"Be like a flower and turn your face to the sun." Kahlil Gibran

Αυτό τον μήνα στο Βρυσάκι:

Athens Fringe Live 2018

15 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2018

Υποβολή συμμετοχών: Έως Σάββατο 12 Μαΐου 2018 Μια non-curated διοργάνωση, ανοιχτή σε όλους τους καλλιτέχνες από όλο το φάσμα των Τεχνών και της δημιουργίας! Η περίοδος υποβολής συμμετοχών για το Athens Fringe Live 2018 συνεχίζεται για λίγες μέρες τον Μάιο!

Κάλεσμα για εθελοντές! Εάν αγαπάς την Τέχνη και έχεις ενδιαφέρον για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή δράσεων, θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου στο info@vryssaki.gr και να σε γνωρίσουμε από κοντά!

Εργαστήριο|Inner Alchemy

Μάιος-Ιούνιος 2018

Κάθε Κυριακή, 13.00-14.00

Κόστος: 50€



Ένα βιωματικό εργαστήριο προσωπικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε όλους και κυρίως σε όσους ασχολούνται με κάθε μορφή σωματικής/ νοητικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Νέος κύκλος παραστάσεων|Πριγκίπισσες

8,15,22 & 29 Μαΐου 2018, στις 21.30

Εισιτήρια: 10€, 6€ Μετά την μεγάλη επιτυχία και τις sold out παραστάσεις του Απριλίου, οι «Πριγκίπισσες» επιστρέφουν στο Βρυσάκι! Μια αλληγορική παράσταση για το trafficking που μπερδεύει τα όρια του πραγματικού.

Έκθεση|Jasper Handmade Ceramics

Από Σάββατο 19 έως Κυριακή 27 Μαΐου 2018

12.00-20.00, καθημερινά

Είσοδος Ελεύθερη Χειροποίητα αγγεία που έχουν κατασκευαστεί με ένα πλήθος διαφορετικών τεχνικών, παρόμοιων με αυτών που χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα χιλιάδες χρόνια πριν, χωρίς τη χρήση κεραμικού τροχού.

Θέατρο|"Ο άντρας, η γυναίκα, η σκιά και άλλες ιστορίες για μεγάλους"

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, στις 21.30

Εισιτήριο: 5€ Η αφηγηματική παράσταση για ενήλικο κοινό, με υλικό λαϊκά παραμύθια από την παγκόσμια προφορική παράδοση, επιστρέφει στο Βρυσάκι μετά από ένα χρόνο επιτυχημένων παραστάσεων!

Συνεχίζονται τον Μάιο στο Βρυσάκι..

Αλληλεγγύη|Μαθήματα Γ' κύκλου

Από 16 Απριλίου έως 15 Ιουνίου 2018



Η "Αλληλεγγύη" ολοκληρώνεται για φέτος με τον Γ' κύκλο, προσφέροντας κατάρτιση στους συμμετέχοντες και συμβάλλοντας στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά.

Εργαστήριο|Θεατρικό παιχνίδι για ενήλικες

Δεκέμβριος 2017-Ιούνιος 2018

Κάθε Κυριακή, 15.00-17.00



Πώς χρησιμοποιούμε μια ιστορία για να πλάσουμε την δική μας; Πώς μεταδίδεται μέσα στην ομάδα για να μετατραπεί σε μια ιστορία από όλους και για όλους;

Μαθήματα|Φαλούν Ντάφα

Κάθε Δευτέρα, 11.30-13.00

Είσοδος Ελεύθερη Το Φαλούν Ντάφα είναι μια αρχαία εξάσκηση νου και σώματος βασισμένη στις αρχές της αλήθειας, της καλοσύνης και της ανθεκτικότητας.

Η ομάδα του Βρυσακίου σας περιμένει!



Για πληροφορίες ή κρατήσεις απευθυνθείτε στο info@vryssaki.gr ή

στο 210 32 10 179.