Αυτή είναι η 16χρονη που δανείζει τη φωνή της στην «Πέππα το γουρουνάκι»; (Video)

Είναι η φωνή που απολαμβάνουν να ακούνε τα παιδιά σε όλο τον κόσμο και έχει γίνει αναγνωρίσιμη και σε πολλούς γονείς, είτε το θέλουν είτε όχι.

Πολλοί είναι αυτοί που γνωρίζουν τον χαρακτήρα της Peppa Pig, αλλά ποιο είναι το πρόσωπο που παίζει το χαριτωμένο γουρουνάκι;

Ποια κάνει τη φωνή της Peppa Pig;

Η Harley Bird βρίσκεται πίσω από την παγκοσμίου φήμης γουρουνίτσα πάνω από μία δεκαετία.

Πρώτα ξεκίνησε όταν ήταν πέντε και ήταν πολύ μικρή για να μπορεί να διαβάσει σωστά τα σενάρια.

Αντίθετα, έπρεπε να μιμηθεί τους παραγωγούς που τις διάβαζαν τις ατάκες, αποστηθίζοντας και επαναλαμβάνοντας αυτά που τις έλεγαν.

Μιλώντας στο BBC για την οντισιόν είπε: «Δεν μπορώ πραγματικά να θυμηθώ γιατί ήμουν πολύ μικρή, και πήγα σε ακρόαση γι' αυτό. Μόλις άκουσαν τη φωνή μου, είπαν ότι έμοιαζε με φωνή γουρουνιού, ένα γουρουνάκι τεσσάρων ετών.»

Η Harley, η οποίος ζει στο Tring της Αγγλίας πηγαίνει για να ηχογραφήσει νέες σειρές Peppa Pig σε ένα στούντιο στο Λονδίνο μία φορά το μήνα.

Μερικές φορές λείπει το πρωί από το ιδιωτικό της σχολείο, το Pipers Corner στο High Wycombe για να εμφανιστεί σε εκπομπές.

Ο ρόλος της ως η φωνή της επιτυχημένης σειράς κινουμένων σχεδίων δεν έχει περάσει απαρατήρητη.

Το 2011 έλαβε βραβείο Bafta για την Καλύτερη Ερμηνεύτρια.

Μάλιστα εμφανίστηκε πρόσφατα σε ένα επεισόδιο του Doctor Who και πρωταγωνίστησε στην ταινία How I Live Now με τον Saoirse Ronan το 2013.

