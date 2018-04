Η Coca-Cola στο 3Ο Athens Street Food Festival!

Coke, Street Food και «Πιπεράτες μουσικές» συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό, στο πιο γευστικό ραντεβού της πόλης!

Είσαι foodie; Σου αρέσει να απολαμβάνεις έντονες γεύσεις παρέα με δυνατή μουσική και άφθονη Coca-Cola; To Αthens Street Food Festival, το γαστρονομικό γεγονός που έγινε θεσμός, είναι εδώ για 3η συνεχή χρονιά και παρέα με την αγαπημένη μας Coca-Cola, υπόσχεται να μας χαρίσει απολαυστικές στιγμές στο χώρο του Παλιού Αμαξοστάσιου Ο.ΣΥ. στο Γκάζι, τα τρία πρώτα Σαββατοκύριακα του Μαΐου (04-05-06/11-12-13/18-19-20) από τις 14:00 έως τις 18:00 και την Παρασκευή 04/05 από τις 18:00 έως τις 21:00.

Η Coca-Cola, τo brand που είναι συνδεδεμένο με την απόλαυση του φαγητού, θα δώσει δυναμικά το παρών στο φεστιβάλ που άλλαξε το γαστρονομικό τοπίο της Αθήνας. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του, το αγαπημένο μας αναψυκτικό θα υποδεχτεί όλους τους παρευρισκόμενους συνοδεύοντας απολαυστικά τις πιο street γευστικές προτάσεις και κρύβοντας πολλές ακόμα εκπλήξεις. Το ρυθμό της διοργάνωσης, θα δώσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Pepper 96,6 ο οποίος θα βρίσκεται εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά όλες τις ημέρες, φυσικά με τις πιο «χορταστικές» μουσικές επιλογές.

Coca-Cola, street food & πιπεράτες νότες, συνθέτουν τον πιο εκρηκτικό συνδυασμό, στο πιο γευστικό ραντεβού της πόλης! Μην το χάσετε!

Σχετικά με την The Coca-Cola Company:

Η The Coca-Cola Company (NYSE:KO) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500, ανθρακούχα ή μη, εμπορικά σήματα και περισσότερες από 3.800 επιλογές προϊόντων. Μαζί με την Coca-Cola, ένα από τα πιο πολύτιμα και αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο, η The Coca-Cola Company εμπορεύεται 20 brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 18 είναι διαθέσιμα σε επιλογές με μειωμένες, χαμηλές ή και καθόλου θερμίδες. Το χαρτοφυλάκιο της The Coca-Cola Company περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα brands Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia και Gold Peak. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής στον κόσμο, αποτελεί τον No. 1 προμηθευτή σε όλες τις κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών, ανθρακούχων ή μη. Καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της, περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα.

Διατηρώντας τη δέσμευσή της για διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών, η The Coca-Cola Company επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, δημιουργούν ένα ασφαλές, χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους της και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμφιαλωτές της, η The Coca-Cola Company βρίσκεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως, με περισσότερους από 700.000 συνεργάτες.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής marketing, την προώθηση, την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την προστασία της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει επίσης τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον που μαζί με την Coca-Cola Hellas, αποτελούν το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δραστηριοποιείται εδώ και 47 χρόνια στην ελληνική αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, όπου παράγεται το 96% των προϊόντων της. Ανήκει στον Όμιλο Coca-Cola HBC, έναν από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές και διανομείς των προϊόντων της The Coca-Cola Company παγκοσμίως και τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την The Coca-Cola Company, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/cocacolagr και το Coca-Cola Journey στο www.coca-colacompany.com. Επίσης βρείτε μας στο LinkedIn, στο www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.