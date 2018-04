Τηλεθέαση: Ο μεγάλος «χαμένος» της Παρασκευής – Ποιο πρόγραμμα …χαροπαλεύει;

Ξεκάθαρος ο νικητής και ο χαμένος της τηλεθέασης το βράδυ της Παρασκευής.

«MasterChef», «Power of Love», «Dancing With The Stars» και «Φως στο Τούνελ» είχαν το δικό τους κοινό, με τη Nielsen να καθιστά σαφές πως κάποιος έχει κάθε λόγο να ανησυχεί.

Τι έδειξαν οι πίνακες τηλεθέασης στο γενικό σύνολο;

Πρώτο τερμάτισε το MasterChef με 19,8% τηλεθέαση. Το ριάλιτι μαγειρικής του Star ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής το Power of Love με 18,9%, με τελευταίο στην ώρα του να βρίσκουμε το χορευτικό σόου του ΑΝΤ1.

Το Dancing With The Stars κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις το 12,1% της τηλεθέασης, γεγονός που αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως το κοινό θέλει νέα projects και νέα πρόσωπα στο τηλεοπτικό παιχνίδι.

Τέλος, στη lat night ζώνη, το Φως στο Τούνελ έκλεισε με 16,4%.

Πηγή: dailymedia.gr