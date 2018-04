Νεκρά 13 παιδιά και άλλα 8 τραυματισμένα από σύγκρουση σχολικού με τραίνο (Video)

Δεκατρία παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε αφρούρητη σιδηροδρομική διάβαση στο βόρειο ινδικό κρατίδιο Ούταρ Πραντές, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας.

Άλλα οκτώ παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό έχουν τραυματιστεί και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε ο αξιωματικός της αστυνομίας και διευκρίνισε ότι συνολικά στο λεωφορείο επέβαιναν 22 παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί, ενώ το μικρό λεωφορείο μετέφερε τα παιδιά στο σχολείο τους. Το όχημα συγκρούστηκε με τον επιβατικό συρμό Σιουάν-Γκοραχπούρ. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη γίνει σαφή, σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας.

Επρόκειτο για το δεύτερο σοβαρό δυστύχημα με θύματα μαθητές μέσα σε λιγότερες από δύο εβδομάδες.

Τουλάχιστον 24 παιδιά και τρεις ενήλικοι σκοτώθηκαν όταν σχολικό έπεσε σε χαράδρα από ορεινό δρόμο στο βόρειο ινδικό κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές την 9η Απριλίου.

