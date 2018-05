O Μπένεντικτ Κάμπερμπατς επιστρέφει με τη νέα σειρά “Patrick Melrose” αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Συναρπαστικές αναμετρήσεις από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϋ, τέννις και μηχανοκίνητα περιλαμβάνει αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα των αθλητικών καναλιών της COSMOTE TV. Στα ποδοσφαιρικά, ξεχωρίζει μεταξύ άλλων ο αγώνας ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, που θα αναδείξει τον Κυπελλούχο Ελλάδος για το 2018 (Σάββατο 12/5, 20.30, COSMOTE SPORT 1HD). Οι δύο ομάδες, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ΟΑΚΑ και οι συνδρομητές θα μεταφερθούν στον αγωνιστικό χώρο από τις 18.00, μέσω της pregame εκπομπής «Ώρα Τελικού», στην οποία θα προβληθούν αποκλειστικές συνεντεύξεις και αναλύσεις παικτών και προπονητών.

Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Premier League ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα και οι φαν του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά τα ματς Τσέλσι–Χάντερσφιλντ (Τετάρτη 9/5, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD), Τότεναμ-Νιούκαστλ (Τετάρτη 9/5, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD) και Γουεστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Πέμπτη 10/5, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD). H αυλαία για φέτος πέφτει την Κυριακή 13/5 με τα παιχνίδια Τότεναμ-Λέστερ (17.00, COSMOTE SPORT 1HD), Λίβερπουλ-Μπράιτον (17.00, COSMOTE SPORT 2HD), Νιούκαστλ-Τσέλσι (17.00, COSMOTE SPORT 3HD), και Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Σίτι (17.00, COSMOTE SPORT8HD).

Την τελευταία της εβδομάδα διανύει και η Bundesliga και οι συνδρομητές θα έχουν μέσα από τα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Σάββατο 12/5 στις 16.30 τις αναμετρήσεις Χόφενχαϊμ-Ντόρτμουντ (COSMOTE SPORT 2HD), Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη (COSMOTE SPORT 2HD), Σάλκε-Άιντραχτ (COSMOTE SPORT 4HD) και Αμβούργο-Γκλάντμπαχ (COSMOTE SPORT 8HD). Στην LaLiga Santander, η νταμπλούχος Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ (Τετάρτη 9/5, 21.00, COSMOTE SPORT 7HD) και η Σεβίλη τη Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 9/5, 22.30, COSMOTE SPORT 2HD).

Η δράση στην Ισπανία συνεχίζεται το Σάββατο 12/5, όπου για την προτελυταία αγωνισιτκή, βρίσκουμε στις 19.30, τις αναμετρήσεις Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα (COSMOTE SPORT 2HD), Μπέτις-Σεβίλη (COSMOTE SPORT 3HD), Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης (COSMOTE SPORT 4HD) και Ντεπορτίβο-Βιγιαρεάλ (COSMOTE SPORT 5HD). Επίσης, την Κυριακή 13/5, η Μπαρτσελόνα «επισκέπτεται» τη Λεβάντε (21.45, COSMOTE SPORT 2HD). Στο ιταλικό πρωτάθλημα της Serie A TIM, το Σάββατο 12/5 η Μπενεβέντο φιλοξενεί τη Τζένοα (19.00, COSMOTE SPORT 8HD) και η Ίντερ τη Σασουόλο (21.45, COSMOTE SPORT 8HD), ενώ την Κυριακή 13/5 η Λάτσιο συναντά την Κροτόνε (16.00, COSMOTE SPORT 7HD), η Μίλαν την Αταλάντα (19.00, COSMOTE SPORT 5HD), η Γιουβέντους τη Ρόμα (21.45, COSMOTE SPORT 1HD) και η Νάπολι τη Σαμπντόρια (21.45, COSMOTE SPORT 3HD). Οι φαν του μπάσκετ, συνεχίζουν να παρακολουθούν τη δράση στα NBA Playoffs αποκλειστικά στο COSMOTE SPORT 4HD, ενώ έχουν πρόσβαση και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ματς όπως το Μπιλμπάο-Μπασκόνια (Κυριακή 13/5, 13.30, COSMOTE SPORT 8HD) και το Τενερίφη-Μπαρτσελόνα (Κυριακή 13/5, 19.30, COSMOTE SPORT 5HD). Από τη δική μας Stoiximan.gr Basket League ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Παναθναϊκός Superfoods-AEK (Παρασκευή 11/5, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD), Ολυμπιακός-Προμηθέας (Κυριακή 13/7, 17.00, COSMOTE SPORT 4HD) και ΑΕΚ-Κύμη (Κυριακή 13/7, 17.00, COSMOTE SPORT 6HD). Στις αθλητικές μεταδόσεις της εβδομάδας συμπεριλαμβάνεται και το Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης βόλεϊ ανδρών.

Το Σάββατο 12/5, διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Ζάξα και της Τσιβιτανόβα (16.00, COSMOTE SPORT 7HD) και ο δεύτερος ανάμεσα στην Περούτζια και την κορυφαία ομάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη, Ζενίτ Καζάν (19.00, COSMOTE SPORT 7HD). Ο αγώνας για την τρίτη θέση λαμβάνει χώρα την Κυριακή 13/5, στις 16.00 και ο τελικός την ίδια ημέρα στις 19.00, στο COSMOTE SPORT 7HD. Στο τένις ανδρών, οι καλύτεροι παγκοσμίως βρίσκονται αυτήν την εβδομάδα στη Μαδρίτη και οι λάτρεις του αθλήματος θα απολαύσουν ζωντανά το ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, από την αρχή έως το φινάλε, ενώ θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνδεθούν μέσω του COSMOTE SPORT 6HD και με τους ημιτελικούς του WTA Mutua Madrid Open (Παρασκευή 11/5, 16.00 & 19.00), αλλά και τον μεγάλο τελικό (Σάββατο 12/5, 19.30). Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν πρόσβαση στο Gran Premio De Espana της Formula1, στο πλαίσιο του οποίου θα παρακολουθήσουν τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (Παρασκευή 11/5, 11.50, COSMOTE SPORT 5HD), τις κατατακτήριες (Σάββατο 12/5, 15.50, COSMOTE SPORT 5HD), αλλά και τον συναρπαστικό αγώνα (Κυριακή 13/5, 15.45, COSMOTE SPORT 5HD). Ακόμα, θα “ταξιδέψουν” και στην Kansas Speedway, του Κάνσας Σίτι, για τις εξελίξεις στο Nascar Cup Series.

Ο δευτεραθλητής της περασμένης σεζόν, Κάιλ Μπους βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, με απόσταση 30 βαθμών από τον Τζόι Λουγκάνο, που ακολουθεί. Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν συναρπαστικές πρεμιέρες ταινιών και σειρών. Στο COSMOTE CINEMA 1HD, οι φαν των ταινιών τρόμου παρακολουθούν την πρεμιέρα της ταινίας Αντέχεις να το δεις; (Keep Watching), με επίκεντρο μια οικογένεια που αναγκάζεται να παίξει ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, εγκλωβισμένη στο σπίτι της (Τετάρτη 9/5, 21.00), ενώ όσοι αγαπούν το δράμα δεν χάνουν την πρεμιέρα της βραβευμένης στις Κάννες ταινίας του Νοτιοκορεάτη Kim Ki-Duk, Το Δίχτυ (The Net) για την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο (Πέμπτη 10/5, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).

Σε Α’ προβολή έρχονται επίσης το θρίλερ Έρχεται τη νύχτα (It comes at night) (Κυριακή 13/5, 21.00, ζώνη Blockbuster) και η ταινία δράσης Max Steel, για την σύμπραξη ενός πλάσματος και ενός εφήβου που μαζί δημιουργούν έναν ανίκητο υπερήρωα (Δευτέρα 14/5, 21.00, ζώνη Action). Για τους μικρούς φίλους, προβάλλεται στο κανάλι, η πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων, Ροβινσώνας Κρούσος σε μεταγλώττιση (Σάββατο 12/5, 21.00, ζώνη Family). Στο COSMOTE CINEMA 2HD, κάνει πρεμιέρα το θρίλερ Μαύρη Πεταλούδα (Black Butterfly), remake της ομώνυμης γαλλικής ταινίας με το πρωταγωνιστικό δίδυμο Αντόνιο Μπαντέρας και Τζόναθαν Ρις Μέγιερς να έρχεται σε μία αναπόφευκτη σύγκρουση (Παρασκευή 11/5, 22.00), αλλά και οι δραματικές ταινίες Same Kind of Different As Me με τους Γκρεγκ Κινίαρ και Ρενέ Ζελβέγκερ (Σάββατο 12/5, 22.00) και Ο Πατριάρχης (The Patriarch) με επίκεντρο δυο αντίπαλες οικογένειες στην Νέα Ζηλανδία του 1960 (Δευτέρα 14/5, 22.00). Στο COSMOTE CINEMA 3, συνεχίζεται το μηνιαίο αφιέρωμα στον Σπύρο Φωκά, με τη δραματική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, Εγωισμός (Δευτέρα 14/5, 22.00).

Στο κανάλι των σειρών, COSMOTE CINEMA 4HD, επιστρέφει ο υποψήφιος για OSCAR® και βραβευμένος με Emmy Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, καθώς μετά τον «Sherlock», πρωταγωνιστεί στη νέα μίνι σειρά Patrick Melrose, που κάνει πρεμιέρα σε Α’ τηλεοπτική προβολή, την Δευτέρα 14/5 στις 21.00 -αμέσως μετά την προβολή της στην Μ.Βρετανία. Η δραματική μίνι σειρά βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων, με αυτοβιογραφικά στοιχεία, του βραβευμένου με Booker, Έντουαρντ Σεντ Όμπιν. Στα 5 επεισόδια της σειράς παρακολουθούμε τη ζωή ενός αριστοκράτη playboy, ο οποίος μέσα από την αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας, που προκλήθηκαν από τον βίαιο πατέρα και την ανεκτική μητέρα του. Πρεμιέρα κάνει και η 2η σεζόν της σειράς Jamestown, η οποία αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας νέων γυναικών που ταξιδεύουν χιλιάδες μίλια από την Αγγλία για να γίνουν νύφες για τους πρώτους αποίκους στην ακατέργαστη αμερικανική ήπειρο (Πέμπτη 10/5, 23.00), αλλά και η δραματική μίνι σειρά Caught, για έναν δραπέτη φυλακών, ο οποίος επιχειρεί άλλη μία συμφωνία ναρκωτικών με τον πρώην συνεργάτη του (Σάββατο 12/5, 22.00).

Στο Village Cinema HD ξεχωρίζει η βασισμένη στο ομώνυμο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Bill Bryson δραματική κομεντί, Ταξίδι στην Αλαμπάμα (A walk in the woods), με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νικ Νόλτε και Έμα Τόμσον (Παρασκευή 11/5, 21.00). Τέλος, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους το μιούζικαλ The Greatest Showman με τους Χιου Τζάκμαν και Μισέλ Ουίλιαμς.

Τα Highlights της εβδομάδας

Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος στην COSMOTE TV

Το Σάββατο 12/5, η προσοχή στρέφεται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (20.30, COSMOTE SPORT 1HD). Οι δύο ομάδες, διασταυρώνουν τα ξίφη τους και οι συνδρομητές θα μεταφερθούν στον αγωνιστικό χώρο από τις 18.00, μέσω της pregame εκπομπής «Ώρα Τελικού»

Μεγάλη μάχη στη Stoiximan.gr Basket League

O Παναθηναϊκός Superfoods ηγείται της βαθμολογίας της Stoiximan.gr Basket League και θέλει να “κλείσει” τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Η ΑΕΚ από την άλλη διαγράφει φέτος μια από τις καλύτερες διαδρομές της σύγχρονης ιστορίας της και στοχεύει στην ολοκήρωση της σεζόν μέσα στην πρώτη τετράδα. Οι φαν του μπάσκετ θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση αποκλειστικά στην COSMOTE TV την Παρασκευή 11/5, στις 20.00 (COSMOTE SPORT 4HD).

O “βασιλιάς” και η Ferrari

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ απήλαυσε μόλις για δυο αγωνιστικές την κορυφή της βαθμολογίας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula1, καθώς ο πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον είδε πρώτος την καρό σημαία στο Μπακού. Οι πιλότοι» συναντιούνται ξανά στο πλαίσιο του Gran Premio De Espana, στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (Παρασκευή 11/5, 11.50, COSMOTE SPORT 5HD), τις κατατακτήριες (Σάββατο 12/5, 15.50, COSMOTE SPORT 5HD) και τον αγώνα (Κυριακή 13/5, 15.45, COSMOTE SPORT 5HD).

Patrick Melrose – Νέα μίνι σειρά

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς επιστρέφει στη μικρή οθόνη αποκλειστικά στην COSMOTE TV, με τη νέα μίνι σειρά Patrick Melrose (Δευτέρα 14/5, 21.00, COSMOTE CINEMA 4HD). Στα 5 επεισόδια της σειράς παρακολουθούμε τη ζωή ενός αριστοκράτη playboy, ο οποίος μέσα από την αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας, που προκλήθηκαν από τον βίαιο πατέρα και την ανεκτική μητέρα του.

Jamestown – 2ος Κύκλος

Μια ομάδα γυναικών ταξιδεύει χιλιάδες μίλια από την Αγγλία στην ακατέργαστη αμερικανική ήπειρο. Στόχος των γυναικών είναι να γίνουν νύφες για τους πρώτους αποίκους της περιοχής. Τα ειδύλλια, τα σκάνδαλα, οι φιλοδοξίες και οι ίντριγκες παρέχουν μια συναρπαστική πατρίδα για τις νεαρές γυναίκες. Στον 2ο κύκλο ένας φόνος, μια απαγωγή και μια προδοσία δυσκολεύουν τις συνθήκες για τους κατοίκους της αποικίας. Το απροσδόκητο έγκλημα θα ρίξει τις υποψίες σε ολόκληρο τον πληθυσμό (Πέμπτη 10/5, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD)

Έρχεται τη νύχτα (It comes at night) – Α’ Προβολή

Καθώς μία αφύσικη απειλή τρομοκρατεί τον κόσμο, μια οικογένεια βρίσκει καταφύγιο σε ένα απομονωμένο σπίτι και κάνει τα πάντα για να προστατευτεί. Οι ισορροπίες για την οικογένεια διαταράσσονται ακόμα πιο πολύ, όταν μία ακόμα κατατρεγμένη τριμελής οικογένεια αναζητά στέγη (Κυριακή 13/5, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

Μαύρη Πεταλούδα (Black Butterfly) – Α΄ Προβολή

Σε μια επαρχιακή ορεινή πόλη όπου λαμβάνουν μέρος μια σειρά απαγωγών και δολοφονιών, ένας απομονωμένος συγγραφέας (Αντόνιο Μπαντέρας), ξεκινά τη συγγραφή ενός σεναρίου, ελπίζοντας να σώσει την καριέρα του. Μετά από µια τεταμένη συνάντηση µε έναν περιπλανώμενο (Τζόναθαν Ρις Μέγιερς), οι δυο τους γνωρίζονται καλύτερα και σύντομα ξεκινά ένα ριψοκίνδυνο παιχνίδι με παράπλευρες απώλειες, καθώς ο τελευταίος παρεμβαίνει έντονα στη ζωή και το έργο του συγγραφέα (Παρασκευή 11/5, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Πολιτισμοί

Η μοναδική στο είδος της σειρά διερευνά την παγκόσμια ιστορία της τέχνης, ως κινητήρια δύναμη του πολιτισμού. Ειδικές τεχνικές κινηματογράφησης «συλλαμβάνουν» την επιβλητική κλίμακα του ναού Άνγκορ Βάτ στην Καμπότζη, ενώ ξεχωρίζουν την εκπληκτική λεπτομέρεια στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου που φιλοτέχνησε ο Μιχαήλ Άγγελος. Πρόκειται για μια επική υπερπαραγωγή, που καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη ορίζει την ανθρώπινη εμπειρία, ενώ παράλληλα επιχειρεί να απαντήσει στο γιατί συνεχίζουμε να επενδύουμε τόσο χρόνο, προσπάθεια και χρήματα στην τέχνη (Κυριακή 13/5, 23.05, BBC Earth).

Harry’s Story: Four Weddings and a Funeral

Πέντε πρόσφατα γεγονότα στη ζωή της βασιλικής οικογένειας, αναδεικνύουν σημαντικές στιγμές της πορείας της, οι οποίες συμπίπτουν με σημαντικές αλλαγές στη βρετανική κοινωνία και κουλτούρα. Συγκεκριμένα, μέσα από την παρουσίαση τεσσάρων γάμων και μίας κηδείας, το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στον πρίγκιπα Harry και στον ρόλο που έπαιξαν τα περιστατικά αυτά, στην εξέλιξή του, από την παιδική ηλικία μέχρι και σήμερα, (Κυριακή 13/5, 20.15, National Geographic).