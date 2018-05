Sandra Hall & The Blues Exolotion στο Half Note

Κορυφαίες στιγμές με την «Αυτοκράτειρα του Blues»!

Από Παρασκευή 11 έως Δευτέρα 14 Μαΐου

Μια μεγάλη κυρία του Blues θα είναι κοντά μας από τις 11 μέχρι και τις 14 Μαϊου στο Half Note. H αποκαλούμενη και «Αυτοκράτειρα του Blues» Sandra Hall με την πολυτάραχη ζωή, έρχεται στα 70 της χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Η γεννημένη στο Oakland City της Atlanta στην πολιτεία της Georgia, ξεκίνησε να τραγουδά από την ηλικία των 4 ετών αρχικά στην εκκλησία αλλά και σε συνεπαρμένους πελάτες του εστιατορίου της γιαγιάς της, που της ζήταγαν να τους τραγουδά. Όταν έφτασε τα 12 της χρόνια άρχισε να αντιμετωπίζει λίγο σοβαρότερα το τραγούδι, αρχικά φτιάχνοντας ένα ντουέτο με την αδελφή της Barbara που το απεκάλεσαν The Soul Sisters!

Στα μέσα της δεκαετίας του 60’ συνδέθηκε με το γυναικείο συγκρότημα The Exotics και στο οποίο τραγουδούσε και χόρευε η ίδια κι εμφανίζονταν στο Royal Peacock Club, ένα από τα πιο γνωστά nightclub της Atlanta. Από εκεί πέρναγαν καλλιτέχνες θρύλοι όπως ο Otis Redding, o Joe Tex ή οι Temptations. Οι Exotics άνοιγαν τις συναυλίες τους όπως και πολλών άλλων καλλιτεχνών της Soul και του Blues που περιόδευαν στην πόλη της Atlanta.

Η Sandra Hall ξεκίνησε να ηχογραφεί στις αρχές της δεκαετίας του 70’ αρκετά αργά στη ζωή της αλλά το τραγούδι της ήταν πολύ ιδιαίτερο, διανθισμένο με μπόλικο γήϊνο και βγαλμένο από την δύσκολη ζωή της blues και απογειωτική, σχεδόν εκρηκτική soul!! Στο φορτισμένο από συναισθήματα τραγούδι της, πολύ χαρακτηριστικό είναι και το στοιχείο διαρκούς υπαινιγμού, ιδιαιτέρως του σεξουαλικού. Κομμάτια άλλωστε που την έκαναν πολύ γνωστή είχαν τίτλους όπως “Big long slidin’ thing”, “Use what you got”, “I got everything you need” , ή “Pump up your love” ! Όμως οι τεράστιες δυνατότητες της Sandra Hall άρχισαν να γίνονται ευρέως γνωστές στην Ευρώπη, αφού την είχε αναλάβει η δισκογραφική εταιρεία Ichiban Records που κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της εξαιρετικής τραγουδίστριας με την πολυτάραχη ζωή, με τίτλο “Showin Off”. Από το σημείο αυτό τα σπουδαία Αμερικάνικα φεστιβάλ αλλά και οι μεγάλες πόρτες της Ευρωπαϊκής σκηνής, (όπως το φεστιβάλ του Montreux πχ ) θα ανοίξουν για τα καλά και οι περιοδείες της θα είναι συνεχείς. Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και το άλμπουμ “One drop will do you” που θα αποθεωθεί από τους κριτικούς, ενώ το 2001 θα κυκλοφορήσει το “Miss Red Riding Hood”. Σύντομα αποτελούσε ήδη headliner σε τεράστια φεστιβάλ όπως το W.C Handy Blues ή το Barbeque festival. Η τεράστια Shemekia Copeland συνδέεται μαζί της με βαθιά φιλία και θεωρεί την Sandra Hall, μέντορά της αφού την κατηύθυνε στα πρώτα της βήματα και την συμβουλεύεται μέχρι σήμερα !

H μεγάλη Sandra Hall, συνεχίζει πλέον να περιοδεύει στην Ευρώπη με το σχήμα της Blues Explosion αλλά όταν είναι στην περιοχή της στην Atlanta εξακολουθεί να τραγουδά στο περίφημο Blind Willie’s club αλλά και να επισκέπτεται σχολεία για να διδάξει την μεγάλη κουλτούρα και παράδοση του Blues και τα διαφορετικά του στυλ. Από τις 11 μέχρι και τις 14 Μαΐου 2018, η «Αυτοκράτειρα του blues» Sandra Hall και οι μοναδικοί Blues Explosion θα μας δώσουν μεγάλες δόσεις από το real deal blues, φυσικά στο Half Note.

Sandra Hall→Vocals

Mister Tchang→Guitar and Vocals

Victor Puertas →Keyboard / Harmonica and Vocals

Fred Jouglas→Bass

Pascal Delmas →Drums

