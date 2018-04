Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης σε UEFA Champions League & UEFA Europa League ζωντανά στην COSMOTE TV

Ποικιλία σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο περιλαμβάνει και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Οι κορυφαίες διασυλλογικές οργανώσεις, UEFA Champions League και UEFA Europa League μπαίνουν στην τελική ευθεία και οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν στη διάθεσή τους, τους ημιτελικούς που θα αναδείξουν τους φιναλίστ του τελικού και στις δύο διοργανώσεις. Την Τετάρτη 25/4, Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώουν τα ξίφη τους στην Allianz Arena (21.45, COSMOTE SPORT 1HD), για μια θέση στον τελικό του UEFA Champions League, ενώ αντίστοιχες προδοκίες για το UEFA Europa League, έχουν τα ζευγάρια Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22.05, COSMOTE SPORT 1HD) και Μαρσέιγ-Σάλτσμπουργκ (22.05, COSMOTE SPORT 2HD), που αναμετρώνται στα ημιτελικά, την Πέμπτη 26/4.

Το Σάββατο 28/4 στις 16.30, η αγωνιστική δράση μεταφέρεται στην Bundesliga με το ματς Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο (COSMOTE SPORT 7HD), καθώς και στο ισπανικό πρωτάθλημα, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Λεγανές λίγες ημέρες πριν διεκδικήσει την τρίτη διαδοχική συμμετοχή της στον τελικό του UEFA Champions League (19.30, COSMOTE SPORT 2HD). Από την Premier League, ξεχωρίζει η συνάντηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ (Κυριακή 29/4, 18.30, COSMOTE SPORT 1HD). Στην ιταλική Serie A TIM, το ενδιαφέρον μονοπωλεί το Derby d' Italia ανάμεσα σε Ίντερ και Γιουβέντους (Σάββατο 28/4, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD).

Στο μπάσκετ, το ενδιαφέρον μονοπωλούν τα ΝΒΑ Playoffs, τα οποία μπαίνουν στο δεύτερο γύρο και μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά μέσα από το COSMOTE SPORT 4HD. Από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, παρακολουθούμε τον αγώνα της TBF Basketball Super League, Ουσάκ- Φενέρμπαχτσε (Σάββατο 28/4, 17.00, COSMOTE SPORT 8HD), αλλά και τα δύο παιχνίδια από την ACB Liga Endesa, Μπασκόνια-Μούρθια (Κυριακή 29/4, 13.30, COSMOTE SPORT 8HD) και Εστουντιάντες-Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή 29/4, 19.30, COSMOTE SPORT 8HD).

Οι λάτρεις της ταχύτητας θα παρακολουθήσουν μέσω του COSMOTE SPORT 5HD όλη τη δράση του Azerbaijan Grand Prix στη Formula1, από τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (Παρασκευή 27/4, 11.50) έως και τον αγώνα (Κυριακή 29/4, 14.45), αλλά και δύο αγώνες από το WRC της Αργεντινής. Το Σάββατο 28/4, στις 20.00 διεξάγεται το SS14 Los Gigantes 2 και την Κυριακή 29/4, στις 18.00 το SS18 El Condor 2 Power Stage (COSMOTE SPORT 5HD). Από το ίδιο κανάλι μεταδίδεται και το Talladega GEICO 500, του NASCAR Cup Series, στις 21.00.

Οι φαν του τένις, στρέφουν τα βλέμματά τους στη Βαρκελώνη, όπου διεξάγεται το ATP 500 Barcelona Open BancSabadell. Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Ράφα Ναδάλ επιστρέφει φέτος, για να συνεχίσει την πορεία του προς το θρίαμβο. Εκεί θα βρίσκονται και άλλοι κορυφαίοι τενίστες, όπως οι Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Ντομινίκ Τιμ και Νταβίντ Γκοφάν. Οι ημιτελικοί διεξάγονται το Σάββατο 28/4 (14.30 & 17.00), ενώ ο τελικός την Κυριακή 29/4, στις 17.00 (COSMOTE SPORT 6HD).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζουν 4 ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή. Την Τετάρτη 25/4 στις 21.00, το βασισμένο στη μακρόχρονη ποινική υπόθεση του Jeffrey MacDonald αστυνομικό δράμα, Final Vision, ξετυλίγει την ιστορία ενός στρατιωτικού γιατρού, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της εγκύου γυναίκας του και των δύο κοριτσιών του στη μέση της νύχτας. Επίσης, το αστυνομικό θρίλερ Στο τέλος του τούνελ (At the end of the tunnel) παρουσιάζει την ιστορία του προγραμματιστή Χοακίν, ο οποίος, ενώ δουλεύει καθισμένος σε αμαξίδιο στο υπόγειο του σπιτιού του, ακούει τυχαία μια ομάδα ληστών να καταστρώνει σχέδιο για το σκάψιμο σήραγγας που περνά κάτω από το σπίτι του και οδηγεί στην κοντινή τράπεζα (Πέμπτη 26/4, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Οι φαν της κωμωδίας δεν χάνουν την ταινία Σαββατοκύριακο με τα κορίτσια (Girls Trip), μέσα από την οποία θα ακολουθήσουν 4 φίλες σε ένα ξέφρενο πάρτυ με χορό, καυγάδες και φλερτ (Κυριακή 29/4, 21.00, ζώνη Blockbuster), ενώ όσοι αγαπούν τη δράση θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία του Φιλ Βόλκεν Όμηροι στη θαλασσα (Extortion) (Δευτέρα 30/4, 21.00, ζώνη Action).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, οι συνδρομητές παρακολουθούν την πρεμιέρα του υποψήφιου για BAFTA ντοκιμαντέρ του Αλ Γκορ, Μια Άβολη Συνέχεια (An Inconvenient Sequel: Truth to Power), το οποίο 10 χρόνια μετά την προβολή του πρώτου μέρους, επιστρέφει για να ελέγξει κατά πόσο έχει σημειωθεί πρόοδος στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη γενικότερη περιβαλλοντική προστασία (Παρασκευή 27/4, 22.00, ζώνη Doc o’ Clock). Στο κανάλι, έρχονται επίσης σε Α΄προβολή οι κωμωδίες Πώς να γίνεις Λατίνος Eραστής (How to be a Latin lover) με τους Σάλμα Χάγεκ, Κρίστεν Μπελ και Εουχένιο Ντέρμπεζ (Σάββατο 28/4, 22.00), αλλά και η ταινία Πικαδέρο (Pikadero) του Μπεν Σάροκ (Δευτέρα 30/4, 22.00).

Στο COSMOTE CINEMA 3HD, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στην Ελένη Ανουσάκη με τη δραματική ταινία του Νίκου Φώσκολου, Αιχμάλωτοι του μίσους (Δευτέρα 30/4, 22.00).

Ανάμεσα στις πρεμιέρες του Village Cinema HD ξεχωρίζει την Παρασκευή 20/4 στις 21.00, η δραματική ταινία Πατέρας και Κόρη (Fathers and Daughters), με τον Ράσελ Κρόου και την Αμάντα Σάιφριντ.

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους το blockbuster Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα (Jumanji: Welcome to the Jungle) με τους Ντουέιν Τζόνσον και Κέβιν Χαρτ.

Derby d' Italia

Το Σάββατο 28/4, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου συντονίζονται στο COSMOTE SPORT 1HD για το ματς Ίντερ – Γιουβέντους, γνωστό και ως Derby d' Italia (21.45). Οι γηπεδούχοι μεταξύ άλλων μάχονται με τη Ρόμα και τη Λάτσιο για τις δυο τελευταίες θέσεις στην τετράδα της Serie A TIM, που οδηγούν στους ομίλους του UEFA Champions League. Η “μεγάλη κυρία” θέλει να μείνει στο Νο1 της κατάταξης, καθώς η Νάπολι ακολουθεί με μόλις έναν βαθμό διαφορά έτοιμη να κατακτήσει το σκουντέτο για φέτος.

Ραντεβού με την ιστορία

Οι φαν του τένις, ταξιδεύουν μέσω του COSMOTE SPORT 6HD στην Βαρκελώνη, όπου διεξάγεται το ATP 500 Barcelona Open BancSabadell. Τις 13 από τις 15 χρονιές της διοργάνωσης, οι Ισπανοί παίκτες έχουν επικρατήσει, με τον Ράφα Ναδάλ να έχει το ρεκόρ των 10 επιτυχιών. Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επιστρέφει φέτος, για να συνεχίσει την πορεία του προς το θρίαμβο. Εκεί θα είναι και άλλοι εκ των κορυφαίων τενιστών, όπως ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Ντομινίκ Τιμ και Νταβίντ Γκοφάν. Οι ημιτελικοί διεξάγονται το Σάββατο 28/4 (14.30 & 17.00), ενώ ο τελικός την Κυριακή 29/4, στις 17.00.

Στο τέλος του τούνελ – Α’ Προβολή

Ο Χοακίν βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ένα βράδυ ενώ εργάζεται στο υπόγειο, όπου επισκευάζει υπολογιστές, ακούει έναν σχεδόν ανεπαίσθητο θόρυβο. Βάζοντας το αυτί του στον τοίχο συνειδητοποιεί ότι μια ομάδα ληστών σκάβει σήραγγα που περνάει κάτω από το σπίτι του για να ληστέψει την κοντινή τράπεζα (Πέμπτη 26/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Σαββατοκύριακο με τα κορίτσια - Α΄ Προβολή

Όταν τέσσερις γυναίκες ταξιδεύουν στη Νέα Ορλεάνη για το ετήσιο Φεστιβάλ Essence, οι φιλίες αναζωπυρώνονται, ενώ βγαίνει πάλι στην επιφάνεια η «άγρια» πλευρά των προσωπικοτήτων τους μέσα από αρκετό χορό, ποτό, καυγάδες και φλερτ (Κυριακή 29/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

Μια Άβολη Συνέχεια (An Inconvenient Sequel: Truth to Power)- Α΄ Προβολή

Μία δεκαετία μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «An Inconvenient Truth», το οποίο είχε στόχευε στο να επιστήσει την προσοχή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το υποψήφιο για BAFTA ντοκιμαντέρ του Αλ Γκορ επιστρέφει για να ελέγξει κατά πόσο έχει σημειωθεί πρόοδος στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη γενικότερη περιβαλλοντική προστασία (Παρασκευή 27/4, 22.00, ζώνη Doc o’ Clock).

For the People – Νέα Σειρά

Η νέα σειρά της Shonda Rhimes «For the People» διαδραματίζεται στο Αμερικανικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Με επίκεντρο έξι ταλαντούχους νεαρούς δικηγόρους, η σειρά ξεδιπλώνει τον τρόπο που υπηρετούνται οι δύο πλευρές του νόμου, αλλά και πώς γίνεται ανάληψη των πιο διάσημων και ριψοκίνδυνων κρατικών υποθέσεων (Δευτέρα 30/4, 21.00, FOX Life).

Η Γκόλντι και το Αρκουδάκι

Η Γκόλντι και ο καλός της φίλος το Αρκουδάκι επιστρέφουν με ολοκαίνουργιες περιπέτειες. Οι δυο τους είναι αχώριστοι

και ζουν περιπέτειες στο Δάσος μαζί με γνωστούς χαρακτήρες παραμυθιών και παιδικών τραγουδιών (Από Σάββατο 28/4, 08.30, Disney Junior).