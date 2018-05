Iratus, Mpelafon και SikOne στο Hip Hop Edition του CUOnStage στις 5 Μαΐου

Το CU OnStage Hip Hop Edition έρχεται στις 5 Μαΐου 2018 στο Piraeus 117 Academy, με headliner τον Iratus, τους Mpelafon και τον νικητή του διαγωνισμού SikOne. Για άλλη μια φορά, το CU OnStage θα έχει ελεύθερη είσοδο για όλους, ενώ οι CU συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν 1+1 μπύρα ή αναψυκτικό από το CU Around.

To CU OnStage, στην τελευταία συναυλία για τον 3ο κύκλο του, αναδεικνύει για άλλη μια φορά νέους καλλιτέχνες, δίνοντας τους την ευκαιρία να επιλέξουν με ποιους θέλουν να μοιραστούν τον ήχο τους επί σκηνής. Αυτή τη φορά, τα Hip-Hop ακούσματα θα βρίσκονται στο επίκεντρο της βραδιάς, σε ένα line up που επέλεξε το ίδιο το κοινό.

Μετά τις μεγάλες συναυλίες της 3ης σεζόν του μουσικού διαγωνισμού του CU, με γνωστούς καλλιτέχνες όπως MAKJ, Monika και Nightstalker, το CU OnStage κλείνει αυτή τη χρονιά με ξεχωριστά ονόματα: Iratus, Mpelafon και SikOne και guest star τους Hawk & Long3, από τους Above The Hood.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CU OnStage και το μηχανισμό του: http://www.cuonstage.gr/

Όλες οι πληροφορίες για τη συναυλία βρίσκονται και στο Facebook Event: https://www.facebook.com/events/570351263343880/

Λίγα λόγια για τον Iratus, headliner του event

Με πέντε χρόνια παρουσίας στην Ελληνική μουσική σκηνή, ο Iratus έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους δημοφιλέστερους ραπ καλλιτέχνες του χώρου και να αγαπηθεί από το κοινό όσο λίγοι. Το έτερον ήμισυ των Fullface μετράει σήμερα τέσσερις solo δίσκους, δύο με το συγκρότημά του, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται ο πιο ενεργός συναυλιακά MC μιας και δεν έχει σταματήσει καθόλου να γυρνάει την Ελλάδα, από stage σε stage και να αυξάνει κάθε χρόνο την προσέλευση του κοινού που έρχεται να τον ακούσει.

Λίγα λόγια για τον Mpelafon, support act του event

Μεγαλωμένος στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να ασχολείται με το είδος το 2003. Μαζί με τους κ.ρ. σημείωσε ανοδική πορεία τα επόμενα έξι χρόνια. Στο ενεργητικό του έχει 6 albums με το πρώην συγκρότημα ενώ πλέον μετράει το τρίτο του solo lp. Έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της Hip hop σκηνής και σαν Rapper αλλά και σαν producer.

https://www.youtube.com/watch?v=RMAN_8_Y2GU

Λίγα λόγια για τον SikOne, νικητή του διαγωνισμού

Με το χιπ χοπ ασχολείται από μικρός και το πρώτο του crew από τα εφηβικά του χρόνια λέγεται Πέντε Δεκάξι, με τους οποίους και δημιούργησαν τον Δεκέμβριο του 2016, το Ανάφλεξη LP. Λίγους μήνες μετά, αναζητώντας το επόμενό του βήμα, αναβίωσε με τον dPans το Wednesday Night Cypher, ένα project που γνώρισε μεγάλη αποδοχή από το κοινό, στο οποίο δημοσιεύουν ένα κομμάτι κάθε Τετάρτη με συμμετοχές από τους ίδιους και φίλους. Έτσι, ένα χρόνο μετά από αυτό το project, δημιουργήθηκε η WNCfam, η οποία αποτελείται πλέον από τον ίδιο, τον dPans, τον Geo RVSD, τον Stk, την Marseaux και τους MrBlz & Decipher. Τα επόμενα του βήματα περιλαμβάνουν ένα mini tour με τον Solmeister στη Νότια Ελλάδα αλλά και την συνέχεια του WNC κάθε Τετάρτη στο αντίστοιχο κανάλι στο YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=n_GVJu4HBpA

Λίγα λόγια για τους Hawk & Long3, guest του event

Ο Hawk και ο Long3 είναι δύο καλλιτέχνες της Above The Hood, μια ομάδα που έκανε αισθητή την παρουσία της τον τελευταίο χρόνο με πολλές κυκλοφορίες και Live εμφανίσεις. Ο Hawk είναι το ιδρυτικό μέλος της ομάδας όπου πρόσφατα κυκλοφόρησε μαζί με τον Smuggler τον δίσκο τους «Π Α Ν Δ Ω Ρ Α» όπου συμμετέχουν σε αυτόν όλα τα μέλη της Above The Hood (Long3 , Sapranov, Pepe Frantik, Spine) με δύο Video Clip στα κομμάτια «Ταινίες Δρόμου» & «Ευχαριστώ».

Ο Long3 είναι ένα ενεργό και παραγωγικό μέλος της Above The Hood αλλά και των Αντίθεση (Λάρισα). Επίσης, στο ιστορικό του έχει πολλές solo δουλειές. Κάποιες από αυτές είναι το single του «Αρρωσταίνω» όπως και ο solo δίσκος του «3 Λόγια».

https://www.youtube.com/watch?v=YhLrwUgYZ8o