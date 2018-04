Afrodyssey Orchestra - In The Land Of Aou Tila στο Half Note

Οι Afrodyssey Orchestra ιδρύθηκαν στην Αθήνα το Μάρτιο του 2013.Το ρεπερτόριό τους είναι επηρεασμένο από τις παραδοσιακές χορευτικές μουσικές των κρουστών της Δυτικής Αφρικής, τη Jazz, τη Funk, την ψυχεδέλεια και την ελληνική μουσική παράδοση.

Οι Afrodyssey Orchestra συνθέτουν /δημιουργούν το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής που παίζουν, χρησιμοποιώντας όργανα, άγνωστα για το ευρύ κοινό, όπως το Kamelen Ngoni που είναι ένα είδος Αφρικανικής άρπας, και το Balafon που είναι ο Αφρικανός πρόγονος της Marimba και του Vibraphone.

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει ωστόσο και πρωτότυπες διασκευές γνωστών κομματιών της Αφρικανικής ηπείρου, από την Burkina Fasso μέχρι την Αιθιοπία ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει και στοιχεία από την ελληνική μουσική παράδοση.

"...δεν υπάρχει τίποτα πιο γήινο στη μουσική από τους μουσικούς που χαμογελούν, επικοινωνούν και διεκδικούν τη θέση τους στον χώρο, ενώ ταυτόχρονα συνομιλούν και συνυπάρχουν με όλα τα υπόλοιπα μέλη συνολικά και μεμονωμένα. Οι ζωντανές εμφανίσεις των Afrodyssey Orchestra έχουν ακριβώς αυτό το γήινο στοιχείο..."

(Avopolis Music Network)

“...ήχοι και μουσικές που απελευθερώνουν την κίνηση, το σώμα, αλλά και τα συναισθήματα…ακόμα και ο τίτλος του album έχει ρυθμό…”

(ΕΡΤ3)

“…and then it came the greek earthquake…a really fantastic concert...the ultimate surprise...the revelation of this edition of the festival…an afro-exlosion...while what you think you hear is from Ghana or Mali nevertheless it’s music played by Greek musicians…“

(Radiotelevisión Española - RTVE)

"Μια Afro fusion μπάντα με ελληνικά ίχνη και μοναδική μουσική ταυτότητα"

(YOUCOVER (Διασκευές) - Radio Pepper 96.6)

AFRODYSSEY ORCHESTRA

Narayan Protin-κρουστά/kamelen ngoni

Κώστας Αρβανίτης-κιθάρα/σύνθεση

Βασίλης Παπασταμόπουλος-μπάσσο

Χρήστος Κωνσταντινίδης -τύμπανα

Βασίλης Οικονομίδης-κρουστά/balafon/πλήκτρα

Θοδωρής Ρέλλος - σαξόφωνο

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Ώρα έναρξης: 21.30

Είσοδος: 10 ευρώ (μπαρ) - 15 ευρώ (τραπέζι)

Προπώληση: www.viva.gr, Media Markt, Seven Spots, Reload Stores

Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310

www.halfnote.gr

www.facebook.com/halfnote.gr