Τραγωδία με νεκρούς στο Τορόντο: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζούς - Συνελήφθη ο οδηγός (Photos-Video)

Ο οδηγός του ημιφορτηγού που παρέσυρε περίπου 10 πεζούς στο Τορόντο συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομίας της πόλη, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για την ηλικία, το φύλο ή το πιθανό κίνητρό του.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Star, γύρω στη 1.30, τοπική ώρα, το λευκό φορτηγάκι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε οκτώ έως δέκα άτομα στην οδό Γιόνγκ, κοντά στη λεωφόρο Φιντς.

Σύμφωνα με το CBC, το όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4