σοκολάτα στην ανακάλυψη φαρμάκων: καταπληκτικοί κρύσταλλοι / Ημερομηνία και ώρα: 28 Απριλίου, 19.00).

Η Τζένη Λειβαδάρου, υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών και θεωρητικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, μας ξεναγεί στον εκπληκτικό κόσμο της ρευστοδυναμικής. Αλήθεια, πώς τα υγρά και αέρια ρευστά επιδρούν στο κλίμα, το περιβάλλον, το γονιδίωμα μας, τον τρόπο που πετούν τα αεροπλάνα και, με λίγα λόγια, σε όλη μας την ζωή; (τίτλος ομιλίας: Αναταράξεις από τη Γη στο διάστημα / Ημερομηνία και ώρα: 28 Απριλίου, 18.00)

Επιπλέον, το θεματικό αφιέρωμα «Γυναίκες και Επιστήμη» θα δώσει την ευκαιρία στους μικρούς μας φίλους να μάθουν και να ψυχαγωγηθούν μέσω εκδηλώσεων ειδικά διαμορφωμένων για παιδιά!

Συγκεκριμένα, στο διαδραστικό παιχνίδι καρτών «Γυναίκες - θρύλοι της επιστήμης», παιδιά ηλικίας 11 ετών και άνω θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο και τη συμβολή 99 γυναικών επιστημόνων (28 Απριλίου, 11.00), ενώ στο παιχνίδι «Στα ίχνη της χαμένης Ροζ Ποδιάς» οι μικροί φίλοι της επιστήμης θα κληθούν να αναζητήσουν τη χαμένη ροζ ποδιά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις πιο αξιόλογες Ελληνίδες βιοεπιστήμονες (28 Απριλίου, 11.00).

Η γνώση και η ψυχαγωγία για τα μικρά παιδιά, ωστόσο, δεν σταματά καθώς στο εργαστήριο «Μυστήριο στο Ντίσελντορφ: Τι συνέβη στην κυρία Katrin;», οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να διεισδύσουν στην καθημερινότητα ενός επιστήμονα μέσω γρίφων, ενώ θα μάθουν τις πρώτες τους λέξεις στα Γερμανικά, λύνοντας ένα μυστήριο που εξελίσσεται στη Γερμανική πόλη, με πρωταγωνίστρια μία γυναίκα νευροεπιστήμονα (28 Απριλίου, 13.00).

Τέλος, στην τρίωρη εκδήλωση «Γυναίκες στην Επιστήμη: Διαμορφώνοντας το Μέλλον», ένα πάνελ γεμάτο από επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, στελέχη επιχειρήσεων και κρατικούς φορείς θα διερευνήσουν τα στερεότυπα και τις προκλήσεις στην επιστημονική εξέλιξη των γυναικών, με κύριο άξονα και σκοπό τον δημιουργικό διάλογο με το κοινό (28 Απριλίου, 15.00). Σπουδαίες γυναίκες, λοιπόν, εξαιρετικές επιστήμονες και συναρπαστικές εκδηλώσεις περιμένουν έως τις 29 Απριλίου μικρούς και μεγάλους στο Athens Science Festival 2018.

* Το Athens Science Festival διοργανώνεται από τον οργανισμό «Science Communication - SciCo», το British Council, την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την συνεργασία πλήθους άλλων ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων.

INFO

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

• Τρίτη 24 Απριλίου: Τελετή έναρξης στις 18.15

• Τετάρτη 25 έως Παρασκευή 27 Απριλίου: 09.00 έως 23.00

• Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Απριλίου: 11.00 έως 23.00

Τιμές εισιτηρίων: Ημερήσιο: 3 ευρώ, Εισιτήριο 5 ημερών: 12 ευρώ

Πληροφορίες: www.athens-science-festival.gr/, 210 3475518, (+30) 210 3453548